¿Julián Quiñones tendría lugar en la selección de Colombia? Esto opinan los aficionados ‘parceros’

El colombiano naturalizado mexicano Julián Quiñones se ha convertido en titular indiscutible de la Selección Mexicana junto con Raúl Jiménez y refrendó su lugar luego de meterle gol a Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026.

La última temporada, se convirtió en en campeón de goleo de la Liga Profesional Saudí, por encima de portentosos exjugadores del futbol europeo como Ivan Toney, Joao Félix o Cristiano Ronaldo.

Pero, ¿este jugador cabría entre las estrellas del equipo colombiano que juega el Mundial 2026?

¿Qué opinan los aficionados colombianos sobre Julián Quiñones?

Durante el partido Uzbekistán vs. Colombia, algunos aficionados colombianos en el Estadio Ciudad de México le comentaron a El Financiero sus impresiones sobre Julián Quiñones.

Luis, originario de Bucaramanga, calificó a Quiñones como “un delanterazo” y como un futbolista que cabría perfectamente en la selección colombiana de Lorenzo. “Es buen jugador”.

Dairo, originario de Santa Marta pero actualmente residente de Bogotá, comentó que es algo “muy complejo”, dado que el sector izquierdo lo domina la estrella Luis Díaz; sin embargo, lo vería como una buena opción en la banca. “Ahí ya no nos falta un poquitico de más fuerza en el ataque”, concluyó.

Juan, de Barranquilla, coincide con que su papel quedaría relegado: “Sería banca (...), un cambio en el segundo tiempo, faltando 20 minutos para el partido, ya para el remate; sí sería una buena pieza para el equipo”.

Andrés, quien vive en Ciudad de México pero es originario de Bogotá, comentó que sería buena competencia para Luis Suárez y ‘Cucho’ Hernández: “nos hace falta un nueve”, concluyó.

Edwin, otro colombiano capitalino, cree que Quiñones encajaría en ‘La Tricolor’: “Las selección es para todos, entonces bienvenidos todos los que juegan aquí y afuera”.

Julián Quiñones nació en Colombia pero representa a México. EFE/ Sashenka Gutiérrez (Sashenka Gutiérrez/EFE)

¿Por qué Julián Quiñones juega con México y no con Colombia?

Julián Quiñones nació en Magüí Payán, Colombia, y desde temprana edad demostró su gran talento para el futbol, el cual llamó la atención de Tigres UANL, equipo que lo trajo a México.

Tras su paso por Venados y Lobos BUAP, se incorporó al primer equipo de Tigres, donde fue dos veces campeón de liga y una de Concachampions.

Además, tuvo paso ganador por Atlas, formando parte del plantel del bicampeonato, y América, donde obtuvo dos de los títulos del tricampeonato de las Águilas.

En el proceso obtuvo la nacionalidad mexicana y debutó con el ‘Tri’ bajo el mando de Jaime Lozano en noviembre de 2023 en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League ante Honduras.

Sin embargo, tenía historia con la selección colombiana, pues antes participó con las categorías Sub-20 y Sub-21 de ‘La Tricolor’.

“México a mí me ha dado todo, mi paz mental, toda la tranquilidad que algún día soñé. Creo que la mejor manera de agradecer a México es representándolo y, en mi corazón, siempre lo he sentido”, explicó en 2023 para TUDN.

En ese entonces, Quiñones explicó que también le llegó la posibilidad de representar a su país de origen, la cual rechazó: “Le dije (a mi representante): ‘no, yo no voy a elegir la de Colombia’”.

Quiñones ganó títulos con América, Atlas y Tigres (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

Esta versión fue recién confirmada por Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana, en una conversación reciente con Win Sports.

“El técnico personalmente lo llamó. Lo convocó. Inicialmente dijo que sí, pero después él mismo llamó y dijo que no, que prefería jugar para la Selección de México. Que quede absolutamente claro que siempre estuvo en el radar del profesor Lorenzo. Su decisión personal era que prefería jugar con la Selección de México, hay que respetarla”, expresó.