Con tacos de 15 pesos y micheladas de 120: Así se arma la fiesta afuera del Estadio CDMX

Los negocios locales cuentan con vasos personalizados que los aficionados pueden llevar de recuerdo. (Foto: Cecilia L. García/ Unsplash)

Música a todo volumen, tacos con ‘copia’ y cervezas frías reciben a los aficionados que emprenden la travesía hacia el Estadio Ciudad de México, donde las calles aledañas al recinto se transforman en el ‘pre’ ideal antes de ingresar a los partidos del Mundial 2026.

Los tacos llegan acompañados de abundantes porciones de nopales, cebollitas y papas sazonadas para que no quede un ‘huequito’ antes del partido, mientras que las aguas frescas caseras aparecen como el complemento perfecto para bajar el bocado.

Este fue uno de los puntos más concurridos en la previa del Colombia vs. Uzbekistán, cuando los aficionados cafeteros convirtieron las calles aledañas al estadio en una fiesta improvisada a la que cualquiera podía sumarse antes del silbatazo inicial.

¿Cuánto cuestan las bebidas fuera del estadio?

Toda la música, alegría y sazón que le hacía falta al Mundial 2026 en la Ciudad de México llegó con los colombianos, quienes aprovecharon cualquier pretexto para celebrar, incluso antes de que su equipo firmara el 3-1 que lo llevó al liderato de su grupo.

Una celebración que trasladaron hasta la calle Las Flores, frente al Estadio Ciudad de México —donde se disputan algunos partidos de la fase de grupos del Mundial 2026—, espacio en el que se instalaron puestos de bebidas.

La variedad es limitada, pero concisa: “micheladas, cervezas, mojitos”, gritan los comerciantes al anunciar sus productos, quienes comparten que estarán presentes en cada uno de los encuentros que se realicen en el ‘Coloso de Santa Úrsula’.

Algunos puestos tienen vasos del Tri que venden con las micheladas. (Foto: Cecilia L. García)

A diferencia de los precios de las bebidas dentro del Estadio Ciudad de México, donde una cerveza sin alcohol cuesta 280 pesos, la mexicana 290 pesos, la internacional premium 310 pesos y las micheladas 430 pesos, aquí los costos no superan los 200 pesos.

Aunque cada puesto ofrece sus propias mezclas y precios, en promedio las micheladas cuestan 100 pesos. Estas se sirven en vasos de 750 mililitros y se preparan con caguamas de diferentes marcas.

Además, algunos negocios ofrecen un distintivo: vasos temáticos de la Selección Nacional, los cuales combinan el verde, blanco y rojo de la bandera de México con el logo del ‘Tri’. Las micheladas con el vaso ‘de colección’ cuestan 120 pesos.

Además de bebidas con alcohol, afuera del estadio se pueden encontrar aguas frescas. (Foto: Cecilia L. García)

Si lo tuyo no son las cervezas, también hay cócteles como los clásicos mojitos, que se pueden ordenar en diferentes sabores: el original, maracuyá, mango y el favorito de muchos, frutos rojos. Esta bebida se sirve en envases de un litro y cuesta 120 pesos.

No todo son bebidas con alcohol fuera del Estadio Ciudad de México, ya que algunas personas también pusieron a la venta aguas frescas, como es el caso de ‘El Güicho’, un puesto que ofrece estas bebidas preparadas con ingredientes 100 % naturales en 35 pesos el litro.

¿Cuánto cuesta comer fuera del estadio en el Mundial 2026?

Para el ‘bajón’, a la fiesta fuera del Estadio Ciudad de México se suman los antojitos mexicanos. Entre los puestos de micheladas hay comales donde se preparan quesadillas —con o sin queso—, tostadas de guisados y pambazos de papa con longaniza. Todo cuesta 30 pesos la pieza.

En la calle Las Flores también hay un puesto de las clásicas ‘Tortas Gigantes’, que ofrecen opciones ya conocidas como la ‘Cubana’, la ‘Argentina’ o la ‘Napolitana’ por 100 pesos, mientras que los refrescos cuestan 25 pesos.

A la variedad se suman tacos, como los del puesto ‘El Arbolito’, donde se pueden comprar de longaniza, suadero o campechano por 15 pesos la pieza con doble tortilla.

Los tacos fuera del Estadio Ciudad de México llegan a costar 15 pesos por pieza. (Foto: Cecilia L. García)

Y para aquellos que llegaron al estadio sin comer, hay tacos de bistec, longaniza, chuleta, arrachera, chorizo argentino y campechanos por 30 pesos, los cuales se acompañan de frijoles, papas y nopales.

Todas estas son alternativas a las que se ofrecen en el Estadio Ciudad de México, donde también se pueden comer tacos desde 200 pesos y quesabirrias con consomé por 250 pesos.