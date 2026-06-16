‘Se da sus vueltas entre competencias’: Así es ‘Tortas Profe Jiménez’, puesto donde come ‘Checo’ Pérez

Además de las tortas ahogadas, en el puesto en el que come ‘Checo’ Pérez se ofrecen tostadas, tacos, borradores y pizarrones. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Cuartoscuro/Imagen generada con IA Gemini)

Además de la carne en su jugo y las jericallas, uno de los platillos más representativos de Guadalajara son las tortas ahogadas, una preparación a la que ningún tapatío puede resistirse, ni siquiera Sergio ‘Checo’ Pérez.

El piloto de la Fórmula 1 incluso tiene su lugar favorito para disfrutar de este platillo. Se trata de ‘El Profe Jiménez’, un puesto callejero con cuatro décadas de tradición donde han comido celebridades del deporte como Amaury Vergara, presidente del Club Deportivo Guadalajara.

Las tortas ahogadas de ‘El Profe Jiménez’ son conocidas por la calidad de sus salsas —una fría y otra caliente “para que dé sabor”— que se utilizan, así como por sus innovadores platillos que llevan por nombre ‘borradores’, ‘destruidos’ y ‘pizarrones’.

'Checo' Pérez suele ir a comer a las tortas ahogadas cada vez que está en Guadalajara. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

¿Cuál es la historia de la tortería ‘El Profe Jiménez’?

Miguel Covarrubias Jiménez fue la mente detrás del negocio. Era un profesor normalista que amaba el deporte, tanto que llegó a desempeñarse como comentarista deportivo, analista de equipos locales y director técnico.

Con el tiempo, optó por tener un negocio propio y comenzó con la venta de tortas ahogadas: “Fue profesor de escuela privada. Entre dar clases y atender aquí, se le hizo mejor estar acá”, comentó Alejandro Jiménez, uno de los hijos de Miguel, en una entrevista para el canal de YouTube de Vice.

El negocio abrió en 1982 bajo el nombre de ‘Profe Jiménez’ por la profesión de su fundador. Conforme creció, Miguel involucró a sus hijos, quienes desde pequeños aprendieron a preparar los platillos y atender el lugar.

“Aquí mucha clientela nos conoció desde niños trabajando”, comentó Alejandro en la conversación. Tras la muerte de Miguel Jiménez, el negocio pasó a manos de sus hijos, quienes mantienen viva la tradición de las tortas ahogadas que su papá inició en la década de los 80.

¿Cómo son las visitas de ‘Checo’ Pérez a ‘El Profe Jiménez’?

En una entrevista con el portal especializado en deportes ESPN, los encargados del puesto explicaron que las visitas del hijo de Antonio Pérez Garibay son frecuentes cuando se encuentra en Guadalajara.

“Le gusta venir aquí porque no se le da un trato especial”, explican. Las visitas del piloto de la Fórmula 1 a negocios locales no son extrañas; también se le ha visto comiendo en ‘Elotes y Tamales El Amigo’, otro puesto callejero que ofrece botanas.

Los encargados del establecimiento explicaron que, aunque el excoequipero de Max Verstappen disfruta de las preparaciones, suele pedir porciones pequeñas, ya que debe cuidar su alimentación.

Las tortas ahogadas del establecimiento son conocidas por llevar dos salsas diferentes. (Foto: EFE) (Francisco Guasco/EFE)

“Tenemos en cuenta que él tiene que tener una dieta rigurosa para poder competir en la Fórmula 1, le gusta, me parece, la mini (torta) con costilla”, aseguraron. Al principio, las personas no reconocían al piloto mexicano; sin embargo, ahora suelen pedirle fotos constantemente.

“De principio sí se esperaban a que desayunara y ya luego le daba tiempo de tomarse las fotos, pero luego ya se amontonó la gente. Tratamos de que sea lo más tranquilo posible para él”, señalan.

A pesar de que sus fanáticos suelen acercarse para tomarse fotografías con él, Sergio Pérez continúa frecuentando las tortas de ‘El Profe Jiménez’: “Se da sus vueltas entre competencia y competencia”, comentan.

Lejos de lo que se pueda pensar, las tortas a las que va ‘Checo’ no están dentro de un establecimiento lujoso. Se trata de un puesto que cuenta con algunos bancos altos para comer en la barra, aunque hay quienes disfrutan de las tortas sin necesidad de sentarse.

¿Cuánto cuesta comer en el puesto de tortas ahogadas al que va ‘Checo’?

Alejandro explicó en una entrevista con Vice que todos los guisados y preparaciones que se utilizan en el negocio, así como su clásica ensalada de col, están hechos desde cero.

“Todo lo hacemos casero, no compramos nada, porque es una calidad que tenemos y mi papá nos dejó todo esto”, compartió. Una de las preparaciones que más distinguen a las tortas ahogadas de ‘El Profe Jiménez’ son sus salsas.

En este lugar tienen dos: una fría y picosa, la cual se vierte sobre las tortas en una pequeña cantidad; después se coloca una segunda caliente que solo sirve para dar sabor.

Además de las tortas ahogadas, en el puesto se ofrecen los borradores, que son mitades de bolillo con carne, ensalada de col y salsa; así como los pizarrones, una tostada con queso gratinado, carne y ensalada de col. Los nombres son un homenaje a la profesión de Miguel Jiménez, su fundador.

Los precios en este lugar son muy accesibles, ya que las tortas cuestan 70 pesos, mientras que los tacos se pueden comprar desde 15 pesos. El menú de ‘El Profe Jiménez’ es el siguiente:

Tortas ahogadas de costilla, chicharrón, carnitas, buche, cachete o pancita: 70 pesos

Tacos de carnitas: 20 pesos

Orden de carnitas: 170 pesos

Tacos dorados: 15 pesos

Tacos dorados con carne: 25 pesos

Agua de horchata y refrescos: 20 pesos

Un clásico para acompañar las tortas ahogadas en este lugar son las aguas de horchata, las cuales son especiales por su color rosado, por el que las personas las han apodado como Majin Buu, el personaje de Dragon Ball.

¿En dónde está ‘El Profe Jiménez’, a donde va ‘Checo’?

El puesto de tortas de ‘El Profe Jiménez’ se encuentra en la calle Andrés Terán número 841, colonia Villaseñor, Guadalajara, Jalisco. El lugar abre todos los días de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, a excepción de los martes, cuando cierra.