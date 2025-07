La historia de ‘José, el de la bicicleta’, local de tortas ahogadas con 65 años, donde comió Adán Augusto

Si algo demostró Adán Augusto, el coordinador de Morena, cuando fue una ‘corcholata’ es que es ‘de buen diente’, ya que en ese entonces además de comer tacos de canasta en Tlaxcala, hizo una parada obligatoria en Guadalajara.

Pues Adán Augusto comió en el restaurante ‘Don José, el de la bicicleta’, uno de los lugares con más tradición e historia en la entidad, debido a que este negocio comenzó en 1960, es decir, hace 65 años.

El político acudió a este lugar luego de la visita que hizo a la Universidad de Guadalajara (UdeG) en 2023 como parte de los recorridos que realizó cuando fue nombrado una de las ‘corcholatas’ de Morena.

Adán Augusto López visitó las tortas ahogadas 'José, el de la bicicleta'. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero).

Y a diferencia del restaurante San Ángel Inn, en donde también comió el político, ‘Don José, el de la bicicleta’ no es un espacio lujoso y caro: se trata de un negocio familiar dedicado a la venta de tortas ahogadas.

¿Cuál es la historia de ‘Don José, el de la bicicleta’?

El origen de la torta ahogada y el inicio del negocio de ‘Don José’ están estrechamente unidos, tal como explica la revista del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco.

La torta ahogada fue creada por Luis de la Torre, el original “Güero”, quien comenzó a vender el platillo hace más de 100 años en el Jardín de San Francisco; más tarde su hijo Ignacio Saldaña “El Güerito” abrió su propio restaurante.

El negocio estaba ubicado en la calle Madero, esquina con Puerto, en el barrio de San Juan de Dios; el restaurante tuvo tanto éxito que él contrató a personal para atenderlo, uno de ellos fue el señor ‘Don José’, explica la publicación.

“Yo empecé barriendo, lavando platos, trapeando y luego comencé a meserear”, aseguró José, el fundador del restaurante en entrevista con el canal de YouTube AQA Music, más tarde subió de puesto.

“Después me metí al mostrador a hacer tortas, después me mandaron a vender”, compartió, aunque estuvo un tiempo realizando esta tarea, tomó la decisión de renunciar, debido a que no le pagaban lo suficiente.

“Ya cuando más o menos yo andaba ubicado con clientes me salí de ahí, dije: ‘pues ya, ahora solo’, porque no me quisieron pagar más. Trabajaba 6 o 7 días a la semana y lo más que llegué a ganar fueron 115 pesos. Ya estaba cansado”, afirmó.

'Don José' comenzó a vender sus tortas ahogadas en la década de 1960. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

Así, en 1960 ‘Don José’ tomó su bicicleta y comenzó a vender en las calles cercanas a la Calzada Independencia. Inicialmente, las colocaba en una bolsa de papel estraza, de acuerdo con el sitio web del restaurante.

Sin embargo, después las sirvió en bolsas de plástico para que sus clientes estuvieran más cómodos. Esta es una práctica que se conserva hasta la actualidad en el restaurante.

Se desconoce en qué momento abrió de manera oficial el primer local de ‘Don José, el de la bicicleta’, no obstante, se establecieron en un lugar fijo y más tarde abrieron tres sucursales más.

Las tortas ahogadas de ‘Don José’ tienen una gran popularidad, tanto que incluso su lema es: “venir a Guadalajara y no comer una torta ahogada, es no haber venido”, el cual siguió al pie de la letra Adán Augusto.

¿Cuánto cuesta ir a las tortas ahogadas donde comió Adán Augusto?

Las tortas ahogadas de ‘José, el de la bicicleta’ no solo son especiales por los 65 años que llevan dando servicio, sino debido a la manera en la que es preparado este platillo típico mexicano.

Para la preparación cuentan con dos salsas: una hecha únicamente de jitomate crudo, que se selecciona para asegurarse de que es de la mejor calidad y otra más realizada con chile de Yahualica.

Aunque el menú no es extenso, cuenta con las combinaciones clásicas y otros antojitos mexicanos además de las tortas. Según con el menú compartido en Google Maps los precios van de los 10 pesos (por un taco dorado relleno) a los 65 pesos (por la torta ahogada).

Las tortas ahogadas de 'José, el de la bicicleta tienen un precio de 65 pesos. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

Algunos de los platillos que se pueden encontrar en el menú y sus precios son los siguientes:

Torta ahogada (de carne, buche, lengua, cachete, panza o riñón, acompañada de salsa, cebolla y chile): 65 pesos.

Taco dorado (relleno de papa, frijol, carne o queso): 10 pesos

Taco de carne (complementado con papa, frijol, carne o queso): 35 pesos

Orden de carne (buche, lengua, cachete, panza o riñón): 50 pesos.

Refresco, jugo, agua fresca o agua Natural: 25 pesos

Arroz con leche: 25 pesos

Flan Napolitano: 40 pesos

¿Dónde está ‘Don José, el de la bicicleta’?

Si quieres disfrutar de las tradicionales tortas ahogadas de Guadalajara, que se despachan desde una bicicleta, tienes tres opciones, pues el negocio ya cuenta con más de una sucursal. La dirección de cada una de ellas es la siguiente: