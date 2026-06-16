‘Fue mi primera profesión’: ‘Tala’ Rangel, portero del Tri en el Mundial 2026, trabajó como panadero

El portero de la Selección Nacional aprendió a hacer mantecadas, conchas y birotes al trabajar en la panadería. (Foto: Cuartoscuro/Unsplash)

El portero con el pan… ¿o cómo era? Raúl ‘Tala’ Rangel, arquero convocado por Javier Aguirre para representar a México en el Mundial 2026, no siempre vivió del deporte. Antes de convertirse en futbolista profesional, trabajó como panadero.

Un empleo que el ‘sucesor’ de Guillermo ‘Memo’ Ochoa considera como su ‘primera profesión’ y que se sumó a un sinfín de oficios que tuvo antes de ser fichado para la Segunda División del Club Guadalajara.

Con el objetivo de ayudar a su mamá y a su abuela, ‘Tala’ Rangel se dedicó a la venta de cocos y paletas, repartió carne y aprendió a elaborar ladrillos; sin embargo, su trabajo como panadero marcó una etapa de su vida.

¿Cómo ‘Tala’ Rangel comenzó en la panadería?

Antes de llegar a Verde Valle, Raúl Rangel vivía con su mamá en casa de su abuela en Ciudad Guzmán, la cual se encuentra a unos pasos de la panadería ‘La Reja’, un negocio en el que ‘Tala’ hizo un amigo.

“Conocí a una persona que laboraba ahí y me dijo: ‘Oye, ¿no quieres trabajar aquí?’. Ahí aprendí”, recordó el arquero convocado por ‘El Vasco’ Aguirre en una entrevista para el canal de YouTube de Fernando ‘Sheriff’ Quirarte.

“En la ausencia de su padre, él quería ayudar”, afirmó Mariam Aguilar, la mamá de Raúl Rangel, en una entrevista para el canal de YouTube de Medio Tiempo, donde recordaron que ‘Tala’ comenzó desde cero en ‘La Reja’.

Raúl Rangel fue llamado para representar a México en el Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Mireya Novo)

Antes de empezar a amasar y espolvorear azúcar, el arquero mexicano de la Selección Nacional realizaba las tareas más sencillas en el negocio: “Me pusieron a limpiar charolas, que es lo básico que todos podían hacer”, compartió el futbolista para ‘Sheriff’ Quirarte.

A pesar de ello, ‘Tala’ no se quedó con lo básico. Además de hacer labores de limpieza, solía permanecer más tiempo en ‘La Reja’ con el objetivo de observar cómo se hacía el pan y aprender tanto como le fuera posible. Y lo logró.

¿Qué panes aprendió a hacer ‘Tala’ Rangel?

María de los Ángeles, dueña de la panadería ‘La Reja’, recordó en una conversación con ESPN que la primera labor que le encomendaron para la preparación del pan fue untar y espolvorear las piezas.

‘Tala’ recuerda a la perfección cuál fue el primer pan que le dejaron hacer desde cero: “Yo veía cómo hacían el pan (...) Luego ya me decían: ‘Haz la mantecada’. Como es solo revolver todos los ingredientes (es sencillo)”, recordó el deportista en la conversación.

Después llegaron otros panes, como las empanadas o parte del proceso de las conchas: “Era hacer las bolas, dejar que la masa fermentara y ya después le ponías los sellos”, recordó.

‘Tala’ Rangel también afinaba los últimos detalles de las piezas antes de meterlas al horno, tal es el caso de los birotes, un pan tradicional de Guadalajara: “Les untaba el huevo”, compartió.

“Como que me iba arrimando y ellos me iban orientando para hacer el pan (...) fue una de las primeras profesiones que tuve”, aseguró en la conversación. Además, María de los Ángeles añadió que, antes de dejar el empleo, el portero ya tenía más habilidades como panadero: “Ya le estaba hallando para hacer el pan”.

Los empleos que Rangel conseguía tenían un objetivo muy claro: obtener los ingresos suficientes para apoyar a su familia. “Llegaba de trabajar y me decía: ‘Ten, esto es para ti, me pagaron 500 pesos’. Me daba 200 y se quedaba con 300”, recordó Dolores Santos, su abuela, en entrevista con ESPN.

¿Cómo llegó ‘Tala’ Rangel a Chivas?

A la par de sus diferentes oficios, Raúl Rangel practicaba futbol e incluso en la Liga Infantil de Ciudad Guzmán vistió las playeras de Pachuca y América; sin embargo, su oportunidad llegó luego de las visorías del Club Guadalajara.

Rangel acudió, realizó las pruebas y brindó el número de teléfono de su abuela, pero no recibió la llamada, por lo cual inicialmente pensó que el equipo no lo había considerado para entrar a la Segunda División.

Raúl Rangel aprendió a hacer conchas y birotes. (Foto: Shutterstock)

“Yo andaba tendiendo ropa y me marcan. Era un número que yo no conocía, no contesté. Otra vez me marcan, no contesté y así casi toda la semana me estuvieron marcando. Ya un viernes contesté, era Gustavo Sedano”, recordó.

Él le comentó que estaba interesado en incluir a Raúl en el equipo de Segunda División de Chivas y, aunque su mamá inicialmente dudó en dejarlo ir a entrenar a Verde Valle, finalmente se lo permitieron.

Un momento que cambió la vida de ‘Tala’, quien poco después ingresó a la Primera División y este año fue llamado para representar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026.