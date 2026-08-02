El día que Atala Sarmiento se fue de ‘Ventaneando’: ‘Nadie me miraba, nadie me hablaba’

Atala Sarmiento es una de las conductoras más recordadas de 'Ventaneando'. (Fotos: Cuartoscuro.com).

El último día de Atala Sarmiento en Ventaneando transcurrió bajo un ambiente de incomodidad evidente. La conductora sintió “un nudo en la garganta”, mientras sus compañeros evitaban interactuar con ella.

Ventaneando ha tenido a varios conductores emblemáticos, desde Daniel Bisogno, Pepillo Origel, al polémico Pedro Sola. Pero pocas salidas causaron tanta polémica como la de Atala Sarmiento.

Hace tiempo, en una entrevista de 2023, Atala contó en el canal de YouTube de Jorge ‘El Burro’ Van Rankin cómo fue aquella última emisión al aire tras 14 años,

“El último programa de Ventaneando fue espantoso, todo el programa tuve un nudo en la garganta. Nadie me miraba, nadie me hablaba (...) todos estaban súper incómodos, Pati se pasó la mitad del programa echándome indirectas muy directas”.

Ese día, Atala únicamente alcanzó a decir: “adiós, gracias por todo”. Según su testimonio, Chapoy, Pedro Sola y Daniel Bisogno se levantaron de sus lugares y abandonaron el set sin dirigirle la palabra. La conductora salió del foro llorando y describió ese momento como uno de los más duros de su trayectoria profesional.

Atala Sarmiento llegó a Ventaneando en 2004. (Foto: Cuartoscuro.com). (Cuartoscuro)

¿Por qué Atala Sarmiento se fue de ‘Ventaneando’?

La relación entre Atala Sarmiento con Pati Chapoy comenzó en 1995, cuando la famosa periodista de espectáculos la contrató de inmediato tras conocerla en las oficinas de TV Azteca. Tras varios años de trabajar juntas y una pausa en la que Atala vivió en Houston (durante la cual le guardaron su lugar), Pati la invitó a unirse al equipo de Ventaneando en 2004.

La salida de Atala Sarmiento del programa tuvo como detonante un conflicto de contrato, precedido por un desgaste en su relación laboral con la producción y, en particular, con la conductora Pati Chapoy.

Sarmiento explicó en el canal de ‘El Burro’ Van Rankin que dejó de sentirse escuchada y que decisiones importantes sobre su participación se tomaban sin consultarla: “Le bajó el volumen a voces que necesitaba oír y lo subió a voces que no construían mucho”.

Atala Sarmiento se fue de Ventaneando tras una diferencia de contrato. (Foto: Cuartoscuro.com). (Isaac Esquivel Monroy)

“Creo que debimos haber hablado. Yo tampoco lo hice, no creas que solo estoy poniéndole a ella la responsabilidad de esto (...) No fui capaz de entrar a su oficina y decirle ‘¿Qué problema tienes tú conmigo, qué pex?’”, agregó.

También señaló que comenzó a experimentar situaciones que percibió como humillantes al aire y limitaciones editoriales dentro del programa. Como ejemplo, mencionó que ella evitaba emitir ciertas críticas, pues “sabía leer las miradas” de Chapoy cuando un comentario no era bien recibido.

El problema con el contrato de Atala Sarmiento

De acuerdo con la propia presentadora, el punto de quiebre fue su negativa a firmar un nuevo contrato que calificó como “a perpetuidad”, ya que establecía mantener las mismas condiciones salariales de forma indefinida. Sarmiento consideró que esto era injusto, especialmente tras más de una década sin renovar su contrato.

Ventaneando ha visto pasar a varios presentadores. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

“Yo tomé la decisión de no renovar el contrato que me estaban poniendo”, apuntó. Tras intentar negociar nuevas condiciones, recibió un ultimátum: “Pati me llamó a su oficina, me dijo que tenía esa semana para firmar el contrato y que, si no firmaba, el lunes estaba fuera de Ventaneando”.

Paralelamente, la dirección de talento canceló otras opciones de negociación y le comunicó que, de no aceptar, no sería considerada para ningún otro proyecto de la empresa.

A pesar de ello, acudió a su último llamado, donde vivió la incómoda despedida.

La versión de Pati Chapoy sobre la salida de Atala Sarmiento

En contraste, Pati Chapoy ofreció una versión distinta en una entrevista en 2018 con Mara Patricia Castañeda. La periodista señaló que la salida de Sarmiento tomó por sorpresa al equipo de Ventaneando y que la decisión estuvo motivada por un enojo específico que no conocía con precisión.

Chapoy también abordó aspectos personales en su relación con Sarmiento, desde su perspectiva la llegada de Jimena Pérez, conocida como ‘La Choco‘, generó actitudes que interpretó como envidia, e incluso afirmó que Sarmiento replicaba su estilo de vestir. Además, declaró que la conductora tenía “incapacidad para mantener una buena relación con la gente que la rodea”.

“Yo supongo que se le voltearon las hormonas, tomó la decisión, renunció y se fue (...) Yo me enteré de su renuncia por uno de mis jefes”, agregó ese mismo año en Saga Light. De acuerdo con Chapoy, solo supo que se fue porque le negaron un aumento de sueldo.

Pese a estas declaraciones, Chapoy expresó buenos deseos hacia su excolaboradora.

La reconciliación de Atala Sarmiento y Pati Chapoy

Con el paso del tiempo, la relación entre ambas evolucionó. Más de seis años después de la ruptura, Atala Sarmiento y Pati Chapoy se reencontraron en Barcelona en 2024, momento compartido en redes sociales por Yordi Rosado.

El acercamiento no ocurrió de forma inmediata. Uno de los primeros contactos se dio en enero de 2021, cuando Sarmiento participó, vía remota, en el aniversario 25 de Ventaneando, por invitación directa de Pati.

Posteriormente, Chapoy tuvo gestos públicos, como felicitarla por su cumpleaños, lo que evidenció una distensión en la relación.

El reencuentro en España confirmó este proceso. “Pues nos juntamos y resulta que están muy bien la una con la otra. En el fondo se adoran y siempre se han adorado”, escribió Rosado en ese entonces.

Sarmiento también reflexionó sobre lo ocurrido en su Instagram, donde destacó las risas y aventuras compartidas por 25 años: “Al final de nuestro trayecto juntas se habían roto algunos platos. Pero por encima de lo fracturado, siempre prevaleció el cariño, el respeto, la admiración (...) Nos merecíamos este momento. Nos merecíamos ese abrazo cariñoso y desinteresado (...) Siempre dije que a Pati Chapoy la voy a querer toda mi vida, y eso no va a cambiar jamás”.