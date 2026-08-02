Nirmal Purja, alpinista de documental de Netflix, muere tras avalancha: ¿Qué sabemos del caso?

Nirmal Purja fue encontrado muerto tras más de 24 horas de que desapareció por una avalancha. (Foto: Netflix)

Nirmal Purja, uno de los alpinistas más reconocidos de la actualidad y protagonista de un documental de Netflix, fue encontrado sin vida este domingo tras desaparecer en una avalancha ocurrida en el Broad Peak, en Pakistán.

La recuperación del cuerpo fue confirmada por el Club Alpino de Pakistán (ACP), que informó que también fueron encontrados sin vida otros integrantes de la expedición, luego de varios días de intensas labores de búsqueda en una zona considerada de alto riesgo por las condiciones climáticas y la complejidad del terreno.

Purja alcanzó fama internacional después de completar una de las mayores hazañas en la historia del alpinismo: escalar las 14 montañas de más de 8 mil metros en apenas seis meses y seis días, una proeza que inspiró el documental de Netflix Los 14 ochomiles: No hay nada imposible.

Nirmal Purja desapareció tras una avalancha. (Foto: EFE/ Narendra Shrestha). (NARENDRA SHRESTHA/EFE)

Muere Nirmal Purja tras una avalancha en Broad Peak

De acuerdo con el Club Alpino de Pakistán, los rescatistas recuperaron los cuerpos de Nirmal Purja, del montañista chino Wang Zhong y de los nepalíes Kili Pemba Sherpa y Nima Sherpa.

Las autoridades señalaron que los restos fueron trasladados hacia el Campamento 1 para continuar con las labores de descenso, mientras que un quinto cuerpo fue localizado a una altitud mayor, aunque por el momento no será recuperado debido al peligro que representa la zona.

La expedición, integrada por diez personas y encabezada por Purja, fue sorprendida por una avalancha el pasado jueves. Desde entonces, equipos paquistaníes y nepalíes emprendieron una operación de búsqueda en condiciones extremas.

Hasta ahora se han recuperado siete cuerpos y restos humanos. Entre las víctimas identificadas también se encuentran la omaní Nadhira Al Harthy y los nepalíes Pimapur Bahadur Gurung y Gyalu Sherpa.

Las autoridades aún no confirman oficialmente el fallecimiento del paquistaní Sohail Sakhi, la estadounidense Mallory Geis y el nepalí Nawang Thindu Sherpa, aunque reconocen que las probabilidades de encontrarlos con vida son mínimas.

Nirmal Purja tiene un documental en Netflix sobre alpinismo. (Foto: Cortesía Netflix)

¿Quién fue Nirmal Purja?

Nirmal Purja nació el 25 de julio de 1983 en Dana, una localidad del distrito de Myagdi, Nepal. Provenía de una familia con tradición militar y, a los 18 años, ingresó a la brigada de los gurkas del Ejército Británico.

En 2009 hizo historia al convertirse en el primer gurka en integrarse al Special Boat Service (SBS), una de las unidades de operaciones especiales más importantes del Reino Unido, donde participó en diversas misiones durante casi una década.

Tras abandonar la carrera militar en 2018, decidió dedicarse por completo al alpinismo y convertirse en un montañista profesional.

Su mayor reconocimiento llegó un año después con el Project Possible, reto en el que escaló los 14 ochomiles del planeta en solo seis meses y seis días, superando ampliamente el récord que existía hasta ese momento.

En enero de 2021 también lideró la primera expedición integrada únicamente por montañistas nepalíes que logró coronar el K2 durante el invierno, considerada una de las gestas más importantes de este deporte.

Posteriormente, en octubre de 2024, volvió a establecer un récord al completar las 14 montañas de más de 8 mil metros sin utilizar oxígeno suplementario en un tiempo de dos años, cuatro meses y 28 días.

Además de su trayectoria deportiva, fundó la empresa Elite Exped y la Nimsdai Foundation, organización dedicada a apoyar comunidades de montaña y proyectos humanitarios en Nepal y Pakistán.

¿De qué trata el documental de Nirmal Purja?

La historia del alpinista fue llevada a Netflix en el documental Los 14 ochomiles: No hay nada imposible (14 Peaks: Nothing Is Impossible), estrenado en 2021.

La producción sigue el desarrollo del Project Possible, desafío con el que Purja se propuso conquistar las 14 montañas de más de 8 mil metros de altura en un periodo de siete meses, cuando el récord anterior había permanecido vigente durante varios años.

Con una duración cercana a una hora y 40 minutos, el documental muestra las dificultades físicas, el riesgo constante de las expediciones y el trabajo en equipo necesario para alcanzar algunas de las cumbres más peligrosas del mundo.

La cinta también retrata el liderazgo del montañista y la importancia del trabajo de los sherpas, cuya participación ha sido fundamental en numerosas expediciones al Himalaya y al Karakórum.