‘No estoy lista para dejarlo ir’: ¿Cuándo se estrena el documental de ‘Stranger Things’ y de qué trata?

El documental de 'Stranger Things' cuenta la historia detrás de cámaras de la última temporada. (Foto: IA Gemini / Netflix).

Una lloradita más y nos vamos al Upside Down: el final de Stranger Things cerró una historia de una década, pero Netflix aún tiene pendiente otro estreno para mostrarnos cómo se vivió la nostalgia detrás de cámaras.

Matt y Ross Duffer, creadores de Stranger Things, tienen en mente un par de spin-offs, entre ellos Tales from 85. Mientras esperamos, tendremos un documental para despedir a Max, Lucas, Dustin, Will, Mike, Once y a todos los personajes que marcaron a una generación.

Fecha de estreno de ‘One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5′ en Netflix

El documental One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 acompaña al elenco, a los creadores y al equipo técnico en el proceso de producción del desenlace de la serie.

La producción se estrena el 12 de enero de 2026 en Netflix. De acuerdo con información oficial de la plataforma, en México estará disponible a partir de las 2:00 de la madrugada (hora CST).

Los protagonistas de 'Stranger Things' tratan de frenar a Vecna en la última temporada. (Foto: Netflix). (COURTESY OF NETFLIX/Courtesy of Netflix/Netflix © 2025)

Tráiler: ¿De qué trata ‘One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5′?

El anuncio del estreno estuvo acompañado por la publicación de un tráiler que comienza con fragmentos de la última lectura de mesa del guion, donde hubo llanto en la sala por al menos 20 minutos al conocer el final de Stranger Things.

En ese momento, Ross Duffer se escucha en voz en off diciendo: “Escribir las últimas líneas que estos personajes dirían alguna vez fue realmente difícil”. A su lado, Matt Duffer agrega: “Recuerdo más que nada haber escrito ‘Fin de la serie’. Escribir esas palabras tuvo el mayor impacto”.

Las imágenes muestran a varios integrantes del elenco conmovidos durante la lectura final, incluidos Noah Schnapp (Will Byers) y Millie Bobby Brown (Once) así como escenas que recuerdan los primeros años de la serie.

También incluye momentos dentro de la sala de guionistas, donde los hermanos Duffer discuten el destino de personajes clave, como Once. Millie dice lo que muchos fans han pensado: “No estoy lista para dejarlo ir”.

Hacia el final del tráiler, se observa el último día de rodaje, donde Ross Duffer anuncia: “Y con esto terminamos Stranger Things”, mientras cae confeti desde el techo.

Según la descripción oficial difundida por Netflix, el documental ofrece “una mirada al interior de los años de esfuerzo y trabajo que se invirtieron en la última entrega de la serie que definió una generación”.

La directora es Martina Radwan, cineasta que pasó un año completo acompañando al equipo de Stranger Things durante la realización de la última temporada.

Noah Schnapp como Will Byers y Jamie Campbell Bower como Vecna ​​en Stranger Things: Temporada 5. (Cortesía Netflix). (COURTESY OF NETFLIX/COURTESY OF NETFLIX © 2025 )

Radwan ha trabajado previamente como directora y como directora de fotografía en documentales, y en este proyecto tuvo acceso continuo al set, a los ensayos, a las reuniones creativas y otros momentos clave.

En un mensaje difundido junto con el anuncio del documental, Radwan dijo: “Estoy infinitamente agradecida a los hermanos Duffer por confiarme un asiento en primera fila para este increíble viaje (...) Ojalá pudiera viajar en el tiempo y documentar las temporadas 1 a 4″.

'Stranger Things' estrenó su final tras 10 años. (Foto: Netflix). (COURTESY OF NETFLIX/COURTESY OF NETFLIX © 2025)

En una declaración conjunta, Matt y Ross Duffer explicaron que la idea de esta producción surgió de su propia experiencia como espectadores: “Creciendo en Durham, Carolina del Norte, soñábamos con convertirnos en cineastas, pero Hollywood parecía imposiblemente lejano”. Recordaron que los documentales de The Lord of the Rings les mostraron cómo se hacía una gran producción desde dentro.

Con One Last Adventure, señalaron, buscaron recuperar ese tipo de relato detrás de cámaras que, con el declive del formato físico, se ha vuelto menos común. El proyecto es un intento por mostrar “los verdaderos engranes de cómo se hace una producción de esta magnitud”.