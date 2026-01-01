Los creadores de ‘Stranger Things’ revelan si Once vive o muere en el final de la serie

Advertencia: Estás en el Upside Down y esta nota fue invadida por el Azotamentes con muchos spoilers del último capítulo de Stranger Things 5.

El final de Stranger Things nos dejó una despedida construida con las memorias de cinco temporadas y la nostálgica posibilidad de un futuro feliz para todos.

La serie de Netflix, creada por Matt y Ross Duffer, concluyó después de una década con una imagen que remite directamente a su origen: una última partida de Calabozos y Dragones en el sótano de los Wheeler y una puerta que se cierra. En ese gesto simbólico también queda suspendida la mayor incógnita del desenlace: el destino de Once.

¿Qué ocurre con Once en el final de ‘Stranger Things’?

En el episodio ocho, titulado ‘The Rightside Up’, tras vencer a Vecna y al Azotamentes, Once y sus amigos son emboscados por los militares, así que ella permanece en el Upside Down cuando explota la bomba que destruye el portal para siempre.

La última aparición de Once ocurre en el umbral del portal. Todavía dentro de esa dimensión, con sus poderes, jala a Mike a su mente para despedirse, mientras él observa sin poder intervenir.

La decisión surgió tras una conversación con su hermana Kali (Ocho), quien plantea que quedarse en el Upside Down es la única forma de impedir que científicos o fuerzas militares vuelvan a usar su sangre para crear más niños con habilidades sobrenaturales y abrir nuevos portales.

18 meses después, Mike narra durante la última partida de Dungeons & Dragons un final feliz para su amiga, tras darse cuenta de que ella no podía usar sus habilidades psíquicas durante la explosión del Upside Down porque los militares tenían activo un sonido para aturdirla.

Así que Mike narra otro destino: mientras agonizaba por una bala, Kali creó una última ilusión para permitir que Once escapara del Upside Down y ahora vive en secreto muy lejos, en un lugar donde hay tres cascadas. Sus amigos eligen creerlo, pero ¿es la realidad o solo la imaginación?

Los protagonistas de 'Stranger Things' derrotan a Vecna. (Foto: Netflix). (COURTESY OF NETFLIX/Courtesy of Netflix/Netflix © 2025)

Los hermanos Duffer explican el destino de Once

Los creadores optaron por un desenlace deliberadamente ambiguo. En entrevistas concedidas a Tudum, el sitio editorial de Netflix, los hermanos Duffer explicaron por qué esa decisión era clave para cerrar la historia y el arco de sus personajes.

“Lo que queríamos era confrontar la realidad de su situación después de todo esto y cómo ella podría llevar una vida normal. Estas son las preguntas que nos hemos estado planteando esta temporada y que Hopper ni siquiera quiere pensar ni hablar. Obviamente, Mike ha hablado mucho de ello, pero es una especie de versión fantástica que nunca funcionaría. Once podría tomar dos caminos: uno más oscuro y pesimista, o uno optimista y esperanzador. Mike es el optimista del grupo y ha decidido creer en esa historia", explicó Matt.

Joe Keery como Steve Harrington, Natalia Dyer como Nancy Wheeler, Charlie Heaton como Jonathan Byers, Maya Hawke como Robin Buckley, Finn Wolfhard como Mike Wheeler, Winona Ryder como Joyce Byers, Noah Schnapp como Will Byers, Gaten Matarazzo como Dustin Henderson y Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair. (Foto: Cortesía Netflix). (COURTESY OF NETFLIX)

Ross Duffer fue claro al señalar que ni siquiera pensaron en un desenlace en la que la protagonista permaneciera con sus amigos: “Nunca hubo una versión de la historia donde Once estuviera con la pandilla al final”.

Para los creadores, Once representa un elemento central del relato. “No queríamos quitarle sus poderes. Representa la magia de muchas maneras, y la magia de la infancia. Para que nuestros personajes pudieran seguir adelante y la historia de Hawkins y el Mundo del Revés llegara a su fin, Once tenía que desaparecer”, explicó Ross Duffer.

Matt Duffer reforzó esa idea al señalar que, dentro de la lógica de la historia, no podría existir contacto con Once si ella estuviera viva. “La realidad es que, si Once está ahí fuera, lo máximo que podrían esperar es creer que es cierto porque no pueden contactarla. Todo se desmoronaría si así fuera. Así que, si esa es la narrativa, esta es realmente la mejor manera de mantenerla con vida. Y se trata de que Mike y todos encuentren la manera de superar lo sucedido”.

Sobre la ambigüedad del cierre, Ross añadió: “Pensamos que sería hermoso que nuestros personajes siguieran creyendo en ese final feliz, incluso si no les dábamos una respuesta clara sobre si era cierto o no. El hecho de que creyeran en él nos pareció una mejor manera de terminar la historia y de representar mejor el cierre de este viaje y su paso de niños a adultos”.

“Ella sigue viva en sus corazones, sea eso real o no”, concluyó Ross Duffer.

'Stranger Things' estrenó su final tras 10 años. (Foto: Netflix). (COURTESY OF NETFLIX/COURTESY OF NETFLIX © 2025)

El cierre de ‘Stranger Things’ y la despedida de la infancia

La última escena en el sótano de los Wheeler sintetiza el sentido del final. Tras concluir su campaña final, los personajes suben las escaleras uno por uno. Mike cierra la puerta justo cuando su hermana Holly y otros niños bajan para iniciar su propia partida.

Matt explicó que ese gesto representa “a este grupo de personajes despidiéndose de su infancia”. Ross Duffer añadió que el relato concluye en ese punto porque “nuestra historia termina cuando Mike cierra esa puerta”.

De esta forma, el final de Stranger Things no busca resolver todas las incógnitas, sino cerrar el viaje emocional de sus personajes. El destino de Once queda abierto, sostenido por la creencia, la memoria y la historia que los personajes deciden conservar cuando la partida termina y los dados dejan de rodar.