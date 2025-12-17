Temporada 2 de ‘The Pitt’: Fecha de estreno, elenco y lo que debes saber de la serie ganadora del Emmy

La segunda temporada de 'The Pitt' nuevamente cuenta la historia de cómo se resuelven las emergencias en la sala de urgencias de un hospital. (Foto: (HBOMax/Press)

La espera terminó... pase a la sala de urgencias: The Pitt, ganadora a Mejor Serie Dramática en los Premios Emmy 2025, regresa con la segunda temporada.

Las producciones de HBO Max no paran, primero tuvimos una de las mejores series de terror con It, bienvenidos a Derry, y ahora vuelve uno de los shows más aplaudidos.

Se trata de la temporada 2 de The Pitt, que continúa con la historia de ‘Robby’, el médico encargado de la sala de emergencias de un hospital.

Noah Wyle interpreta a 'Robby', el médico a cargo del departamento de urgencias del hospital de Pittsburgh. (Foto: Warrick Page/HBOMAXPress) (Warrick Page/Warrick Page/MAX)

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de ‘The Pitt’?

¿Alguna vez te preguntaste qué pasa dentro de una sala de urgencias? Si la respuesta es afirmativa The Pitt es para ti.

El estreno de la segunda temporada de la serie de HBO Max está programado para el jueves 8 de enero de 2026.

El horario de lanzamiento del primer capítulo de la nueva entrega de esta producción con temática médica es a las 8:00 p.m. del tiempo de centro de México.

¿Dónde ver la serie ‘The Pitt’?

La primera temporada de The Pitt ya se encuentran disponible en su totalidad en la plataforma de streaming HBO Max.

En la misma aplicación estarán disponibles los nuevos episodios conforme se estrenen, cabe recordar que la plataforma requiere de una suscripción con costo.

En la primera temporada de 'The Pitt', los médicos y practicantes atendieron una emergencia a consecuencia de un tiroteo. (Foto: HBOMax/Press) (Warrick Page/Warrick Page/MAX)

¿Cuándo se estrenan los episodios de la temporada 2 de ‘The Pitt’?

De acuerdo con información oficial, la segunda temporada de The Pitt se conforma por un total de 15 episodios, estrenados semanalmente a partir del 8 de enero de 2026.

Las fechas de lanzamiento de cada uno de los capítulos es la siguiente:

Capítulo 1: 8 de enero de 2026

Capítulo 2: 15 de enero de 2026

Capítulo 3: 22 de enero de 2026

Capítulo 4: 29 de enero de 2026

Capítulo 5: 5 de febrero de 2026

Capítulo 6: 12 de febrero de 2026

Capítulo 7: 19 de febrero de 2026

Capítulo 8: 26 de febrero de 2026

Capítulo 9: 5 de marzo de 2026

Capítulo 10: 12 de marzo de 2026

Capítulo 11: 19 de marzo de 2026

Capítulo 12: 26 de marzo de 2026

Capítulo 13: 2 de abril de 2026

Capítulo 14: 9 de abril de 2026

Capítulo 15 (final de temporada): 16 de abril de 2026

Cabe destacar que la serie también cuenta con lenguaje de señas basado en el inglés de Estados Unidos, por lo que está disponible con la transmisión de cada uno de los capítulos.

¿De qué trata la segunda temporada de ‘The Pitt’?

Los protagonistas de The Pitt superaron uno de los mayores retos de su carrera: salvar la vida de decenas de personas que fueron heridas durante un tiroteo en un concierto masivo.

Pero la sala de urgencias difícilmente descansa y tras un pequeño respiro, los médicos nuevamente regresan para atender a los pacientes.

La temporada 2 de la serie de HBO ocurre al día siguiente del tiroteo y ‘Robby’ piensa en tomarse unos días para reponerse psicológica y emocionalmente de lo ocurrido en la primera entrega, pero antes de irse el sistema de cómputo del hospital colapsa y ahora todo debe ser manual.

Reparto de la segunda temporada de ‘The Pitt’

Los siguientes actores conforman el reparto de The Pitt 2: