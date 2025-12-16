Festejo de Año Nuevo 2026 en CDMX con ‘la fiesta de música electrónica más grande del mundo’: Detalles

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, anuncia festejo de Año Nuevo 2026 con un evento de música electrónica.

Además de compartir detalles sobre el festival Luces de Invierno 2025 en Ciudad de México, la Jefa de Gobierno Clara Brugada adelanta lo que será parte de los festejos de Año Nuevo en la capital, con un evento de música electrónica.

El año pasado, los capitalinos cerraron 2024 con un show de PolyMarchs en el Ángel de la Independencia, el cual resultó un éxito, y es por eso que este año quieren replicarlo con algo más grande.

“Los convocamos ya desde ahorita a los capitalinos para que el fin de año y el nuevo año lo recibamos bailando también en el otro corazón de la Ciudad de México, que es Paseo de la Reforma”, señala la Jefa de Gobierno este martes en conferencia de prensa.

Festejos de Año Nuevo 2026 en CDMX: ¿Cuándo es y qué habrá?

Después del éxito que causó la presentación del sonidero mexicano para recibir 2025, este 31 de diciembre el Gobierno de la Ciudad de México prepara la fiesta de música electrónica más grande del mundo, de acuerdo con Brugada.

Este evento está contemplado para el 31 de diciembre a partir de las 18:00 horas. “No con un grupo, con varios grupos de música electrónica nacional e internacional”, asegura la Jefa de Gobierno.

El Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma, tendrá el escenario principal de los festejos de Año Nuevo. (Foto: Cuartoscuro)

Avenida Paseo de la Reforma, con el pie del Ángel de la Independencia como escenario principal, es la sede en donde habrá una cartelera con diferentes artistas; el lineup todavía no se presenta.

“La calle se transformará en una pista de baile monumental, donde retumbarán las más variadas propuestas de la electrónica para todas las edades”, explica Brugada Molina.

Actividades de Año Nuevo 2026 en el Ángel de la Independencia

Los festejos de Año Nuevo 2026 en CDMX no se limita al evento de música electrónica, pues también se prepara una fiesta apta para todas las edades.

Luces, bailarines y láseres a lo largo y ancho de Paseo de la Reforma son algunas de las amenidades que tendrá la fiesta de Año Nuevo en la capital, así como “el mejor sonido de México”, señala la Jefa de Gobierno.

“Disfrutemos, vivamos, celebremos la vida, abracemos a nuestra familia y vivamos con lo mejor de la cultura de la Ciudad de México”, agrega.

El evento para Año Nuevo 2026 será de música electrónica. (Foto: Shutterstock)

Navidad en CDMX 2025: Festejos por alcaldía

Previo a esta fiesta de música electrónica con motivo de Año Nuevo, la capital del país tendrá 16 festejos; uno por alcaldía, siendo la Cuauhtémoc aquella con el evento más grande en el Zócalo capitalino.

El Festival Luces de Invierno se realizará del 20 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026 en la plancha del Zócalo Capitalino, con una serie de actividades que incluye el Túnel Monumental de Luz más grande de México, además de un escenario con pastorelas y presentaciones musicales.

Adicional a esto, del 19 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026 (día de Reyes) habrá festivales por alcaldía con esculturas lumínicas, paseos nevados con luces láser, humo, nieve y un nacimiento de siete piezas. Las sedes por demarcación son:

Álvaro Obregón – Parque Lineal Torres de Potrero.

– Parque Lineal Torres de Potrero. Azcapotzalco – Parque Calpulli.

– Parque Calpulli. Benito Juárez – Parque Santiago Xicoténcatl.

– Parque Santiago Xicoténcatl. Coyoacán – Parque de la Consolación.

– Parque de la Consolación. Cuajimalpa – Deportivo Morelos.

– Deportivo Morelos. Gustavo A. Madero – Cancha Campos Revolución.

– Cancha Campos Revolución. Iztacalco – Deportivo Leandro Valle.

– Deportivo Leandro Valle. Iztapalapa – Parque Deportivo Las Torres.

– Parque Deportivo Las Torres. Magdalena Contreras – Deportivo Oyamel.

– Deportivo Oyamel. Miguel Hidalgo – Parque Tacuba.

– Parque Tacuba. Milpa Alta – Plaza de la Corregidora S. Tecómitl.

– Plaza de la Corregidora S. Tecómitl. Tláhuac – Bosque de Tláhuac.

– Bosque de Tláhuac. Tlalpan – Deportivo Independencia.

– Deportivo Independencia. Venustiano Carranza – Parque Aguascalientes.

– Parque Aguascalientes. Xochimilco – Deportivo San Gregorio.