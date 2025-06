Aaron Sevilla, el DJ mexicano que llega a Tomorrowland 2025: ‘Me dije a mí mismo que lo podía lograr’

La música electrónica no solo se escucha en festivales musicales como el EDC México, es un género que cada vez tiene mayor diversidad y en nuestro país tenemos DJ’s mexicanos de talla mundial, como lo es Aaron Sevilla, quien se presentará en Tomorrowland 2025.

Para aquellos que no conocen tanto del tema, Tomorrowland es el festival de música electrónica más grande del mundo, reconocido a nivel internacional por la calidad de artistas y espectáculo que alberga, y los mexicanos no podíamos faltar; es ahí donde entra Aaron Sevilla, DJ mexicano nacido en la Ciudad de México.

Pero detrás de este logro hay una historia de lucha, autogestión y fe en sí mismo en donde, lo que parecían adversidades, las utilizó a su favor y forjó una trayectoria de la que nuevas generaciones quieren aprender.

“La música llega a mi vida en 2012 y no fue como que sabía que quería hacer esto al cien por ciento, sino que me gustaba mucho. En lo que decidía qué iba a hacer con mi vida, empecé a tomar unas clases de DJ… y ya de ahí no paré nunca”, cuenta Aarón en entrevista exclusiva con El Financiero.

Aaron Sevilla es un DJ mexicano que inició su trayectoria hace más de 10 años. (Foto: Facebook @aaronsevilladj)

¿Qué música toca Aaron Sevilla? El camino del DJ mexicano al afro house

Su camino no fue inmediato. Aaron pasó por varios nombres artísticos y algunos subgéneros de la música electrónica antes de consolidar su proyecto como Aaron Sevilla y descubrir su verdadera identidad musical: el afro house, que fusiona los ritmos y percusiones tradicionales africanas con las bases profundas y melódicas del house.

Fue poco antes de la pandemia, en 2019, cuando, con apenas 10 mil pesos en el bolsillo, se arriesgó a grabar en Tulum, sitio que además de ser uno de los destinos turísticos favoritos en el caribe mexicano, también es ‘capital’ musical de la electrónica y sus subgéneros.

“Tenía como 10 mil pesos y me los gasté para irme a Tulum. Me quedé en ceros (…) pero eso que se hizo en redes sociales me generó trabajo. Fue cuando me creí a mí mismo que sí lo podía lograr”, recuerda.

Las redes sociales jugaron un papel crucial, sobre todo Instagram y TikTok, a donde subió algunos videos que grabó y atrajeron miradas internacionales. “Aprendí que al final, como DJs, somos un producto. Puedes tener el mejor talento, pero si tienes el producto escondido en la tienda, nadie lo va a comprar”, explica.

Aaron Sevilla formalizó su proyecto en vísperas de la pandemia, tras varios cambios de nombre. (Foto: Facebook @aaronsevilladj)

Su debut internacional: ¿Cómo fue el primer evento de Aaron Sevilla fuera de México?

Su primer show fuera de México no fue una contratación formal, sino un acuerdo con otro DJ que conoció en redes sociales, pues a final de cuentas tanto en la música electrónica como en cualquier otro género donde los artistas son emergentes, buscan redes de apoyo en otros no solo para mantenerse, sino crecer y apoyarse mutuamente.

“No fue como que alguien me dijo: ‘quiero contratar a Aaron Sevilla’. Fue un intercambio: yo lo metí en un evento en Ciudad de México y él me llevó a Colombia (…) A veces tú te generas el camino (…) Por el hecho de ir, de sacar justamente contenido y empezar a generar esto que sea un producto que la gente lo vea”, dice con sinceridad.

Ese tipo de decisiones estratégicas y pensando su proyecto musical como un producto que debe hacer llegar al público fueron formando el mapa de su carrera internacional, que hoy lo lleva a tocar en países como Brasil, Estados Unidos, Egipto, España, Grecia y próximamente, Bélgica.

El talento de Aaron Sevilla lo ha llevado a escenarios internacionales en países como España, Grecia y próximamente Bélgica. (Foto: Facebook @aaronsevilladj)

Tomorrowland 2025: ¿Cómo llegó Aaron Sevilla al festival más importante de música electrónica en el mundo?

Su llegada al festival Tomorrowland tampoco fue por medio de una agencia o disquera, sino gracias a la recomendación de un colega que confío en su trabajo y se lo presentó a las personas correctas.

“Para mí siempre fue algo que quise hacer, sin duda (…) Un colega mexicano fue quien le habló a los dueños del festival sobre mí, les mostró mi perfil y ellos decidieron que iban a hacerlo. Estoy muy agradecido de que eso sucediera”, relata.

Esto representa un hito en la trayectoria del DJ de música electrónica, sobre todo como representante oficial de México; para Sevilla, sí se siente el peso simbólico de llevar su bandera al escenario global, pero también mucha emoción y orgullo de hacerlo.

“Cuando alguien me dice que represento a México, me siento muy agradecido y muy contento. No es como que yo diga: ‘yo represento a México’, pero cuando alguien me lo dice me llena de orgullo”.

Aaron Sevilla se presenta en el Tomorrowland Bélgica 2025. (Foto: Instagram @aaronsevillamx)

Aaron Sevilla en Tomorrowland 2025: ¿Cuándo toca el DJ mexicano en Bélgica?

Cada vez faltan menos semanas para el artista mexicano de música electrónica se presente en Tomorrowland 2025, que este año tiene una temática especial con Orbyz, un universo mágico hecho completamente de hielo.

Aaron Sevilla toca la primera semana del Tomorrowland 2025 en Bélgica, el próximo 18 de julio en el escenario Melodía By Corona; el horario está por confirmar.

En este escenario compartirá con otros DJ’s de talla internacional, como:

Alure

Arado

B’Elle

Block & Crown

James de Torres

Joezi

Lotte Feyen

Hasta ahora no tiene preparado algún DJ Set especial para ese día, pues a diferencia de otros DJs que estructuran sus sets con precisión casi milimétrica, Aaron apuesta por la espontaneidad. “Nunca tengo como: ‘voy a tocar esta canción y luego esta otra’. Tengo una selección amplia y voy tomando decisiones en el momento, según la reacción del público”, explica.

Dentro de las mezclas que tiene, temas como ‘Obsesión’ de Aventura, ‘Ameno’ de ERA, ‘I will survive’ de Gloria Gaynor y hasta ‘El Aventurero’ de Pedro Fernández destacan por su ritmo y presencia, así que ver a Aaron Sevilla en vivo es todo un espectáculo.