Bisnieto de Miguel Alemán toca en el EDC México 2025: ¿Quién es el DJ Mike Martel?

Cuando se viene de una familia con amplio ‘abolengo’ político y empresarial, como los herederos de las familias más poderosas de México, a veces se piensa que el legado seguirá por varias generaciones, pero en algunos casos sus descendientes rompen con ese molde.

Un ejemplo de ello es Miguel Alemán Serrano; su apellido te suena porque es hijo del empresario Miguel Alemán Magnani y la escritora Vanessa Serrano, quien lejos de dedicarse a actividades empresariales como sus padres, se inclinó por la música.

Este camino lo ha llevado a experimentar y hacerse de un sitio destacado dentro de la música electrónica, pues incluso está dentro del cartel del EDC México 2025, festival en el que se presenta el domingo 23 de febrero.

Actualmente solo tiene tres canciones en la plataforma de streaming Spotify, donde alcanza alrededor de 3 mil 500 oyentes mensuales y su tema ‘Faith’ tiene casi las 200 mil reproducciones.

Mike Martel es un DJ de 20 años. (Foto: Instagram @mikemartel)

¿Quién es Mike Martel?

Miguel Alemán Serrano es un artista y productor musical que, con apenas 20 años (nació en septiembre de 2004), ya se abrió paso en la industria musical donde cuenta con gran respaldo del público que lo ha llevado a tocar en escenarios nacionales e internacionales.

¿Quiénes son la familia de Mike Martel?

Mike Martel es el primogénito del empresario que fundó Interjet, Miguel Alemán Magnani, y de la empresaria y escritora Vanessa Serrano. Sin embargo, su árbol genealógico se conforma de otros personajes importantes en la historia de México.

Miguel Alemán Magnani fundó, junto a su padre, la aerolínea Interjet. (Cuartoscuro)

Miguel Alemán Velasco, exgobernador de Veracruz, es su abuelo paterno, mientras la exMiss Universo Christiane Magnani fue su abuela paterna. Pero la historia no acaba ahí.

El joven DJ mexicano es bisnieto del expresidente de México Miguel Alemán Valdés, quien ocupó la silla presidencial de 1946 a 1952. De ahí la importancia de su apellido en México.

El expresidente de México Miguel Alemán Valdés fue bisabuelo de Mike Martel. (Instituto Nacional de Antropología e Historia)

Trayectoria de Mike Martel en la música electrónica

Pese a que proviene de una familia dedicada a la política, los negocios y la abogacía, Alemán Serrano decidió que lo suyo no estaba detrás de un escritorio, sino produciendo música.

En una entrevista con el diario Reforma, señaló que este deseo de dedicarse a la música nació en su infancia, donde solía escuchar artistas como Michael Jackson y Hardwell, DJ que ‘lo atrapó’ con una de sus presentaciones en el festival Ultra Music.

“Desde muy chiquito me interesó mucho la música, como Michael Jackson y demás grandes artistas, pero el mundo de la electrónica me cautivó, pues está lleno de conexiones humanas que tienen como finalidad la felicidad (…) El primer tema fue ‘Spaceman’, de Hardwell (…) me puse a escuchar todos sus álbumes y descubrí la canción ‘Never Say Goodbye’; así comenzó todo”, aseguró Mike Martel.

Su debut como DJ profesional fue en diciembre de 2018 y todavía no se llamaba Mike Martel, apodo que adoptó gracias a que ‘Martel’ era el apellido artístico de su abuela paterna.

Acapulco fue la sede de un evento que quedó marcado para toda su vida no solo por el recibimiento de la gente, también por el apoyo que recibió de su familia.

Mike Martel debutó como DJ en 2018. (Foto: Instagram @mikemartel)

“Desde el día uno lo hicieron. Tal vez al principio no entendían qué era un DJ; podían imaginarlo en una boda o una fiesta, pero con el tiempo yo los fui involucrando en esta industria, me han acompañado, me dan ideas y eso me hace muy feliz”, aseguró el hijo de Miguel Alemán Magnani en la misma conversación.

La pandemia en 2020 ‘pausó’ sus planes de lanzar oficialmente temas en plataformas de streaming musical, pues ya estaba trabajando en lo que fue su primer sencillo ‘Pull You Under’, que vio la luz el 27 de enero de 2023 y en la portada lleva precisamente el mar de Acapulco, que lo acogió en su debut como DJ.

Dicho tema lo lanzó en colaboración con Drew Love, artista que también ha trabajado con The Chainsmokers, Louis The Child, John Legend y Lil Wayne, por mencionar algunos.

¿En qué festivales se ha presentado Mike Martel?

Mike Martel tiene alrededor de seis años presentándose como DJ en diferentes escenarios de talla nacional e internacional.

Mike Martel ha tocado en escenarios nacionales e internacionales. (Foto: Instagram @mikemartel)

Su primera aparición fue en la Megaferia de Acapulco en diciembre de 2018, y a este se le suman otros escenarios como el de Omnia Los Cabos y Dystopia Los Ángeles, en Estados Unidos.

En México, los festivales Vaivén 2022 y Corona Capital 2022 tuvieron escenarios donde el nieto de Miguel Alemán Velasco presentó un DJ Set aplaudido por los asistentes.

EDC México 2025: ¿Cuándo se presenta Mike Martel y en qué escenario?

El joven DJ Mike Martel cumplirá un sueño al presentarse este fin de semana en el Electric Daisy Carnival (EDC) México 2025, el festival de música electrónica más importante en México y Latinoamérica.

Si quieres asistir a la presentación de Mike Martel en el EDC México 2025, la cita es el próximo domingo 23 de febrero en el escenario Circuit Grounds, el segundo más grande del evento, a las 3:00 PM.