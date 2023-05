¿Por qué y quién quiere la quiebra de Interjet?

ALGUIEN ESTÁ MUY urgido en quebrar Interjet, y no es precisamente el gobierno de la 4T. Hay un interés atrás por sepultar una historia de excesos y desfalcos que llevaron al cierre de un muy lucrativo negocio.

En los últimos cuatro años, esto es 2017, 2018, 2019 y de enero a mayo de 2020, ingresaron a la aerolínea alrededor de 4 mil 607 millones de dólares: es decir, cerca de 3.7 millones de dólares diarios.

Solamente en 2019, y en menor medida 2020 por la irrupción del Covid-19, ingresaron fiscalmente a Interjet unos 2 mil 200 millones de dólares, pero lo que entró neto a caja fueron mil 500 millones.

Pero de esos mil 500 millones líquidos los administradores de la empresa gastaron 500 millones. La pregunta es ¿cuál terminó siendo el destino de los mil millones de dólares restantes?

Interjet inició operaciones el 5 de marzo de 2005. Fue fundada por Miguel Alemán Velasco y su hijo Miguel Alemán Magnani. Quince años después, el 11 de diciembre de 2020, suspendió operaciones.

Miguel Alemán Magnani (Ilustración de Nelly Vega)

Los Alemán terminaron acumulando una deuda fiscal con el SAT por 500 millones de dólares, lo que precipitó su caída. En diciembre de 2022 transfirieron la mayoría accionaria a Alejandro del Valle.

El primer paso para sanearla se dio con el ingreso a un concurso mercantil. Y es que contrario a lo que se aseguraba, Interjet tenía y sigue teniendo mucho valor. Posee cuentas por cobrar y activos.

A Airbus, que preside Guillaume Faury, se le depositaron 84.5 millones de dólares como adelanto-garantía para adquirir en el futuro 76 nuevos A-320, la mayoría Neo, bajos en emisiones contaminantes.

Agregue otros 68 millones de dólares de pagos de boletos que se realizaron con tarjetas de crédito, de los cuales 38 millones se hicieron con Worldpay, 18 millones con Américan Express y 12 millones con Banorte.

Del Valle ha tratado de sacar a flote a Interjet porque hay condiciones para hacerlo, pero el conciliador, Gerardo Sierra, decidió que lo mejor era quebrarla y así lo determinó el juez concursal a principios de abril.

Sierra ignoró todas las cuentas por cobrar, las anomalías de las anteriores administraciones de José Luis Garza y William Shaw, pero sobre todo, los intereses de algunos de los principales acreedores.

Un ejemplo fueron 13 arrendadores de aviones que ya habían aceptado otorgar una quita del 99% sobre el adeudo que tenían con esas administraciones que respondían a la familia Alemán.

Así lo externaron el 24 de marzo pasado en una reunión con Sierra, que con todo y ello, un par de semanas después, solicitó al Juez Segundo de Concursos Mercantiles, Saúl Martínez Lira, decretar la quiebra.

Mal por Sierra porque no concedió una última prórroga de 90 días a la que Interjet tenía derecho y, peor aún, el juez Martínez porque emitió una sentencia de quiebra cuando aún no había lista de acreedores.

José Rafael Ojeda (Ilustración de Nelly Vega)

PUES PARECE QUE la primera expropiación del sexenio de Andrés Manuel López Obrador está por consumarse. Ya se la habíamos referido días atrás. Se trata de la vía férrea Medias Aguas-Coatzacoalcos-El Chapo, de aproximadamente cien kilómetros de longitud y que hoy está concesionada a Ferrosur del magnate Germán Larrea. El desenlace podría darse a fines de mes, plazo que en Palacio Nacional le pusieron al dueño de Grupo México para “gestionar” la entrega. El tabasqueño está aferrado en quitársela porque no quiere negociar derechos de paso para la línea FA del gobierno, que es la que se extiende por el Canal Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y conecta con el Tren Maya. López Obrador está esperando una respuesta de Larrea y éste no la va a dar. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, principal impulsor de la venta de Banamex al industrial minero, le ha pedido que responda al Presidente. Si en dos semanas no se acercan las posiciones, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, principal interesado en revertir la concesión a Larrea, se habrá impuesto.

POR CIERTO QUE hoy deberá estar con Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional el mismísimo Germán Larrea Mota-Velasco. Pero como parte del Consejo Asesor Empresarial del Presidente. Este martes se fijó la nueva comida que se canceló el 20 de abril. Es la primera en lo que va del año, algo inusual porque se tenía la costumbre de que sus integrantes convivieran con el tabasqueño cada tres meses. Sin lugar a dudas será un encuentro muy interesante para ambas partes. Proceso electoral, precandidatos de Morena, relación México-Estados Unidos, migración, seguridad, entorno macroeconómico, estado de Derecho y certidumbre a la inversión, son temas que preocupan al sector empresarial. Los miembros de ese Consejo son Carlos Slim Helú, Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Gómez Martínez, Olegario Vázquez Aldir, Alejandro Baillères Gual, Daniel Chávez Morán, Carlos Hank González, Miguel Rincón Arredondo y Raúl Gutiérrez Muguerza.

Luis Cresencio Sandoval (Ilustración de Nelly Vega)

PUES CON LA novedad que la Secretaría de la Defensa Nacional perfora un pozo en el corazón de la reserva de la Biosfera de Calakmul, en el estado de Campeche. Los muchachos de Luis Cresencio Sandoval, sin que mediara el permiso de impacto ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente, ésta que lleva María Luisa Albores, ni permiso de la Comisión Nacional del Agua, a cargo de Germán Martínez, pretenden crear un pozo para extraer agua dulce que garantice el abasto al hotel de 160 habitaciones que tendrá un costo de mil 10 millones de pesos, a solo 10 kilómetros de la zona arqueológica. Las autoridades no han proporcionado una fecha estimada para la conclusión de la obra. La construcción de un pozo es la mejor muestra de que van a terminar con el sistema hídrico autosustentable que tenía la selva, y en particular esa parte de la Biosfera.

Santiago Nieto (Ilustración de Nelly Vega)

SON YA 522 millones de pesos los que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, que encabeza Santiago Nieto, tiene identificados como parte del desfalco estatal en el gobierno del priísta Omar Fayad. Es resultado de un esquema de distribución de recursos extraordinarios a las dependencias públicas para contratación de empresas fachada. Se presume que el monto de desvíos del erario hidalguense pudo haber llegado hasta los 2 mil millones de pesos, por lo que se sigue todavía la pista del dinero y de sus vínculos con altos funcionarios de la administración anterior. En sus ocho meses de trabajo el extitular de la UIF logró reducir cuatro de los siete delitos de alto impacto en la entidad que gobierna el morenista Julio Menchaca: la trata de personas y el secuestro disminuyeron 67%, las desapariciones 19% y el narcomenudeo 8%.