EDC México 2025 ‘ilumina el cielo’: Horarios, cómo llegar y todo lo que debes saber del festival

El cielo eléctrico está a punto de encenderse otra vez. Faltan solo unos días para el Electric Daisy Carnival (alias EDC) México 2025, y todos los amantes de la música electrónica y sus subgéneros no podrían estar más emocionados por ello.

Como cada año, desde su primera edición en 2014, el EDC México es donde todos los subgéneros de la música electrónica convergen en un ambiente propio de un festival donde no solo hay música, también un espectáculo visual, juegos y más.

Si planeas asistir al Electric Daisy Carnival (EDC) México 2025, aquí te compartimos toda la información que necesitas para disfrutar al máximo de esta increíble experiencia.

Desde fechas y horarios hasta lo que puedes llevar contigo, ¡te tenemos cubierto!

EDC 'SkyDeck' es la zona más exclusiva del EDC 2024. (Foto: Facebook / @Electric Daisy Carnival - EDC Mexico)

Fechas, sede y horarios del EDC México 2025: ¿Cuándo y dónde es el festival?

El EDC México 2025 se llevará a cabo del viernes 21 al domingo 23 de febrero, y como cada año, el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México, es el recinto que albergará a todos los ‘headliners’ del evento.

Los horarios del festival son los siguientes:

Viernes 21 de febrero: 4:00 p.m. – 2:00 a.m.

Sábado 22 de febrero: 3:00 p.m. – 2:00 a.m.

Domingo 23 de febrero: 3:00 p.m. – 2:00 a.m.

¿Todavía no tienes tus boletos? La taquilla y el área de Will Call estarán abiertas diariamente de 10:00 a.m. a 11:00 p.m. en la Explanada de OCESA, dentro de la Puerta 6.

Se espera una asistencia aproximada de más de 300 mil personas los tres días del evento en el que participan más de 100 artistas.

El EDC México 2025 espera más de 300 mil personas este fin de semana. (Instagram / @edc_mexico)

Lineup del EDC México 2025

Este año, el EDC México contará con una alineación estelar de artistas de música electrónica nacionales e internacionales, con lo que se consolida como uno de los eventos más importantes en su género de Latinoamérica.

EDM, House, Dance, Electro, drum and bass, Techno, dance-punk, Hard dance, Dubstep, Trance y Trap son algunos de los géneros musicales que tendremos la oportunidad de escuchar dentro del evento.

Algunos de los nombres más destacados en el lineup del EDC México 2025 incluyen:

Martin Garrix

Tiësto

Deadmau5

Dimitri Vegas

Peggy Gou

Solomun

Amelie Lens

Fisher

Honey Dijon

Gryffin

Además, se presentarán colaboraciones especiales como Hive Mind, un proyecto conjunto de Kayzo, Space Laces y Must Die!

México estará presente entre los artistas invitados, con DJ’s como Mariana Bo y Mike Martel, bisnieto de Miguel Alemán Valdés, expresidente de México.

EDC México 2025 El festival de música electrónica EDC México 2025 tiene artistas en su cartel como Mariana BO, Martin Garrix, Boris Brejcha y Deadmau5. (Foto: Especial El Financiero) (Facebook @ElectricDaisyCarnivalMexico @deadmau5 @DJMarianaBO @BorisBrejcha.Official @martin.garrix)

Boletos: Precios y fases

Existen 3 tipos de boletos para el EDC México 2025, y su costo dependerá de cuál elijas, así como la fase de compra (mientras más pronto te animes, más ‘bara’ te sale). Las entradas disponibles para esta edición son:

Experiencia General : Acceso a todas las áreas generales del festival.

: Acceso a todas las áreas generales del festival. Comfort Pass : Incluye entrada ágil al festival, baños con aire acondicionado en áreas selectas y filas exclusivas en barras selectas.

: Incluye entrada ágil al festival, baños con aire acondicionado en áreas selectas y filas exclusivas en barras selectas. Citibanamex PLUS: Ofrece una plataforma de visualización exclusiva, accesos únicos y otros beneficios premium.

Los precios de los boletos varían según la fase de venta, el tipo de boleto para concierto que compres y si se trata de un abono (para los tres días) o individual. El costo de las entradas es:

Abonos del EDC México 2025

Early Owl

General: $3,120 (agotado)



Comfort Pass: $4,172 (agotado)



Citibanamex Plus: $5,600 (agotado)

Fase 1

General: $3,420



Comfort Pass (Citibanamex): $4,592



Citibanamex Plus: $6,200

Fase 2

General: $3,600



Comfort Pass (Citibanamex): $5,012



Citibanamex Plus: $6,580

Fase 3

General: $3,720



Comfort Pass (Citibanamex): $5,292



Citibanamex Plus: $6,900

Precio de los abonos para el EDC México 2025. (Foto: EDC México)

Boletos individuales (por día) del EDC México 2025

Fase 1

General:

Viernes: $1,220



Sábado: $1,220



Domingo: $1,220

Comfort Pass (Citibanamex):

Viernes: $1,620



Sábado: $1,620



Domingo: $1,620

Citibanamex Plus:

Viernes: $1,970



Sábado: $1,970



Domingo: $1,970

Fase 2

General:

Viernes: $1,340



Sábado: $1,340



Domingo: $1,340

Comfort Pass (Citibanamex):

Viernes: $1,720



Sábado: $1,720



Domingo: $1,720

Citibanamex Plus:

Viernes: $2,300



Sábado: $2,300



Domingo: $2,300

Fase 3

General:

Viernes: $1,460



Sábado: $1,460



Domingo: $1,460

Comfort Pass (Citibanamex):

Viernes: $1,860



Sábado: $1,860



Domingo: $1,860

Citibanamex Plus:

Viernes: $2,500



Sábado: $2,500



Domingo: $2,500

Los precios publicados son sin el cargo por servicio de Ticketmaster. Es importante mencionar que las fases iniciales ya están agotadas, por lo que se recomienda adquirir tus boletos lo antes posible para asegurar tu lugar y obtener el mejor precio disponible.

Precio de los boletos individuales para el ERDC México 2025. (Foto: EDC México)

Puedes consultar los precios actuales y realizar la compra a través de Ticketmaster, pero recuerda que el evento ya está un 97 por ciento vendido, así que si aún no compras tus entradas… ¡esta es la señal!

Experiencias del EDC México 2025

Como cada año, la organización y patrocinadores del festival buscan la forma en que todos los headliners, como le llaman a sus asistentes, creen recuerdos gratos y generen experiencias destacables para que regresen año con año.

Dos Equis Stage

En este sentido, habrá un nuevo escenario llamado Dos Equis Stage, que incorporará una experiencia inmersiva a través de pantallas con efectos visuales y sonoros, así como artistas de la talla de Jonas Blue, Quintino, Bautista y un invitado especial el domingo.

Colorama MIXX

Esta es otra de estas iniciativa que ofrece una experiencia personalizada al momento de crear tu vaso conmemorativo a través de un diseño único, creado exclusivamente por y para ti, y puedes hacerlo de forma gratuita acceder al programa de lealtad desde códigos QR que habrá alrededor del festival.

Además de este beneficio, puedes tener contenido exclusivo y mercancía de edición limitada accediendo con tu Dos Equis-ID. Por ejemplo, tienes la oportunidad de recibir una tote bag personalizada.

El Colorama MIXX permite crear piezas personalizadas como tu vaso, tote bag y más. (Foto: Cortesía / Dos Equis)

Photo Booth interactivo

Respondiendo algunas preguntas, se generará un fondo personalizado para que te tomes fotos muy ‘cool’ con tus amigos en el festival.

Esta iniciativa no solo ofrece un recuerdo único del festival de música, también refuerza el compromiso de marcas como Dos Equis en crear experiencias gratas que puedas compartir en todos lados.

En el EDC México hay un Photo Booth donde te podrás tomar fotos personalizadas. (Foto: Cortesía / Dos Equis)

¿Cómo llegar en transporte público al Autódromo Hermanos Rodríguez para el EDC México 2025?

El Electric Daisy Carnival (EDC) México 2025 se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez donde se hace la F1, un recinto ubicado en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México. Para facilitar tu llegada, aquí te explicamos las mejores rutas en transporte público para acceder por las entradas 6 y 15 del evento.

Cómo llegar a la Entrada 6 del Autódromo

La Entrada 6 se encuentra cerca de la Avenida Viaducto Río de la Piedad y es una de las principales opciones para los asistentes.

Opciones de transporte:

Metro: La estación más cercana es metro Ciudad Deportiva de la Línea 9 (color café). Al salir de la estación, camina aproximadamente 5 minutos sobre Viaducto hasta la Entrada 6.

La estación más cercana es metro Ciudad Deportiva de la Línea 9 (color café). Al salir de la estación, camina aproximadamente 5 minutos sobre Viaducto hasta la Entrada 6. Metrobús: Toma la Línea 2 (color morado) y baja en la estación UPIICSA . Desde aquí, camina unos 10 minutos hacia la entrada.

Toma la Línea 2 (color morado) y baja en la estación . Desde aquí, camina unos 10 minutos hacia la entrada. RTP o transporte concesionado: Varias rutas de microbuses y autobuses pasan por Viaducto o Churubusco, desde donde puedes caminar hasta la Entrada 6.

El EDC México será en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Foto: Facebook @ElectricDaisyCarnivalMexico)

Cómo llegar a la Entrada 15 del Autódromo

La Entrada 15 está ubicada sobre la Avenida Francisco Morazán y es una de las opciones más utilizadas por los asistentes.

Opciones de transporte:

Metro: La estación más cercana es Velódromo de la Línea 9. Desde aquí, camina por la calle hasta llegar a Francisco Morazán, donde se encuentra la Entrada 15.

La estación más cercana es de la Línea 9. Desde aquí, camina por la calle hasta llegar a Francisco Morazán, donde se encuentra la Entrada 15. Metrobús: Usa la Línea 2 y baja en Coyuya . Luego camina aproximadamente 15 minutos hacia el Autódromo.

Usa la Línea 2 y baja en . Luego camina aproximadamente 15 minutos hacia el Autódromo. RTP o transporte concesionado: Algunas rutas de transporte público te dejan cerca de Francisco Morazán, a pocos minutos a pie de la entrada.

EDC México 2025: Objetos permitidos y prohibidos

Para garantizar la seguridad y el disfrute de todos los asistentes, es fundamental conocer qué objetos puedes llevar contigo y cuáles están prohibidos.

Objetos Permitidos

Bolsas pequeñas, mochilas de un solo compartimento y bolsas de mano (máximo 30 cm x 30 cm).

Botellas oficiales de Insomniac vacías.

Mochilas de hidratación con no más de dos compartimentos principales y uno adicional, vacías al ingresar.

Celulares y cargadores portátiles.

Cangureras.

Lentes de sol y sombreros.

Medicamentos recetados (con receta médica y en su envase original).

El EDC México 2025 tiene una lista de objetos permitidos y no permitidos. (Instagram / @edc_mexico)

Objetos Prohibidos

Sustancias ilegales o parafernalia relacionada.

Armas de cualquier tipo.

Objetos punzocortantes.

Bebidas alcohólicas externas.

Drogas ilegales o parafernalia relacionada.

Cámaras profesionales o equipos de grabación de audio/video.

Drones.

Mascotas (excepto animales de servicio).

Para una lista completa y detallada de los objetos permitidos y prohibidos, te recomendamos revisar la sección correspondiente en la página oficial del festival de música en 2025.

Consejos adicionales para ir al EDC México

Además de toda la información que te compartimos, hay un par de recomendaciones que debes tomar en cuenta para que tu experiencia sea de lo más agradable.

Edad recomendada

Se sugiere que los asistentes tengan más de 16 años. Para comprar y consumir alcohol o ingresar a las zonas VIP, debes tener al menos 18 años y presentar una identificación oficial.

Seguridad y entrada

Al ingresar, estarás sujeto a una revisión exhaustiva que incluye vaciar tus bolsillos y bolsas, una revisión corporal y posiblemente la remoción de tus zapatos. La seguridad es primordial, así que coopera con el personal para agilizar el proceso.

El EDC cuenta con diferentes secciones.

No descuides tus objetos personales

En este tipo de festivales y eventos masivos, es común que haya robo de celulares y carteras, por lo que te recomendamos mantenerlos a la vista en todo momento. El uso de cangurera es una opción.

¿Cómo vestirme para ir al EDC México por el clima?

El EDC México es conocido porque sus asistentes hacen gala de su creatividad y llevan los outfits más llamativos para estar ad-hoc con el evento, pero también es importante considerar el clima.

Del viernes 21 al domingo 23, en la alcaldía Iztacalco se habla de cielos parcialmente nublados. Además, viernes y sábado existe una probabilidad de lluvia de 70 por ciento hacia la tarde, para que tomes tus precauciones.