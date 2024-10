Fans gastan 30 mil pesos por día en ‘chela’ y llevan el vaso reusable como recuerdito del GP de México

“Mátame el recuerdo”... de esa amarga tragedia en el Gran Premio de México 2024: ‘Checo: Pérez (de la escudería Red Bull) terminó en el lugar 17 en casa en otra complicada carrera a la cual considera la peor que ha tenido en casa.

El Estadio GNP se quedó apagado después de que el mexicano paró en pits tras una breve escalada de posiciones y ya no pudo acercarse a la zona de puntos de nuevo, por una penalización y consecuencias de un toque con Liam Lawson.

La F1esta siguió hasta el final, con la celebración de la victoria de Carlos Sainz (del equipo Ferrari) y el concierto de Los Ángeles Azules, que arrancaron su presentación en el Autódromo Hermanos Rodríguez con ‘Cómo te voy a olvidar’, pero para no olvidar este fin de semana, los fans se llevaron torres de vasos de aluminio como el recuerdo ‘de moda, de novedad’, pues pese a todo fueron días donde hubo de todo: banderas rojas en las prácticas, una filmación de la película de Brad Pitt y sobre todo ese buen ambiente que tanto gusta de este Gran Premio a mexicanos y extranjeros.

Los aficionados a la F1 posaron con su torre de vasos. (Foto: Nayeli Reyes/El Financiero)

¿De dónde salieron los vasos de aluminio del GP de México 2024?

Este año la empresa ARZYZ se alió con el GP de la Ciudad de México, presentado por Heineken, para hacer un evento libre de plásticos de un solo uso.

Algunos vasos, con diseño de catrinas y papel picado, se entregaban gratis en módulos de hidratación en los que se podía tomar agua; otros, con la leyenda ‘Gran Premio de la Ciudad de México 2024′ se daban al comprar refresco y cerveza.

Según un comunicado, ARZYZ y el México GP entregaron más de 1.4 millones de vasos hechos 100% de aluminio reciclado, el objetivo era que las personas usaran el vaso en el día y al finalizar el evento los colocaran en contenedores para ser recolectados y reciclados por la empresa.

Los vasos del GP de México 2024 son reciclables. (Foto: Nayeli Reyes/El Financiero)

El objetivo es hacer una escultura que conmemorará la edición 2024 del México GP.

Pero el proyecto de sustentabilidad con vasos de aluminio se volvió el souvenir deportivo del año: en las gradas, las personas comenzaron a coleccionar torres y torres de vasos que delataban el consumo.

Algunas personas recorrían el Estadio GNP con mochilas para recoger los vasos: “Pues la mayoría se los queda, pero otros sí los regresan, el sábado llenamos la mitad de lo que esperábamos”, dijo una de ellas.

Los vasos del GP de México 2024 son reciclables. (Foto: Nayeli Reyes/El Financiero)

¿Cuánto costaba una cerveza en el Gran Premio de México?

La cerveza Heineken se vendió en el Autódromo Hermanos Rodríguez en 160 pesos (dos latas de 355 ml) y 30 más si se quería ‘michelada’, mientras que el refresco costaba 70 pesos (355 ml).

“¿Cuánto has gastado en alcohol?”, se le preguntó a varios aficionados. Los extranjeros aplicaron el dicho ‘el que convierte no se divierte’, como Edwin: “Como 200 dólares, no me fijo, nada más paso la tarjeta”.

Jacobo se gastó 5000 pesos el sábado; Antonio estimó entre 3000 o 4000 pesos por día; y hacia el final del día un grupo de 15 personas calculó haber gastado 30 mil pesos.

Otros dirán que la experiencia no tiene costo y al menos se llevan sus vasos para recordar su asistencia al evento donde compitió ‘Checo’ Pérez.