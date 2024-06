Nicolás, hijo de Erika Buenfil, quiere conocer a su abuelo, Ernesto Zedillo

Hasta hace algunos años Nicolás, hijo de Erika Buenfil, estableció contacto con su papá, Ernesto Zedillo Jr., después de que en su infancia y parte de su adolescencia no lo conociera. Ahora, está más cercano a la familia Zedillo e incluso desea conocer a su abuelo.

En un encuentro con diversos medios de comunicación, Nicolás aseguró que, al retomar la comunicación y convivencia con su papá, espera un día conocer a su abuelo, Ernesto Zedillo Ponce de León, quien fue presidente de México de 1994 al 2000.

Dicho deseo todavía no lo comenta con su papá, pero aseguró que ya tiene ‘un plan’ para acercarse con el exmandatario mexicano.

“Todavía no conozco a mi abuelo, espero que sí llegue ese momento, me da mucho nervio. No le he comentado nada de esto a mi papá, pero la forma para que se lleve a cabo es escribirle a mi abuela y que me ayude a conocerlo”, compartió.

El hijo de Erika Buenfil tuvo una breve convivencia con su padre, Zedillo Jr. el pasado domingo 19 de mayo. (Foto: nico.buenfil)

¿Cuándo conocerá Nicolás, hijo de Erika Buenfil, a su abuelo Ernesto Zedillo?

Hasta el momento, se desconoce cuándo tendría el hijo de Erika Buenfil la oportunidad de conocer a sus abuelos, pero espera que sea pronto porque la idea es algo que le causa nervios y emoción.

“Probablemente pronto, no sé. Pero me dan muchos nervios, la verdad. No sé, pues es un expresidente de aquí (de México), yo creo que impone muchísimo y, aparte, dicen que soy idéntico”, mencionó el joven de 19 años.

Incluso, mencionó que conocer a Zedillo Ponce de León será “una experiencia rara”, pues el acercamiento con la familia de su papá, incluyendo a sus medias hermanas, se dio relativamente hace poco. Por ejemplo, el joven subió unas fotos en mayo en donde estaba con Zedillo Jr. haciendo una carnita asada.

El hijo de Ernesto Zedillo y Erika Buenfil ha mejorado la relación con su padre. (Foto: Mexsport)

¿Qué opina Erika Buenfil de que Nicolás conozca a su abuelo, Ernesto Zedillo?

Erika Buenfil, actriz y mamá de Nicolás, fue cuestionada por las declaraciones de su hijo con relación a sus deseos de conocer a Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente de México, y mostró apoyo total al joven, que quiere seguir los pasos de su madre en la actuación.

“Tiene mucho interés, y más adelante, que sienta esa presencia, va a ser interesante que se contacten, espero que algún día suceda, y que no se quede él con las ganas de conocer a su abuelo”, dijo.

La actriz de Vencer el pasado (2021) también comentó que el acercamiento de Nicolás con su familia paterna se dio gracias a Isabella y Victoria, medias hermanas del joven, por lo que fue una situación que se empezó a dar favorablemente para todos los involucrados.

“No lo busqué (a su papá), fue por medio de las niñas. Se encontraron y entonces a mí me buscó Ernesto, su papá, y me dijo: ‘Mis hijas quieren conocer a Nicolás’, y ya les pasé el teléfono. Y por medio de sus teléfonos se empezaron a comunicar”, aseguró la actriz.

Erika Buenfil mantiene muy buena relación con su hijo, Nicolás. (Instagram / @erikabuenfil50 / @oscarponcemx)

¿Cómo es la relación de Nicolás Buenfil y Ernesto Zedillo Jr.?

El joven ha contado en diversas ocasiones que mantiene una buena relación con su padre. Suelen ir a comer, visitar museos y salir de paseo juntos, lo que ha reforzado su cercanía.

“Ahora lo veo seguido y eso es lo que cuenta. Ya lo perdoné, no le guardo rencor. Me gusta verlo y convivir con él junto con mis dos medias hermanas, Isabella y Victoria. Veo que las cuida y que ellas lo quieren, eso es suficiente para mí, un gran hombre”, declaró Nicolás.