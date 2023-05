¿Quién es Gonzalo Hevia Bailléres, empresario que supuestamente sale con Belinda?

Belinda sigue “ganando como siempre” con sus recientes presentaciones que tuvieron lugar en el festival Tecate Emblema y en el Teatro del Pueblo en Chihuahua.

Pese a que la cantante de ‘Ángel’ ha comentado en reiteradas ocasiones que en estos momentos se encuentra enfocada en su carrera, los rumores en torno a un supuesto romance con el empresario Gonzalo Hevia Bailléres se mantienen vigentes.

Gonzalo Hevia Baillères publicó una historia en Instagram al lado de Belinda en otoño pasado. (Foto: Especial).

¿Por qué relacionan a Belinda con Gonzalo Hevia Bailléres?

Fue en septiembre pasado cuando comenzaron las sospechas acerca de que ‘Beli’ tenía una relación con el empresario.

Durante una reunión con varios amigos, la cantante compartió unas historias en Instagram: la primera era un dibujo estilo anime sonrojado, mientras la segunda era una imagen en donde venían frases como ‘Te quiero’ y ‘Con estar contigo me basta’ acompañadas de un emoji babeando.

Lo anterior aunado al hecho de que Belinda estuvo todo el tiempo a lado de Gonzalo; sin embargo, ninguno de los dos confirmó o desmintió en ese momento la situación.

Desde la inauguración de una tienda en el centro comercial de Mítikah, se especula la relación amorosa de Belinda con Gonzalo Hevia. (Foto: Especial)

A principios de enero de este año nuevamente fueron vistos juntos en la inauguración del centro comercial Mítikah en la Ciudad de México. Posteriormente salieron con un grupo de amigos a un restaurante en donde posaron para las cámaras.

El 18 de mayo la revista Quien aseguró que Gonzalo Hevia Bailléres y Belinda Schüll, mamá de la cantante, había sidoviajado juntos rumbo a Chihuahua supuestamente para asistir al concierto de la también actriz en el Teatro del Pueblo.

Sin embargo ‘Beli’ no compartió imágenes al respecto ni confirmó que el empresario hubiera asistido.

Belinda ya olvidó a nodal??? Según ya estrenó nuevo novio rico y empresario poderoso pic.twitter.com/s8YFR6KiRC — Lo + viral (@VideosVirales69) September 26, 2022

¿Quién es Gonzalo Hevia Bailléres?

Gonzalo Hevia Bailléres es un empresario que forma parte de la familia Bailléres, quienes tienen participación en Grupo Bal, un conjunto de empresas entre las que destacan El Palacio de Hierro, Casa de Bolsa Valores Mexicanos y GNP Seguros. Sus abuelos son los empresarios Tere y Alberto Bailléres.

El Gonzalo estudió en el Instituto Le Rosey, uno de los colegios más costosos a nivel mundial ubicado en Suiza.

Además de ser heredero de los negocios familiares, el mayor de los Hevia Bailléres es CEO y fundador de Lok, una empresa dedicada a la consultoría de empresas dedicadas al giro de las tecnologías de la información, misma que ha impulsado en los últimos años.

En su perfil de LinkedIn, Hevia Bailléres señala que también ha sido parte de una empresa dedicada al giro de operaciones potenciadas con Interligencia Artificial, por lo que la tecnología es uno de sus fuertes.

Belinda y Gonzalo Hevia Baillères (Foto: Instagram @belindapop / YouTube Mundo Ejecutivo TV)

¿Qué ha dicho Belinda sobre su supuesto Romance con Gonzalo Hecia?

A finales de 2022 la cantante aclaró a medios su relación con el empresario mexicano.

“Tengo muchos amigos. De hecho, también Rasex, que es quien me hace el pelo, que es mi amigo, que está aquí, justo tómenlo para que no piensen que es mi novio”, expresó para Ventaneando, en donde reveló que con Gonzalo solo la unía un lazo de amistad.

Belinda comentó que no es novedad para ella que sea relacionada con algún hombre que la acompaña. “Siempre (me relacionan). Con cualquier persona que me abrace, que tenga amigos, así es. Pero bueno, yo en este momento mi vida personal la mantengo mucho más alejada de mi vida pública y yo prefiero mantenerlo así”, finalizó para los micrófonos.