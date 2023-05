Los mejores momentos de Belinda y sus fanáticos: ‘Vas a cantar conmigo’

“¡Como baila el sapito dando brinquitos!”, Belinda es una cantante y actriz que a lo largo de su carrera ha tenido diferentes interacciones con sus fanáticos. Desde momentos de apoyo hasta sustos que se ha llevado la intérprete de ‘Luz sin gravedad’.

La artista, cuyo nombre completo es Belinda Peregrín Schull, nació en 1989 en Madrid, España; sin embargo, creció la mayor parte de su vida en México. Su incursión en la industria del entretenimiento se dio con su participación en la telenovela Amigos x siempre (2000).

A partir de aquel momento la mexicana participó en producciones como Cómplices al rescate (2002), Patito feo (2007), entre otras. A la par de su carrera actoral, Belinda impulsó su trayectoria como cantante con el estreno de uno de sus primeros álbumes en 2006: Utopía.

Los momentos de Belinda con sus fanáticos

Tras casi dos décadas de carrera como artista, Belinda ha tenido diferentes tipos de momentos con sus fanáticos.

Belinda se preocupa por fanático

“¿Por qué llora señor?”, pregunta Belinda durante una de sus presentaciones en la Feria Nacional de San Marcos 2023.

El pasado 20 de abril, Belinda se presentó en el escenario de la Feria Nacional de San Marcos para cantar algunos de sus sencillos más famosos. Sin embargo, mientras daba unas palabras de agradecimiento se dio cuenta que uno de sus fanáticos estaba llorando.

“¿Está llorando o se está riendo? Es que no entiendo esa expresión”, explicó la mexicana, “¿Está feliz o qué pasa? No me asuste, ¿está feliz verdad? Ahorita voy a bajar a darle un abrazo”.

Enseguida que la cantante aseguró que le iba a dar un abrazo a su fanático, el público enloqueció con aplausos que celebraran la acción de la mexicana.

Por qué llora Señor ?? @belindapop 🤣🤣🤣 Belinda la más en Feria Nacional de San Marcos pic.twitter.com/6VSbyYQTk6 — Javier Pedroza Alba (@JavierPedrozA) April 22, 2023

Belinda recibe un ramo de flores

En aquel mismo festival, en otra de sus presentaciones, Belinda recibió un ramo de flores por parte de sus fanáticos.

La mexicana estiró sus brazos hacia un fanático que sostenía un enorme arreglo floral a lo que la artista respondió: “¡qué bonitas! No he visto un ramo más bonito en mi vida, gracias hermosa”. Después de su comentario, Belinda pidió el nombre del asistente y le agradeció el detalle.

Un fanático se sube al escenario para abrazar a Belinda

Uno de los encuentros menos afortunados de Belinda con un fanático ocurrió en la Feria de las Fresas 2023 que se celebró en la ciudad de Irapuato, Guanajuato.

Aquel acontecimiento ocurrió cuando un fanático logró saltarse las medidas de seguridad y subirse al escenario con la intérprete de ‘Sapito’. El individuo se acercó por detrás de Belinda y la abrazó gritando “te amo, te amo”.

De manera casi inmediata, el equipo de seguridad de Belinda trató de separarlos: “si respiras y te relajas, te juro que no te van agarrar”, aseguró la actriz.

Después de un par de breve momentos, el fanático se calmó y se bajó del escenario. “mira, es más, quédate ahí, te tomas eso y respiras porque casi te da algo”, explicó Belinda, “me asustaste, está ‘pedito’. No pasa nada”.

Belinda sube a fanático al escenario

En otra ocasión, la mexicana subió a uno de sus fanáticos en silla de ruedas al escenario para darle un abrazo y cantar con él.

En 2022, durante una de sus presentaciones en Tijuana se viralizó un video en el que muestra al equipo de seguridad de Belinda subir a un hombre en silla de ruedas. Se puede escuchar en el fondo a los fanáticos aplaudir por el acto.

La cantante abraza al fanático, le da un beso y dice: “vas a cantar conmigo”. Enseguida toma su silla para dar una vuelta con el individuo y continúan cantando.

aii subió a un fan al escenario, tienes el corazón más bonito @belindapop pic.twitter.com/mkMApciFcs — vale 🦋 (@flawlessbeli) October 29, 2022

Belinda cuida a una niña

Aunque no se tiene conocimiento si las personas involucradas eran fanáticos o cuando surgió el video, pero en redes sociales circula un clip que muestra a Belinda comiendo tacos asegurando que puede cuidar de una menor.

“No te muevas de ahí”, se puede escuchar que dice una persona a lo que Belinda contesta: “aquí se la cuido, yo se la cuido”. Los individuos agradecen a la cantante y el clip termina con ella degustando lo que parecen ser taquitos.