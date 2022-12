Belinda dijo que no planea regresar a hacer telenovelas; ya tiene proyectos para 2023

Este 2022, el regreso de Belinda a la pantalla chica con la serie Bienvenidos al Edén, además del lanzamiento de algunos sencillos en colaboración con otros artistas, ha significado mucho para sus millones de seguidores.

La carrera profesional de la cantante va ‘viento en popa’, y con su participación en la serie de Netflix, además de su regreso a México después de estar en España promocionando Bienvenidos al Edén, la audiencia se ha preguntado si volvería a formar parte de alguna telenovela mexicana.

Ante tal incógnita, ‘Beli’ aseguró que no está dentro de sus planes, aunque pronto regresará a los foros de grabación para un proyecto del que todavía no puede dar detalles.

“No tengo ningún plan de hacer novelas, la verdad me encantan, pero en este momento estoy muy concentrada; tengo una serie el próximo año, a principios de años, que todavía no puedo decir cuál es, pero va a estar padrísima”, dijo la también actriz en entrevista con el programa Hoy.

Belinda mencionó además que para 2023 le dará algunas sorpresas a sus seguidores: “Tengo varios planes para el próximo año de música y también de actuación”, ámbito del que se había alejado desde hace algunos años y al cual regresó este año.

¿Belinda tiene novio?

En la misma entrevista, la cantante de ‘Bella Traición’ fue cuestionada por su vida amorosa, pues hace algunas semanas se le relacionó sentimentalmente con el empresario Gonzalo Hevia Bailléres, situación que desmintió y además aseguró que actualmente no piensa en tener pareja.

“Por el momento estoy muy concentrada en mi carrera, en mi trabajo, mis amigos”, aseguró.

En otra entrevista, ahora para el programa Ventaneando, le cuestionaron lo mismo, pues hace algunos días se hicieron virales unas fotos de ella con otro joven de vacaciones, por lo que las especulaciones no se hicieron esperar.

“Siempre -me relacionan-. Con cualquier persona que me abrace, que tenga amigos, así es. Pero bueno, yo en este momento mi vida personal la mantengo mucho más alejada de mi vida pública y yo prefiero mantenerlo así”