Belinda habla sobre los tatuajes de sus exparejas en su honor: ‘Me hace mucha gracia’

Uno de los objetos que Belinda guarda en su bolsa son las estampitas de ‘Santa Belinda’, las cuales llevan su imagen y corresponden con la letra de una oración compuesta por sus fans y que ha llamado la atención al ser recitada en algunos de sus conciertos.

La cantante contó qué es lo que piensa de ser la ‘patrona de los enculados’, que se refiere a las veces que sus exparejas se han tatuado un su honor. “No sé por qué en México se les ocurrió que yo soy ´Santa Belinda´, pero me hace mucha gracia”, dijo en entrevista con la revista Vogue España.

“Quiere decir que como los hombres se enamoran que se tatúan mi nombre, mi cara, lo que sea y pues me hace mucha gracia porque no sé, me da risa, me lo tomo muy a broma”, agregó.

¿Cuáles son los tatuajes que se hicieron los ex de Belinda?

Su última pareja conocida, Christian Nodal, no dudó en plasmar sus ojos y mirada en un gran diseño en el pecho, además de ponerse ‘Beli’ en la sien, al lado de su oreja, y la palabra ‘utopía’. Pero no fue el único ya que poco antes salió con Lupillo Rivera, por lo que su rostro estuvo en su brazo hasta que se lo cubrió con una especie de mancha negra.

Nodal modificó el tatuaje en su pecho dedicado a Belinda (Foto: Instagram)

El ilusionista Criss Angel también decidió mantener un recuerdo del amor que le tenía a la cantante en su piel, al igual que el exponente de regional mexicano, con la forma en la que le dicen de cariño a la intérprete de ‘Luz sin gravedad’. Todos ellos ya los ‘borraron’ al término de su relación amorosa.

En sus presentaciones Belinda ha accedido a firmar partes del cuerpo de sus seguidores que van con la idea de acudir después a un estudio.

“Santa Belinda de los amores, patrona de los enculados, reina de los amarres y del sapito encantado, te pido me hagas el milagro pa’ que también se enculen conmigo y mi nombre lo lleven tatuado”, es lo que dice la oración.