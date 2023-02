EDC 2023: Martin Garrix promete show enérgico y habla de su transición en la música electrónica

Este fin de semana el Autódromo Hermanos Rodríguez volverá a llenarse de beats y música cuando los mejores exponentes del género de la electrónica ofrezcan sus espectáculos durante tres jornadas en el EDC México 2023 a celebrarse del 24 al 26 de febrero gracias a un cartel artístico que incluye la participación del neerlandés Martin Garrix.

Este será su regreso a México luego de un año, por lo que en entrevista con El Financiero el DJ contó la emoción que siente por volver a tierras aztecas luego de un concierto en el mismo recinto en 2022, aunque en el marco del GP de México, que tuvo al piloto mexicano ‘Checo’ Pérez en el segundo lugar de la carrera.

“Siento que después de COVID-19 la energía es aún mayor, que es también lo que experimenté durante mis conciertos el año pasado”, contó.

Esto es lo que ofrecerá Martin Garrix en el EDC 2023

Garrix reflexionó sobre la evolución de su carrera a lo largo de los años –donde aseguró que el lanzamiento de Animals lo favoreció–. “Fue una gran transición para mí. Pasé de ser DJ en fiestas de la escuela secundaria a tocar en Ultra y Tomorrowland”, dijo.

Pero este cambio también fue para sus sets “ya que estaba tocando muchas canciones de otros artistas también”. Es por ello que invitó a sus seguidores a ser testigos de lo que será su espectáculo donde podrán esperar “nueva música y mucha energía”, aunque no quiso adelantar ninguna sorpresa.

“Mi participación en los espectáculos, a nivel de producción, por ejemplo, ha cambiado mucho. Al principio solo me enfocaba en la música, pero en el camino esto ha ido creciendo y me involucré en la programación de los espectáculos con el equipo también. Definitivamente aprendí mucho en el camino y crecí personalmente a medida que crecía el equipo que me rodeaba”.

Lo que también ha aumentado fue su audiencia en México, por lo que califica como increíble el apoyo que ha recibido. “Es tan especial haber visto crecer la multitud con el tiempo. Siempre tengo ganas de tocar aquí”.

Asimismo, el fundador del sello independiente STMPD RCRDS, con 26 años, reveló que está pendiente de las propuestas de los jóvenes mexicanos. “Definitivamente hay un montón de nuevos talentos por ahí y siempre estoy atento a la nueva música o músicos talentosos”.