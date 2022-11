‘Fofo’ Márquez se promociona como DJ: ‘Para contrataciones excéntricas’

Hace algunos días, el influencer ‘Fofo’ Márquez dijo que dejaría de hacer contenido en redes sociales tras la muerte de su padre, el empresario Rodolfo Márquez, ya que se enfocará en otros ámbitos.

“Gracias todos los que vivieron la experiencia de las redes y me acompañaron en este hobby que ya acabo ya termino ya no tendré tiempo de hacer contenido me despido de todos ustedes gracias por su apoyo llegó el momento de convertirme en un hombre” (sic), aseguró.

Con ello, comenzó a darle difusión a una cuenta de Instagram a través de la cual se dedicará al ámbito de la publicidad, aunque esto no será lo único a lo que ‘le entre’ el joven, pues también compartió que ‘se renta’ como DJ para fiestas y eventos.

A través de sus historias de Instagram, el joven youtuber mencionó que está disponible para amenizar reuniones y eventos como DJ, esto aunado a su trabajo con la cuenta de publicidad.

”Ahijados, recuerden que para contrataciones excéntricas de DJ, si quieren que vaya a alguna fiesta privada o simplemente vaya a un antro a tocar como DJ, tiren un DM -mensaje directo- a ‘Fofo DJ’, aquí se los dejo”, explicó el tiktoker.

‘Fofo’ tiene aproximadamente un año con su faceta de DJ; en algunos videos compartidos en su canal de YouTube se le ve frente a la mezcladora amenizando antros y fiestas. Incluso tiene un sencillo llamado ‘Push’.

‘Fofo’ Márquez, además de ser DJ, ‘le entra’ a la publicidad

A pesar de que el influencer solo estudió hasta el bachillerato, se está abriendo paso en el ámbito de la publicidad, el cual busca explotar y, aparentemente, será gracias al alcance que tiene en sus redes sociales que planea impulsarlo.

“Si te interesa promocionar tu negocio o perfil en las historias de @mr.fofomqz o incrementar tus números en ig manda mensaje priv para más info. Pregunta por nuestra promo de hoy”, señala una de las historias subidas a la cuenta de ‘Fofo’ dedicada a publicidad.

Tanto en su perfil personal como en el de su negocio, compartió un ejemplo de los resultados que ha dado, pues mostró un par de capturas de pantalla en las que muestra que logró crecer en seguidores un perfil de Instagram en más de mil por ciento.