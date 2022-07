AMLO envía solidaridad a youtubers que son tratados como ‘paleros’: ‘No es delito que simpaticen’

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este lunes a los youtubers que “que defienden el proceso de transformación” y son tratados como “paleros”.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano envió su “solidaridad” a los simpatizantes de la Cuarta Transformación que asisten a las mañaneras y afirmó que no es “ningún delito” que periodistas “simpaticen” con su proyecto de nación.

“Aprovecho para trasmitir mi solidaridad a Hans Salazar y a otros periodistas que son tratados como paleros por los conservadores. No debe preocuparles eso para nada”, dijo AMLO en Palacio Nacional.

“El que un periodista participe o simpatice en una causa no es ningún delito”, agregó.

El titular del Ejecutivo afirmó que “los corruptos que siempre han estado sometidos al poder” son los que ahora critican a los youtubers simpatizantes llamándoles “paleros”.

En este contexto, López Obrador reiteró que todos pueden expresarse y cuestionarlo durante las conferencias matutinas.

“Aquí cualquiera puede expresarse. Cualquiera me insulta. ¡No pasa nada! Me va a acusar a Europa el presidente del PRI y no pasa absolutamente nada. Tengo mi conciencia tranquila, estoy trabajando para el pueblo”, sentenció el presidente.

“Aquí las veces que venga Reyna (Haydee Ramírez) entra y puede tomar la palabra y decir lo que quiera. Yo creo que es bueno saber que el periodismo en épocas de transformación no puede estar en las medias tintas”.

Finalmente, López Obrador dijo que “son muy poquitos” los periodistas que “están con nosotros”. “La gran mayoría está captada”, afirmó.