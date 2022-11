‘Fofo’ Márquez: ¿A qué se dedicará el influencer tras retirarse de hacer contenido?

Este jueves, el influencer ‘Fofo’ Márquez confirmó la muerte de su papá, el empresario Rodolfo Márquez, dueño de las gasolineras Total en México. Y con esto, anunció que dejará de hacer contenido en redes sociales para enfocarse en otros ámbitos.

“Gracias todos los que vivieron la experiencia de las redes y me acompañaron en este hobby que ya acabo ya termino ya no tendré tiempo de hacer contenido me despido de todos ustedes gracias por su apoyo llegó el momento de convertirme en un hombre” (sic), aseguró.

De acuerdo con el tiktoker, tras la muerte de su padre, el personaje que ostentaba de ‘niño millonario’ terminaría y, con ello, se dedicaría a otro ámbito que comenzaba a explotar: la publicidad.

‘Fofo’ Márquez se dedicará a la publicidad

A pesar de que el influencer solo estudió hasta el bachillerato, se está abriendo paso en el ámbito de la publicidad, el cual busca explotar y, aparentemente, será gracias al alcance que tiene en sus redes sociales que planea impulsarlo.

Historia en Instagram de 'Fofo' Márquez.

En sus historias de Instagram, Márquez pidió que comenzaran a seguirlo en su página de Facebook, en la que tiene más de 300 mil seguidores hasta el momento.

También informó que la cuenta que ya tenía activa para realizar publicidad la dieron de baja por unos días, por lo cual decidió abrir otra y desde ahí realizar trabajo de promoción a todos aquellos que busquen crecer sus cuentas, ya sea de negocios o personales.

“Si te interesa promocionar tu negocio o perfil en las historias de @mr.fofomqz o incrementar tus números en ig manda mensaje priv para más info. Pregunta por nuestra promo de hoy”, señala una de las historias subidas a la cuenta de ‘Fofo’ dedicada a publicidad.

Tanto en su perfil personal como en el de su negocio, compartió un ejemplo de los resultados que ha dado, pues mostró un par de capturas de pantalla en las que muestra que logró crecer en seguidores un perfil de Instagram en más de mil por ciento.

Historias en Instagram de 'Fofo' Márquez sobre su negocio de publicidad.

Hasta el momento es el único plan que ha hecho público sobre lo que piensa hacer si deja de hacer contenido. También se desempeña como DJ, pero no ha compartido qué piensa hacer en este ámbito.