Eliminado de ‘Exatlón México 2025-2026’ HOY EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver el Duelo por la supervivencia?

El eliminado de la semana 11 de 'Exatlón México' está entre los hombres del reality show. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¡De regreso a las playas! El eliminado de Exatlón México está entre cuatro atletas de la rama varonil que se ‘rifan’ un todo o nada en el Duelo por la supervivencia.

La batalla entre los equipos Azul y Rojo del reality show ocurre luego de una semana con mayor estabilidad, sin la llegada de nuevos refuerzos ni tampoco más bajas por lesión, algo que se intensificó en la actual temporada durante las primeras semanas.

Los participantes de Exatlón México se preparan para un reto más, donde una de las dos escuadras queda en desventaja al perder a uno de los suyos.

El conductor Antonio Rosique conduce la nueva temporada de 'Exatlón México'. (Foto: Cuartoscuro/Cortesía) (Fotografía Cortesía)

Nuevo horario de ‘Exatlón México’ 2025-2026: ¿A qué hora ver el reality show?

El horario del eliminado de Exatlón México 2025-2026 se modificó tras el inicio de las galas de expulsión de La Granja VIP.

Ahora el inicio de Exatlón es a las 6:00 p.m. del tiempo del centro de México, pero únicamente el programa del Duelo por la supervivencia, el resto de la semana se mantiene en su horario habitual.

De acuerdo con las redes sociales oficiales del reality show, este cambio se mantiene hasta nuevo aviso.

¿Dónde ver el Duelo por la supervivencia de ‘Exatlón México’ HOY?

El Duelo por la supervivencia cuenta con diferentes transmisiones para seguir completamente en vivo y conocer al participante de Exatlón México 2025-2026 que se despide de la competencia y son los siguientes:

Azteca UNO (canal de TV abierta)

Aplicación de TV Azteca

Página web de TV Azteca

Amazon Prime Video (disponible en la pestaña TV en directo)

Publicaciones en redes sociales oficiales

Actualizaciones con lo más destacado de la competencia en El Financiero Entretenimiento

¿Quién ganó la Villa 360 durante la semana 11 de ‘Exatlón México’?

El dominio de los rojos dentro de la Villa 360 previo a los duelos de supervivencia finalmente terminó.

Luego de una competencia reñida, el Equipo Azul consiguió la victoria para arrebatarles la Villa 360 a sus rivales y finalmente dormir, descansar y comer bajo un techo, para así reponerse y tener ventaja durante la eliminación de la semana 11.

¿Quiénes son los eliminados de ‘Exatlón México’ 2025 hasta el momento?

La novena temporada de Exatlón México tuvo la baja de diferentes participantes debido a una lesión, siendo una de las más importantes la de Aristeo Cazares, leyenda del reality show, quien sufrió un problema en el ligamento cruzado de la rodilla derecha.

Paola Peña, de los azules, también se despidió luego de una caída que le ocasionó una lesión, la cual requirió de intervención quirúrgica.

