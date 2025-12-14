Final de ‘¿Quién es la máscara? 2025′ HOY EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver al ganador del reality?

La final de '¿Quién es la máscara?' tiene a 4 personajes en búsqueda del premio del primer lugar. (Foto: IAGemini/corporate.televisaunivision.com/press/IAGemini)

¡Se baja el telón! Los personajes de ¿Quién es la máscara? 2025 suben al escenario una última vez para luchar por el premio para el ganador en la final del reality show.

Dos participantes fueron eliminados en la semifinal de ¿Quién es la máscara? y después de 10 semanas llegó el último programa de la séptima temporada, donde cuatro competidores llegaron sin ser descubiertos por los investigadores.

Nuevo horario de ‘¿Quién es la máscara? 2025′: ¿A qué hora inicia la final?

Por única ocasión en la actual temporada de ¿Quién es la máscara? se modificó el horario de inicio del programa de TV.

De acuerdo con Las Estrellas, el reality show comienza a las 8:00 p.m. y se mantiene el final de la emisión a las 11:00p.m., ambos del tiempo del centro de México.

Anahí es investigadora de '¿Quién es la máscara? 2025'. (Foto: Cuartoscuro/IAGemini)

¿Dónde ver la final de ‘¿Quién es la máscara? 2025′?

La final de la temporada 7 de ¿Quién es la máscara? se transmite en diferentes lugares totalmente en vivo y son los siguientes:

Canal Las Estrellas (TV abierta)

VIX Premium (requiere suscripción con costo)

Publicaciones de momentos importantes del programa en las redes sociales oficiales

Actualización de lo más destacado en El Financiero Entretenimiento

¿Quiénes son los finalistas de ‘¿Quién es la máscara? 2025′?

18 personajes de ¿Quién es la máscara? comenzaron la temporada 2025 y solo cuatro llegaron a la gran final.

Ninguno de los participantes que se mantuvieron en la competencia fueron salvados con la nueva regla del reality show, con el que los investigadores evitaron la salida de cuatro de ellos.

Los finalistas de la séptima entrega del programa de TV son los siguientes:

Metaliebre

Tropi Coco

Carro-Ñero

Maestro Bops

¿Cómo se decide al finalista de ‘¿Quién es la máscara? 2025′?

Los investigadores de ¿Quién es la máscara? 2025 ya no cumplen un factor decisivo para elegir al ganador de la temporada del reality show.

En este caso, el primer lugar del programa es decisión únicamente del público presente en el foro, quienes también designan al cuarto, tercero y segundo lugar de la competencia.

¿Cuál es el premio para el ganador de ‘¿Quién es la máscara? 2025′?

El premio para el ganador de ¿Quién es la máscara? 2025 no es dinero en efectivo ni tampoco algún otro objeto lujoso, en cambio, se le otorga un trofeo al primer lugar... y listo.

“Este proyecto sí está hecho para que la gente y la familia en su casa sí participe, jueguen en conjunto y no darle importancia al premio porque los participantes lo hacen por el interés de subirse a un escenario sin revelar su identidad”, explicó Miguel Ángel Fox, productor de Quién es la máscara, en el canal oficial de YouTube.

¿Quiénes son los personajes eliminados de ‘¿Quién es la máscara? 2025′?

14 personajes se despidieron de la competencia semana tras semana al ser los menos apoyados por el público de ¿Quién es la máscara? 2025.

Entre sus identidades está Oka Giner, Maribel Guardia, Ari Gameplays y más, estos son los competidores que ya fueron expulsados en orden de eliminación: