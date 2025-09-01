Participantes de ‘Exatlón Cup 2025’: Estos son los atletas que representan a México en el reality

Ellos son los integrantes del equipo mexicano de 'Exatlón Cup 2025'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

Comienza la Exatlón Cup 2025 donde un grupo de exconcursantes de temporadas anteriores del reality show se enfrentan a los equipos de otros 4 países.

La nueva temporada de Exatlón México está dividida en dos partes, la primera tiene el regreso de caras conocidas como Mati Álvarez y Ernesto Cázares, exparticipante de MasterChef Celebrity.

Ellos compiten en los circuitos en contra de los atletas de Estados Unidos, Rumania, Alemania y Hungría desde las playas de República Dominicana.

¿Quiénes son los atletas mexicanos que compiten en ‘Exatlón Cup 2025′?

Los deportistas mexicanos que participan en el reality show son viejos conocidos, como Mario ‘El Mono’ Osuna y Evelyn Guijarro, ganadores de Exatlón México en su más reciente edición.

Esta es la lista de los concursantes que regresan para la nueva temporada del programa de TV:

Mati Álvarez

Mati Álvarez nació en 1995 en Puebla y desde muy temprana edad se desempeñó en el atletismo y representó a México en los Juegos Panamericanos de Guadalajara en 2011.

Ella se integró a Exatlón México en 2011, donde se consagró como la ganadora de la primera temporada del reality show, desde entonces alcanzó el primer lugar en otras ediciones del formato como la Cup, Titanes vs. Héroes y Nueva Era.

‘Koke’ Guerrero

Enrique ‘Koke’ Guerrero nació en Sinaloa en 1999 y tiene como especialidad la gimnasia aeróbica, lo que le otorgó el apodo ‘Hechicero del aire’ en la competencia.

Él debutó en la quinta temporada del reality show y desde entonces se consagró como campeón en tres ocasiones.

Paulette Gallardo

Paulette Gallardo, apodada ‘Toro Miura’, se desempeñó como futbolista para el equipo femenil de Xolos de Tijuana y al retirarse se convirtió en entrenadora fitness.

Su desempeño en los equipos de Exatlón México la llevó a la semifinal de la edición 2024, pero un accidente la llevó a retirarse de los enfrentamientos.

Mario ‘El Mono’ Osuna

Mario ‘El Mono’ Osuna nació en 1988 en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con TV Azteca, antes de su llegada al reality show, se desempeñó como futbolista de diferentes equipos de la Liga MX, entre ellos el Club América.

Es el campeón más reciente de Exatlón México, pues se consagró con el primer lugar en la temporada 2024-2025.

Ximena Duggan

Ximena Duggan nació en Guadlajara, Jalisco y actualmente tiene 31 años, su principal disciplina es el parkour, además, es baterista semiprofesional.

Su primera aparición fue en la edición Guardianes vs. Conquistadores, en 2021, asimismo participó en Survivor México.

Daniel Corral

Daniel Corral es un gimnasta mexicano que apareció por primera vez en el reality show en 2017, en la temporada 1.

Él representó a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y consiguió una medalla en los Juegos Panamericanos en Toronto 2015.

Doris del Moral

Doris del Moral nació en Tabasco en 1996 y su principal disciplina es el patinaje de velocidad, además concluyó una licenciatura en Educación Física.

Ella se sumó al programa de TV Azteca en la edición Héroes vs. Titanes y participó en otras temporadas, siendo la más reciente en 2024.

Ernesto Cazares

Ernesto Cazares es uno de los participantes más reconocidos de Exatlón México, pues fue el ganador de la primera temporada del reality show. Nació el 31 de agosto de 1999 en Veracruz.

Él es un deportista de alto rendimiento y experto en parkour quien en 2018 se integró a las filas del programa de TV. En 2020 regresó para la temporada del concurso deportivo y en 2022 para Exatlón All Stars. Cazares participó en MasterChef Celebrity 2024, donde fue el eliminado 14.

Antonio Rosique regresa como conductor principal de 'Exatlón Cup 2025'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

Evelyn Guijarro

Evelyn Guijarro es una atleta originaria de Guadalajara, Jalisco, donde nació el 3 de junio de 1997. Practicó diferentes deportes, desde la natación, hasta el handball, pasando por el atletismo.

Finalmente, se especializó en el lanzamiento de jabalina, además de estudiar Diseño Industrial, ella se integró en la segunda temporada de Exatlón México con el equipo azul.

Ella se coronó campeona en la edición 2024 del reality show y su precisión le valió el apodo ‘Sniper’.

Heliud Pulido

Heliud Pulido es un experto en el canotaje, se sumó al programa de TV en la tercera temporada, donde fue el ganador y recibió el apodo ‘Black Panther’. Regresó para 2024, pero fue eliminado de la competencia.

Nataly Gutiérrez

Nataly Gutiérrez nació el 29 de abril de 1991 en Guadalajara, Jalisco y desde su niñez mostró interés por el basquetbol.

Este deporte lo practicó de manera profesional en diferentes equipos como Lobas de Aguascalientes.

Javi Márquez

Javi Márquez, apodado ‘Big Papi’, es originario de Guadalajara, Jalisco, donde nació el 7 de febrero de 1991.

Comenzó su trayectoria en el deporte con la práctica del futbol, y se integró en la edición Guardianes vs. Héroes.

¿Cuándo termina ‘Exatlón Cup’ 2025?

Exatlón Cup 2025 tiene una duración de una semana, donde finalmente se conoce al equipo ganador de la competencia entre los 5 países participantes.

De acuerdo con Antonio Rosique, las semifinales ocurren el viernes 5 de septiembre, donde clasifican 4 equipos, de los cuales solo dos llegan a la gran final el domingo 7 de septiembre.