Este es el truco para votar más de 10 veces en ‘La Casa de los Famosos México’ 2025

Según el tipo de usuario, varía la cantidad de votos permitidos en 'La Casa de los Famosos México 2025'. (Foto: Shutterstock, Cuartoscuro).

Votar en La Casa de los Famosos México 2025 desata cada semana incontables esfuerzos para salvar a los nominados favoritos de la eliminación, ¿pero puedes hacer más de 10 intentos? Spoiler: sí.

Cada semana los habitantes nominan y algunos quedan en la “placa”. El público decide la permanencia de los participantes de La Casa de los Famosos México con votos positivos: se salva al favorito y sale quien reúne menos apoyo. Así, la audiencia tiene la última palabra en cada expulsión.

En esta guía te explicamos cómo votar, el paso a paso para emitir tu voto correctamente, los horarios de votación, dónde ver el reality en vivo y, sobre todo, el truco para sumar votos.

¿Dónde votar en ‘La Casa de los Famosos México’ 2025?

Para las votaciones en La Casa de los Famosos México 3 debes entrar al sitio oficial desde dispositivos móviles (computadora, celular o tlablet):

Entra directo a la página web oficial en la sección ‘Vota’: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota

www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota Escanea el código QR en televisión: aparece durante las galas y al escanear con tu celular te dirige directo al portal de votación. En algunos celulares puedes hacerlo con la cámara, en otros debes abrir la app ‘Escanear’ en el menú de opciones.

En ciertos momentos de las galas aparece un código QR, al escanearlo con tu celular te dirige a la página para votar en 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Captura de pantalla / X @LaCasaFamososMx).

Paso a paso para votar en ‘LCDLFM’ 2025

Entra al portal oficial de votación. Si cuentas con ViX Premium, inicia sesión para desbloquear hasta 10 votos. Selecciona al participante que deseas salvar. Haz clic en “confirmar voto”. Repite el proceso hasta 10 veces con suscripción, o una vez sin ella.

Estrategias para votar más de 10 veces sin ViX Premium: ¿Cuántas veces se puede votar?

De forma oficial, hay dos tipos de usuarios:

Usuarios sin ViX Premium → 1 voto al día.

→ 1 voto al día. Usuarios con ViX Premium → hasta 10 votos diarios, acumulables en un solo participante o repartidos entre varios.

Sin embargo, los fans han encontrado trucos para votar más veces sin ViX:

Votar desde distintos dispositivos (celular, tableta, computadora).

(celular, tableta, computadora). Cambiar de navegador (Chrome, Safari, Firefox).

(Chrome, Safari, Firefox). Abrir la página en modo incógnito .

. Borrar caché e historial para resetear cookies y permitir nuevos votos.

Estas alternativas se han usado desde hace varias ediciones, incluso en La Casa de los Famosos de Telemundo, cuando Alfredo Adame compartió el truco en sus redes sociales.

Alfredo Adame participó en 'La Casa de los Famosos' de Telemundo y luego de ser eliminado apoyó a Maripily. (Foto: Captura de pantalla).

Importante: Estos métodos no son oficiales, pero son utilizados frecuentemente por los fans para sumar más votos gratuitos. Tiene la desventaja de que, al no tener ViX Premium, no tienes acceso al material exclusivo y al 24/7.

Horarios de votación en ‘La Casa de los Famosos México’ 2025

¿Se pueden ver las votaciones de ‘La Casa de los Famosos México’ EN VIVO?

A pesar de que circulan encuestas y rumores sobre posibles resultados, el estado de las votaciones en tiempo real no se publica oficialmente, por lo que cualquier dato es especulativo.

Los resultados finales son supervisados por el notario 184, Gustavo Fernández Suari, quien se encarga de entregar el sobre cerrado con los resultados y darles legalidad.

Anteriormente, Poncho de Nigris explicó en una transmisión cómo funciona la supervisión de los votos: “La producción no puede alterar los votos. Todo es legal, hay un interventor, y cada voto se cuenta formalmente. Ya no es como hace 20 años; el proceso es totalmente transparente y supervisado”.

Hace unos días, Joanna Vega Biestro también habló del proceso de votos cuando creyeron que la eliminada 2 sería Priscila Valverde, pero resultó ser Adrián Di Monte: “La cosa que cuenta los votos, que ni siquiera es de la empresa, tiene la máquina que cada 5 minutos hace un refresh, en el momento en que Galilea Montijo anuncia el cierre de votos, ahí Priscila estaba abajo".

En “cuestión de segundos” el conteo puede cambia: “En ese momento hizo el ‘brinco’ y ahí Valverde rebasa a Adrián Di Monte, me pueden creer o no, pero yo hice mi investigación (...) Al principio dijeron que salía ella, pero el notario fue quien corrigió por el horario, por el cambio, la cuenta de votos y todo”.

Lista completa de participantes de ‘La Casa de los Famosos México’ 2025

La tercera temporada inició con 15 celebridades divididas en los cuartos Día y Noche. Cada semana, la lista se reduce conforme avanza la competencia: