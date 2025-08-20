¿Cómo votar 10 veces en ‘La Casa de los Famosos México’ 2025? Guía paso a paso

Se puede votar hasta 10 veces en 'La Casa de los Famosos México' 2025 con ViX Premium. (Fotos: IA / Cuartoscuro.com / www.lacasadelosfamososmexico.tv).

La Casa de los Famosos México 2025 sigue conquistando a millones de espectadores en su tercera temporada con sorpresas como la temprana eliminación de Ninel Conde o el carisma de ‘El Abelito’, uno de los participantes favoritos.

La lista de los 15 participantes de La Casa de los Famosos México se hace cada semana más corta y tras 10 semanas solo uno logrará llevarse el gran premio de 4 millones de pesos con un bono extra.

Pero el destino de cada habitante no depende solo de su estrategia en el juego, sino también del apoyo del público.

Aquí te contamos cómo votar en La Casa de los Famosos México 2025, los horarios oficiales de votación, cuántas veces puedes hacerlo con o sin ViX Premium y las estrategias que usan los fans para maximizar sus votos.

Ninel Conde fue la tercera eliminada de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira).

¿Cómo funcionan los votos en ‘La Casa de los Famosos México’ 3?

La dinámica del reality es clara: cada miércoles se lleva a cabo la Gala de Nominación, donde los participantes dan puntos a sus compañeros para colocarlos en “la placa”, es decir, en riesgo de eliminación; solo uno puede ganar la “salvación” en una dinámica los viernes.

A partir de ahí, el público tiene el poder de decidir quién se queda y quién se va mediante sus votos positivos, lo que significa que elige a quién quiere salvar. El participante con menos votos es quien termina expulsado de la casa.

¿En qué página votar en ‘La Casa de los Famosos México’ 2025?

Existen dos formas de entrar a las votaciones oficiales:

Página web oficial: entra a www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota durante los horarios habilitados. Código QR en televisión: durante las transmisiones de gala aparece un código QR que puedes escanear con tu celular para acceder directamente a la votación.

En ciertos momentos de las galas aparece un código QR, al escanearlo con tu celular te dirige a la página para votar en 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Captura de pantalla / X @LaCasaFamososMx).

Paso a paso para votar en ‘La Casa de los Famosos México’ 3

Entra a la página oficial de votación Si tienes ViX Premium, inicia sesión para desbloquear hasta 10 votos Elige al nominado que quieres salvar dentro de la ‘placa’. Da clic en ‘confirmar voto’ y verifica el mensaje de confirmación Repite tu voto hasta 10 veces con ViX Premium o 1 vez sin suscripción Aprovecha los horarios de votación: Pre Gala, Gala y Post Gala

¿Cuántas veces se puede votar en ‘La Casa de los Famosos México’ 2025 con y sin ViX?

Aquí está la diferencia clave entre el público general y los suscriptores de ViX Premium:

Usuarios sin ViX Premium : 1 voto por día.

: 1 voto por día. Usuarios con ViX Premium: hasta 10 votos diarios, que pueden concentrarse en un solo habitante o repartirse entre varios nominados. Debes iniciar sesión en la página de La Casa de los Famosos México con tu suscripción para votar.

ViX Premium ofrece la transmisión 24/7 de todo lo que pasa dentro de la casa.

Estrategias para votar más veces sin ViX Premium

Aunque el sistema limita a un voto por día para usuarios sin suscripción, muchos fans aplican métodos para intentar sumar más participaciones:

Votar desde diferentes dispositivos (celular, tableta y computadora).

(celular, tableta y computadora). Cambiar de navegadores (Chrome, Safari, Firefox).

(Chrome, Safari, Firefox). Abrir la página en modo incógnito .

. Borrar caché e historial antes de cada intento para resetear las cookies.

Este ‘truco’ tiene la desventaja de que no tendrás acceso al 24/7.

Horarios de votación en La Casa de los Famosos México 2025

Las votaciones no están abiertas todo el tiempo; solo en horarios específicos. Estos son los momentos oficiales para emitir tu voto:

Miércoles (Gala de Nominación) : abre al terminar la gala y permanece disponible hasta las 12:00 a.m. durante la Post Gala.

: abre al terminar la gala y permanece disponible hasta las 12:00 a.m. durante la Post Gala. Jueves : abre a las 8:00 p.m. en la transmisión de Me Caigo de Risa , sigue durante la Gala (10:00 p.m.) y cierra tras la Post Gala (12:00 a.m.).

: abre a las 8:00 p.m. en la transmisión de , sigue durante la Gala (10:00 p.m.) y cierra tras la Post Gala (12:00 a.m.). Viernes : mismo horario que los jueves (8:00 p.m. a 12:00 a.m.).

: mismo horario que los jueves (8:00 p.m. a 12:00 a.m.). Domingo (Gala de Eliminación): abre desde las 8:00 p.m. en la Pre Gala y cierra antes del anuncio del expulsado (alrededor de las 10:00 p.m.).

¿Dónde ver La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO?

Tienes varias opciones para seguir el reality:

Televisión abierta :

: Canal 5: Galas de nominación los miércoles a las 10:00 p.m. y resúmenes diarios de lunes a viernes.



Las Estrellas: Galas de eliminación los domingos a las 8:30 p.m.

Streaming :

: ViX: transmite pregalas y postgalas con contenido exclusivo.



ViX Premium: acceso ilimitado a 8 canales en vivo 24/7 y la opción de votar hasta 10 veces al día.

¿Cuánto cuesta ViX Premium y qué incluye?

Planes con tarjeta de crédito o débito:

Mensual : $199 MXN al mes. Incluye ViX Premium con acceso a Disney+ Estándar con anuncios, contenidos originales, Liga MX y posibilidad de usar hasta en 9 dispositivos al mismo tiempo.

: $199 MXN al mes. Incluye ViX Premium con acceso a Disney+ Estándar con anuncios, contenidos originales, Liga MX y posibilidad de usar hasta en 9 dispositivos al mismo tiempo. Anual: $1,399 MXN al año. Ofrece el mismo contenido que el plan mensual, pero con un ahorro aproximado del 60% durante el primer año.

Planes con pago en efectivo (OXXO y prepago):

Mensual: $199 MXN al mes. Incluye los mismos beneficios que el plan mensual con tarjeta: Disney+ con anuncios, ViX originales, Liga MX y hasta 9 dispositivos a la vez.

Lista de participantes de La Casa de los Famosos México 2025

La tercera temporada inició con 15 celebridades que fueron divididas así en los cuartos Día y Noche:

Cuarto Día

Dalilah Polanco: excapitana del cuarto Noche, trasladada a Día por decisión de Priscila Valverde, quien encontró una moneda del destino que le dio el beneficio.

excapitana del cuarto Noche, trasladada a Día por decisión de Priscila Valverde, quien encontró una moneda del destino que le dio el beneficio. Facundo

Shiky Clement

Priscila Valverde ,

, Elaine Haro

Mariana Botas

Ninel Conde

Cuarto Noche