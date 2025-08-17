Eliminado 3 de ‘La Casa de los Famosos México’ 2025 HOY: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la gala?

Luego de que Mariana fue salvada por Elaine, quedan cinco nominados en riesgo de salir este domingo en 'La Casa de los Famosos México' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

El reality show ‘La Casa de los Famosos México’ 2025 entra en un punto clave de su tercera semana con la gala de eliminación, lo que quiere decir que habrá un expulsado más.

Este domingo 17 de agosto, uno de los cinco nominados se despide de la competencia en una jornada que promete intensas emociones, estrategias al límite y un fuerte impacto en la dinámica de la casa.

La audiencia tiene el poder absoluto de decidir quién se queda y quién abandona el reality, que ya toma forma y en donde la audiencia tiene a sus favoritos. Aquí te contamos todo sobre los nominados, a qué hora y dónde ver en vivo la transmisión de la gala de hoy.

¿Quiénes son los nominados de la tercera gala de eliminación en ‘La Casa de los Famosos México’ 2025?

Tras el reto de salvación protagonizado por Elaine Haro, quien se impuso en un duelo frente al líder de la semana Aldo de Nigris y decidió salvar a Mariana Botas, así quedaron definidos los nominados de ‘La Casa de los Famosos México’ esta semana:

Alexis Ayala (Cuarto Noche)

(Cuarto Noche) Facundo (Cuarto Día)

(Cuarto Día) Mar Contreras (Cuarto Noche)

(Cuarto Noche) El ‘Guana’ (Cuarto Noche)

(Cuarto Noche) Ninel Conde (Cuarto Día)

Con esta placa, el Cuarto Noche es el que corre más riesgo, ya que tres de sus integrantes podrían salir del reality.

El tercer reto de salvación en ‘La Casa de los Famosos México’ se celebró el 14 de agosto bajo el nombre ‘Calaveras’, una dinámica de resistencia en la que los participantes debían romper figuras que contenían los nombres de sus compañeros. La última en mantenerse en pie fue Elaine Haro, quien ganó la posibilidad de retar al líder de la semana, Aldo de Nigris.

La prueba de desempate consistió en lanzar pelotas por una rampa para acumular puntos en una ruleta. Aunque Aldo dominaba el marcador, Elaine remontó en los últimos tiros y alcanzó 650 puntos, lo que le dio la victoria.

¿Dónde y a qué hora ver ‘La Casa de los Famosos México’ 2025 HOY domingo 17 de agosto?

La tercera gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2025 se lleva a cabo este domingo 17 de agosto a las 20:30 horas (Tiempo del Centro de México), puede verse mediante TV abierta o streaming.

Canal de TV : Las Estrellas (Televisa)

: Las Estrellas (Televisa) Streaming: ViX

Con la suscripción a ViX Premium, las actividades inician desde las 20:00 hrs con la pre-gala y continúan aún 30 minutos después del final del programa en TV con la post-gala, además de que los más fans pueden seguir conectados con la transmisión 24 horas mediante las cámaras de la casa.

Facundo y Ninel Conde, dos queridos del público, están nominados esta noche en 'La Casa de los Famosos México' (Fotoarte: El Financiero/ Fotos: cuartoscuro.com).

¿Cómo votar en ‘La Casa de los Famosos México’ 2025?

Para salvar a tu concursante favorito debes ingresar a la página oficial del reality show:www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota. En él, podrás votar de acuerdo con tu plan de suscripción:

ViX Gratis : 1 voto por día

: 1 voto por día ViX Premium: hasta 10 votos diarios

Las votaciones están abiertas desde la conformación de la placa (miércoles por la noche) hasta el momento en que Galilea Montijo anuncie el cierre durante la gala de eliminación este domingo.

'La Casa de los Famosos México' se transmite gratis en VIX Premium con más contenido adicional. (Fotoarte: El Financiero Crédito: Shutterstock / Cuartoscuro)

Participantes: ¿Quién está en ‘La Casa de los Famosos México’ 2025?

La convivencia se ha vuelto cada vez más complicada: Facundo protagonizó una broma pesada contra Aldo de Nigris, lo que provocó una llamada de atención de “La Jefa”.

Ninel Conde y Alexis Ayala tuvieron un fuerte enfrentamiento tras el reto de presupuesto, generando una grieta entre sus equipos.

Las alianzas entre el Cuarto Día y el Cuarto Noche se han reforzado, pero la estrategia y los conflictos internos marcarán el rumbo de la gala.

Estos son los participantes que quedan al interior de ‘La Casa de los Famosos México’:

¿Quién salió de ‘La Casa de los Famosos México’ 2025?

Hasta el momento, estos son los participantes que han salido de ‘La casa más famosa de México’ en su tercera temporada: