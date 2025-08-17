La historia detrás de ‘Los asesinatos de la tienda de yogur’, nueva docuserie de crimen de HBO

'Los asesinatos de la tienda de yogur' es la nueva docuserie de HBO donde se invstiga un crimen real. (Foto generada con IA Gemini).

Un asesinato sin resolver se convirtió en el tema central de la investigación de Los asesinatos de la tienda de yogur, una nueva serie de crimen.

La ‘docuserie’, producida por HBO, trae al presente un caso que ocurrió a principio de los años 90, en un negocio de venta de helados donde fueron encontrados los cuerpos de cuatro adolescentes.

Aunque al principio se detuvieron a los presuntos responsables, luego de una investigación fueron liberados por “falta de pruebas”. Entonces, ¿quién las mató? Esa es la pregunta que intentó responder la serie de crimen en tendencia en Max.

El póster oficial de 'Los asesinatos de la tienda de yogur', nueva docuserie de HBO. (Foto: HBO MAX)

¿Qué sabemos del crimen que aparece en la serie ‘Los asesinatos de la tienda de yogur’?

En 1991 fueron encontrados los cuerpos de Amy Ayers (13 años), las hermanas Jennifer (17) y Sarah Harbison (15), así como de Eliza Thomas (17). Ellas estaban en una tienda llamada I Can’t Believe it’s Yogur, donde trabajaban dos de ellas, informó La Nación.

Poco después de la hora del cierre, se reportó un incendio en el local y tras la llegada de los bomberos se descubrieron los cuerpos.

El crimen mostrado en la serie fue en Austin, Texas, donde ocurrieron protestas para exigir a las autoridades que se resolviera el asesinato de las menores de edad.

Luego de una semana del hecho, la policía local detuvo a Maurice Pierce por portación de arma y cuando fue interrogado señaló a tres sujetos identificados como Forrest Welborn, Robert Springsteen y Michael Scott por los asesinatos de las chicas, explicó WB en un comunicado de prensa donde detalló datos del caso mostrado en la nueva serie de HBO.

Cuatro adolescentes fueron asesinadas en una tienda de yogur. (Foto: press.wbd.com).

La investigación llevó al arresto de los cuatro jóvenes. En 1999, Springsteen y Scott confesaron matar a las chicas, fueron acusados de asesinato y condenados a cadena perpetua. Los otros dos quedaron libres.

Diez años pasaron en el caso, hasta que las pruebas de ADN revelaron que ninguno estuvo implicado en el ataque contra de las cuatro mujeres, por tanto, también fueron liberados bajo fianza con los cargos desestimados.

Actualmente, el caso continúa sin resolverse y en la nueva serie de HBO Max se busca una explicación a los asesinatos hace más de tres décadas.

En segundo plano, la producción señaló los procedimientos policiales en la investigación, pues se cambió de detective a cargo por errores, además se descubrieron testimonios falsos que dieron como válidos durante el señalamiento de los dos jóvenes arrestados por diez años.

Familiares de las adolescentes contrataron investigadores privados porque consideraron las acciones de las autoridades no era “correcto”.

“No me interesaba mucho por su carácter verdaderamente criminal, sino porque me llegaba al corazón (...) No puedes hacer un programa como este sin pensar en cómo cambian tus propios recuerdos”, contó Margaret Brown, directora del programa de TV, en una entrevista para The Guardian.

¿Cuántos capítulos tiene la serie ‘Los asesinatos de la tienda de yogur’?

La historia de Los asesinatos de la tienda de yogur tiene un formato de miniserie basada en hechos reales.

El programa completo tiene 4 episodios que se estrenan los domingos a la medianoche en el tiempo del centro de México.