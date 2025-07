Neil Druckmann, cocreador de ‘The last of us’ abandona la serie: ‘Antes de la temporada 3’

Neil Druckmann abandona la producción de la serie 'The last of us' para hacerse cargo de otros proyectos (Foto: Especial El Financiero).

Neil Druckmann sale de The Last of Us

Los caminos de Neil Druckmann y la serie de HBO ‘The last of us’ se separan. El cocreador del exitoso videojuego y pieza clave en la adaptación anunció termina su participación producción.

Según explicó mediante un comunicado, no tuvo problema alguno con el cocreador de la serie, Craig Mazin: Es para concentrarse en un nuevo título de Naughty Dog, estudio del que es presidente desde 2018 y desarrollador de la saga The last of us.

¿Por qué Neil Druckmann abandona la serie ‘The last of us’ de HBO?

Antes del mensaje del creativo, el portal The Ankler dio a conocer que Druckmann notificó que no tendrá el mismo nivel de implicación en la tercera temporada de The last of us‘.

El anuncio se dio justo después de finalizar los trabajos de posproducción de la segunda temporada de The last of us y antes de que inicie el desarrollo activo de la tercera.

Los infectados de Cordyceps son una de las amenazas en 'The last of us'. (Foto: IMDB)

HBO apostó fuerte por adaptar la aclamada saga postapocalíptica. Druckmann escribió o coescribió cinco de los dieciséis episodios emitidos hasta ahora, dirigió dos, y colaboró directamente con el showrunner Craig Mazin (Chernobyl) en todo el diseño narrativo.

Su salida no es un tema menor: Deja a los fans de la serie dudas sobre lo que pueda pasar creativamente con la tercera temporada de la serie de HBO, pues gracias a la presencia del creador, se mantenía gran fidelidad a la serie e, incluso, se llenaban huecos narrativos de la historia original.

“He tomado la difícil decisión de retirarme de mi participación creativa en The Last of Us en HBO”, anunció Druckmann en un mensaje que Naughty Dog publicó este martes.

“Con el trabajo de la temporada 2 ya concluido y antes de que inicie cualquier desarrollo significativo de la temporada 3, este es el momento adecuado para enfocar por completo mi atención en Naughty Dog y en sus futuros proyectos, incluido escribir y dirigir nuestro próximo y emocionante juego, Intergalactic: The Heretic Prophet”, añadió.

La serie de HBO, estrenada en enero de 2023, se convirtió en uno de los mayores éxitos de la plataforma, tanto en audiencia como en crítica. Su primera temporada recibió múltiples nominaciones al Emmy y ganó su renovación para una segunda y tercera temporada.

Druckmann, sin embargo, no se arrepiente de esta experiencia: “Cocrear la serie ha sido uno de los momentos más destacados de mi carrera. Ha sido un honor trabajar junto a Craig Mazin como productor ejecutivo, director y guionista. Estoy profundamente agradecido por el enfoque cuidadoso y la dedicación que el talentoso elenco y equipo”.

Según The Ankler, Mazin seguirá como único showrunner y mantendrá el control creativo de la serie. También se espera una renovación del equipo de guionistas, con algunas salidas además de la de Druckmann. HBO aún no ha hecho comentarios públicos sobre estos cambios.

La tercera temporada fue anunciada oficialmente el 9 de abril, incluso previo al estreno de la segunda, mostrando el respaldo de HBO al proyecto.

'The last of us' tendrá temporada 3, confirmó HBO previo al estreno de la segunda parte. (Foto: Especial El Financiero).

El nuevo proyecto del creativo, Intergalactic: The Heretic Prophet es una propuesta de ciencia ficción completamente original, que él mismo escribirá y dirigirá. Aunque Naughty Dog no ha revelado detalles concretos, Druckmann compartió en redes una imagen conceptual que insinúa un universo nuevo, ambicioso y cargado de simbolismos religiosos; además, ya hay un avance del juego.

Por ahora, la producción de la tercera temporada de The Last of Us sigue en marcha sin una fecha confirmada para el inicio de rodaje, ni mucho menos de estreno en las pantallas de HBO.