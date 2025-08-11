Prueba del líder en ‘La Casa de los Famosos México’: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la gala de HOY?

Mariana Botas y Ninel Conde han sido líder de la semana en 'La Casa de los Famosos México', lo cual les dio inmunidad en sus respectivos periodos (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

El reality show ‘La Casa de los Famosos México’ entrega uno de los momentos más estratégicos cada lunes: la ‘prueba del líder’ que le da inmunidad a uno de sus habitantes y algunos otros beneficios.

En la semana 2, Ninel Conde se coronó como líder de la semana tras una intensa competencia por cuartos en donde sus compañeros del cuarto ‘Día’ le entregaron el privilegio.

El domingo, en la segunda gala de eliminación, Adrián Di Monte fue expulsado de la temporada, sumándose a la actriz Olivia Collins, la primera eliminada.

Salir o no de ‘La Casa’ puede ser un alivio o una tensión adicional apenas inicia la semana en el reality show. Por esto, conoce todos los detalles de la gala de este lunes a continuación.

Horario de la ‘prueba del líder’ HOY en La Casa de los Famosos México: ¿A qué hora es la gala de este lunes?

La ‘prueba del líder’ se llevará a cabo hoy a a partir de las 10:00 pm (hora del centro de México), tanto en televisión abierta como en streaming.

Evento : Tercera prueba del líder ( La Casa de los Famosos México 2025 )

: Tercera prueba del líder ( ) Día : Lunes 11 de agosto de 2025

: Lunes 11 de agosto de 2025 Hora: 10:00 pm (tiempo del centro de México)

En cada edición de este reto, los participantes se someten a retos físicos y mentales que ponen a prueba su resistencia y habilidades, lo cual los vuelve acreedores a ser del líder de la semana.

Facundo y Ninel Conde son de los principales famosos en 'La Casa de los Famosos México' y cuya estadía ha pesado más en el reality show. (Fotoarte: El Financiero/ Fotos: cuartoscuro.com).

Dónde ver La Casa de los Famosos México en vivo HOY

Existen dos formas principales de ver el programa: televisión abierta como también mediante suscripción mediante streaming, el cual fue gratis durante las primeras dos semanas. Así puede ver la ‘prueba del líder’ HOY:

Televisión abierta: Canal 5 de Televisa

Canal 5 de Televisa Streaming: ViX Premium

Cabe recordar que ViX Premium ofrece señal en vivo permanente, incluyendo todas las galas en streaming, además de las pre y post-galas con la ganadora de 2023 Wendy Guevara y las cámaras 24/7.

Beneficios: ¿Qué se gana con la ‘prueba del líder’ en ‘La Casa de los Famosos México’?

Ser líder de la semana da como premio la inmunidad en los miércoles de nominación, lo cual garantiza su estancia por al menos una semana más; asimismo, hay algunos otros detalles que le añaden una capa de estrategia al juego:

Inmunidad ante la siguiente nominación.

ante la siguiente nominación. Acceso a la suite del líder y la posibilidad de invitar a un compañero.

y la posibilidad de invitar a un compañero. Oportunidad de salvar a un nominado, lo que puede cambiar las alianzas y el curso del reality.

En la semana 2, Ninel Conde fue la líder y eligió compartir la suite con Dalilah Polanco, en un movimiento donde ‘La Jefa’ la obligó a seleccionar a alguien del cuarto contrario al ‘Día’.

El público tiene la última palabra para decidir la permanencia de los habitantes de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Especial / Cuartoscuro.com / lacasadelosfamososmexico.tv).

Agenda semanal de La Casa de los Famosos México: ¿Qué ocurre cada día en el reality show?

Agéndate muy bien, así se realizan los eventos en ‘La Casa de los Famosos México’ en su tercera temporada: