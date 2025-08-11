‘Trakazzz’: Natanael Cano se pelea a golpes con encargado de audio en concierto y destruye laptop

Natanael Cano tuvo un altercado durante su participación en el Baja Beach Fest 2025. (Foto: Margarito Pérez/Cuartoscuro/imagen generada con IA Gemini)

El cantante Natanael Cano estuvo en el Baja Beach Fest 2025, donde destacó no solo por sus corridos tumbados, también por agredir a un sujeto que estaba en el escenario.

El intérprete de ‘Los duros’ (canción por la que se relaciona la palabra ‘trakas’ con Cano) detuvo su concierto por una pelea que comenzó contra uno de los encargados del audio.

No es la primera vez que Natanael Cano genera polémica en un concierto, también cuando mandó un mensaje de agradecimiento a ‘El Mencho’ y ‘La maña’

Natanael Cano es uno de los máximos exponentes del corrido tumbado. (Foto: Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez). (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

¿Qué pasó en el concierto de Natanael Cano en el Baja Beach Fest?

El Baja Beach Fest 2025 ocurrió en Rosarito, Baja California, los pasados 9 y 10 de agosto, donde estuvieron diferentes exponentes del género urbano como J Balvin, Young Miko, Los Tucanes de Tijuana y Don Omar.

El invitado especial de la edición fue Natanael Cano, quien subió al escenario para interpretar sus corridos tumbados, pero de pronto agredió físicamente a uno de los encargados de audio.

Cano se acercó a los equipos del presunto ingeniero de audio y le soltó un puñetazo, luego inició una pelea, donde diferentes elementos de seguridad y músicos trataron de detener el conflicto.

Cuando todo finalizó, el intérprete de ‘Mi bello ángel’ habló acerca de la pelea con el público y luego tomó la computadora del sujeto y la azotó contra el piso del escenario, luego comenzó a patearla y finalmente la rompió.

“Miren, pende*os, quítense, yo no me voy a ir de aquí, yo vine a cantar (...) a ese pend*jo yo le di en su madre, se puso bravo y me caló”, mencionó durante la presentación en el festival de música acerca de la agresión en contra del hombre que trabajó en el Baja Beach Fest.

Natanael Cano se volvió tendencia luego de su agresión en el Baja Beach Fest. (Foto: Cuartoscuro)

Hasta el momento, el cantante de corridos tumbados emitió un comunicado o su versión de los hechos, pero de acuerdo con los conductores de Ventaneando, el conflicto comenzó cuando el intérprete del corrido ‘Presidente’ se molestó por los efectos de sonido durante su espectáculo.

Solamente el Baja Beach Fest compartió una publicación en su página de Instagram donde se informa que ningún elemento de la producción del festival estuvieron implicados en la pelea.

“Queremos aclarar que ni el personal ni el equipo de producción del Baja Beach Festival 2025 tuvieron participación alguna en el incidente ocurrido anoche durante la presentación de Natanael Cano”.

Natanael Cano reacciona a la prohibición de corridos tumbados

Una de las polémicas que envolvieron a diferentes cantantes de música regional mexicana fue la prohibición de los corridos tumbados en diversas zonas de México.

Por ejemplo, la cancelación de un concierto de Junior H en Cuernavaca, y fue Natanael Cano quien reaccionó a esta prohibición en una entrevista.

“La neta, no va a arreglar ni solucionar nada que prohíban corridos, que se tumben ese ‘rollito’ que traen (…) Sí es una estupidez, pero todo bien. Si nos prohíben cantar algo, pues está bien; si es para mejorar como ellos dicen, no nos vamos a poner en contra y nunca nos pusimos en contra realmente, pero creo que no es la forma“, contó para El Flowcast.