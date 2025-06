Junior H también ‘cayó’: Cancelan concierto en Morelos por cantar corridos; cantante responde

‘Y con el corridón del ángel azul a Dios le pido perdón’ ¿Y a las autoridades?: El concierto del cantante Junior H fue cancelado en Morelos.

El motivo por el cual se anuló la presentación del cantante de corridos tumbados fue a consecuencia de la apología al narcotráfico en sus canciones.

El intérprete de ‘El azul’ respondió ante la decisión de las autoridades estatales de Morelos y se molestó por impedir su presentación en Yautepec.

Junior H respondió ante la cancelación de su concierto en Morelos. (Foto: Instagram @juniorh)

¿Por qué cancelaron el concierto de Junior H?

Junior H programó un concierto en Morelos para el próximo 20 de junio, sin embargo, este miércoles fue cancelado.

Ticket Select, empresa organizadora del evento, compartió un comunicado donde aseguraron que la gobernadora Margarita González impidió la presentación del cantante de narcocorridos.

“Lamentamos informar que el evento del 20 de junio en Yautepec, donde se presentaría Junior H fue cancelado (...) Esta decisión responde al impedimento del municipio y la gobernadora del estado de Morelos, quienes argumentan que es un cantante de corridos bélicos”, se lee en el texto.

En el comunicado se reveló que el equipo del artista de regional mexicana argumentó que tiene otras canciones en su repertorio, sin embargo, no funcionó y el evento no se lleva a cabo: “Cabe destacar que el artista no incluye narcocorridos en el setlist y tiene su propio estilo de música, se explicó a las autoridades, pero optaron por cancelar”.

Asimismo, se menciona que vulneraron el derecho de expresión de Junior H, pero si el Gobierno “considera” una medida de prevención a la inseguridad, entonces “acatan la norma”.

Ticket Select esclareció el proceso de reembolso para quienes adquirieron boletos para el evento, en el caso de la compra en línea, los clientes reciben un correo electrónico en sus correos electrónicos, para compras en taquilla, la devolución del dinero es a partir del viernes 20 de junio a las 10:00 am.

El comunicado acerca de la cancelación del concierto de Junior H. (Foto: Instagram @juinorh)

¿Qué dijo Junior H de la cancelación del concierto en Morelos?

Junior H compartió una historia temporal donde respondió ante la cancelación del concierto del cantante de corridos tumbados, donde ofreció disculpas a sus fans de Morelos.

“Lo lamento mucho, esto está fuera de mi control y si tuviera oportunidad de abogar por esto, lo haría. Pero solo soy un artista y no sé por qué nos hacen esto a nosotros y a ustedes, porque por ustedes estamos aquí”, respondió.

El intérprete de ‘Lady Gaga’ lamentó que los intérpretes de corridos sean cancelados porque dejaban a “México en la cima”, además culpó al Gobierno.

“Era bonito ver como los artistas de México subíamos y poníamos el legado en la cima en la mira de todos, pero gracias a nuestro Gobierno estamos jodidos”, finalizó.

Anteriormente, Junior H quiso cantar narcocorridos en la Feria de San Marcos 2025 y los organizadores silenciaron su micrófono.

¿Qué narcocorridos interpreta Junior H?

Junior H participó en duetos en diferentes corridos que mencionan narcotraficantes mexicanos, uno de los más conocidos es ‘El Azul’, al lado de Peso Pluma. En la letra se menciona el número 701 vinculado al ‘Chapo’ Guzmán.

Además, tiene el tema ‘El hijo mayor’, que menciona al primogénito de un líder de cártel, diferentes versiones lo vinculan con Édgar Guzmán, hijo mayor de Joaquín Guzmán Loera.