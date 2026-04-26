Alana Flores vs. Flor Vigna EN DIRECTO: Horario y dónde ver la pelea estelar de Supernova Strikers: Génesis

Alana Flores y Flor Vigna chocan en Supernova (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cortesía Netflix, IA Gemini).

¿Continúa el reinado o se lo arrebatan? Luego de algunas semanas de ‘dimes y diretes’, la mexicana Alana Flores se enfrenta ante la argentina Flor Vigna en Supernova Strikers: Génesis 2026 como la pelea estelar.

Aunque se rumoreaba que la actriz Bárbara de Regil sería la rival de la streamer Alana Flores, se presentó como su contrincante a Samadhi Zandejas, quien se retiró. Con esto, la pelea siguió en pie ahora con la sudamericana, quien ya cuenta con experiencia en este tipo de eventos.

Alana vs. Flor Vigna: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la pelea?

La pelea de Alana vs. Flor Vigna se realiza este domingo, 26 de abril, en la Arena Ciudad de México como parte de Supernova Strikers Génesis, cuya transmisión inicia a las 16:00 horas (tiempo del centro de México) mediante los canales de Supernova Boxing.

A partir de las 19:00, el evento se ‘muda’ a Netflix con cualquiera de sus planes de suscripción. Al tratarse de la pelea estelar, cierra la noche con hora de inicio programada a las 22:00 horas.

Pelea : Alana Flores vs. Flor Vigna

: Alana Flores vs. Flor Vigna Cartelera : Supernova Strikers: Génesis 2026

: Supernova Strikers: Génesis 2026 Fecha : Domingo 26 de abril de 2026

: Domingo 26 de abril de 2026 Hora : 19:00 horas (inicia transmisión) / 22:00 horas (pelea estelar)

: 19:00 horas (inicia transmisión) / 22:00 horas (pelea estelar) Transmisión: Netflix

Además, podrás seguir toda la cobertura del evento mediante El Financiero Deportes.

Alana Flores Alana Flores protagoniza la pelea estelar contra Flor Vigna en Supernova Strikers Génesis 2026. (Foto: Cortesía Netflix)

Alana Flores vs. Flor Vigna: ¿Cómo llegan a Supernova Strikers: Génesis?

La mexicana de 25 años llega con un récord perfecto de cuatro peleas ganadas. La última vez, Alana venció a Gala Montes en Supernova 2025 desde el Palacio de los Deportes en la capital.

En la previa a la pelea, Alana acusó a su rival de abanderar el ‘hate’ que recibe en redes sociales para ‘tratar de limpiar su nombre’ y ‘ganarse al público mexicano’. Además, ha admitido que es su rival más compleja y que esta probablemente sea su última pelea.

Con sus 156 cm., Alana acordó pelear en 56 kg. con guantes de 14 onzas.

Flor tiene dos peleas previas, con dos victorias. La última ocasión, Vigna chocó contra Micaela Viciconte, a quien venció por decisión de los jueces.

Flor, con sus 168 cm. —12 Mmás que Alana— peleará con 60 kg. y con guantes de 16 onzas para compensar la diferencia de condiciones físicas con la mexicana.

Anteriormente, Alana ya había peleado contra contrincantes físicamente superiores.

Flro Vigna es la rival de Alana Flores (Foto: Cortesía Netflix).

¿Quién pelea HOY en Supernova Strikers: Génesis 2026?

La cartelera de Supernova 2026, además, de la pelea estelar entre Alana y Flor Vigna, incluye otros esperados choques, como el de Kim Shantal vs. Karely Ruiz o el de Aarón Mercury vs. Mario Bautista, el cual se realizará sin careta.

El evento en forma inicia desde muy temprano, a las 15:00 horas, con una exhibición de boxeo de peleas profesionales, las cuales solo podrán presenciar quienes paguen su boleto en la Arena CDMX.

A partir de las 16:00 horas, iniciará la alfombra con los peleadores, invitados y artistas musicales, como parte de la transmisión que se realizará mediante los canales de Supernova Boxing.

A las 17:00 horas, arrancarán las peleas. En el primer bloque, se podrán ver las de Elabraham vs. Nando y Milica vs. Ari Geli.

A partir de las 19:00 horas, inicia la transmisión mediante Netflix, en donde se realizarán el resto de peleas: Lonche vs. Willito, Karely Ruiz vs. Kim Shantal, Aarón Mercury y Alana vs. Flor Vigna.

Los combates estarán alternados con actos musicales confirmados, como Carín León, Ozuna y Óscar Maydon, aunque durante las transmisiones previas dieron a conocer que aún había actos sorpresa.

En la transmisión, estarán otras figuras reconocibles del mundo digital, como Juan Guarnizo, Berth Oh, Bárbara de Regil, La Cotorrisa, El Zar, entre otros.

Cartelera completa de Supernova 2026

A partir de las 16:00 en canales de Supernova Boxing:

Inicio stream — 16:00

Alfombra roja — 16:15

Milica vs Ari Geli — 17:15

Elabraham vs Nando — 18:00

A partir de las 19:00 mediante Netflix: