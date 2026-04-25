México Series 2026 EN VIVO: ¿A qué hora ver el Juego 1 de Padres de San Diego vs. Diamondbacks?

La Mexico City Series vuelve a colocar a la Ciudad de México en el mapa de las Grandes Ligas. No se trata de juegos de exhibición: son partidos oficiales de temporada regular que impactan directamente en la carrera por los playoffs. En esta ocasión, los protagonistas son los San Diego Padres y los Arizona Diamondbacks, dos equipos que han construido una rivalidad reciente.

Se trata de la tercera ocasión en que la ciudad alberga una serie oficial de temporada regular y el escenario será nuevamente el Estadio Alfredo Harp Helú, un parque que ya ha demostrado ser sinónimo de ofensivas explosivas debido a la altitud.

Padres y Diamondbacks llegan con buen inicio de campaña, además en los últimos años, ambos equipos han cruzado caminos en momentos decisivos, lo que añade tensión a una serie corta, pero de alto impacto. El primer capítulo arranca este sábado.

San Diego Padres vs. Diamondbacks de Arizona: ¿A qué hora y dónde es el Juego 1?

El primer duelo de esta serie internacional se disputará en la Ciudad de México, en un estadio que se ha convertido en una parada habitual para MLB fuera de Estados Unidos.

El juego está programado para la tarde de este sábado, en un horario accesible para la afición local, con condiciones que podrían favorecer a los bateadores por la altitud.

Fecha : Sábado 25 de abril de 2026

: Sábado 25 de abril de 2026 Horario : 4:05 pm (tiempo de la CDMX)

: 4:05 pm (tiempo de la CDMX) Sede: Estadio Alfredo Harp Helú

Este enfrentamiento forma parte de una serie de dos juegos programados para el fin de semana. El de hoy marca el inicio de la actividad, mientras que el segundo se jugará el domingo. La transmisión estará disponible a través de una plataforma de streaming.

¿Quiénes son los pitchers abridores del Juego 1 de Padres vs. Diamondbacks?

Para el arranque de la serie, el duelo en la lomita tendrá nombres interesantes. Por parte de San Diego, el venezolano Germán Márquez apunta a abrir el juego. El derecho llega con experiencia tras una larga etapa en Colorado, donde se acostumbró a lanzar en condiciones de altura similares a las de la capital mexicana.

“Hay una altitud por allá. Es como aquí, así que siento que necesito hacer el mismo trabajo”, explicó Márquez en declaraciones difundidas por MLB. Su historial incluye una sólida cantidad de victorias en casa durante su paso por los Rockies, lo que podría jugar a su favor en este contexto.

Enfrente estará Zac Gallen, el as de Arizona, quien ha comenzado la temporada en buen nivel tras asegurar su continuidad con la franquicia. Gallen representa estabilidad en la rotación de los Diamondbacks y será una prueba exigente para la ofensiva de los Padres.

En cuanto a su historial en el país, los San Diego Padres son una de las franquicias con mayor presencia en México, con participaciones que se remontan a 1996 y visitas posteriores en Monterrey y Ciudad de México, incluida la serie de 2023.

Del otro lado, los Arizona Diamondbacks disputarán por primera vez juegos de temporada regular en territorio mexicano, aunque la organización ya había tenido presencia en el país con encuentros de exhibición en distintas plazas como Hermosillo y Monterrey.

¿Qué artistas estarán en el primer juego de Padres vs. D-backs en México?

El Juego 1 no solo tendrá atractivo deportivo, también contará con figuras del entretenimiento. De acuerdo con información oficial de MLB, el legendario luchador Rey Mysterio será el encargado de realizar el primer lanzamiento ceremonial.

Además, la cantante mexicana Paty Cantú interpretará el Himno Nacional, en una ceremonia previa que forma parte del espectáculo que acompaña a esta serie internacional.

Juego 2 de San Diego Padres vs. Arizona Diamondbacks: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO?

El Juego 2 de la Mexico City Series está programado para el domingo, nuevamente en la Ciudad de México, con un horario más temprano que el primer juego del sábado.

¿Cuándo? : Domingo 26 de abril de 2026

: Domingo 26 de abril de 2026 ¿A qué hora? : 2:00 pm (tiempo de la CDMX)

: 2:00 pm (tiempo de la CDMX) ¿Dónde? : Estadio Alfredo Harp Helú

: Estadio Alfredo Harp Helú Transmisión: ESPN y Disney+

Para este segundo encuentro, los abridores proyectados son Michael King por parte de los Padres y Ryne Nelson por los Diamondbacks. King llega tras actuaciones sólidas, mientras que Nelson buscará recuperarse luego de una complicada salida reciente en la que permitió varias carreras.

En cuanto al espectáculo previo, el futbolista Israel Reyes será el encargado del lanzamiento ceremonial, mientras que la cantante Melissa Robles interpretará el Himno Nacional de México.