Paty Cantú: ¿Qué es el hipotiroidismo, padecimiento que le fue diagnosticado a la cantante?

Para la cantante Paty Cantú no fue fácil descubrir la enfermedad que la aquejó por meses, ya que los médicos no encontraban el diagnóstico correcto de acuerdo con sus síntomas, por lo que cuando encontraron que el hipotiroidismo era respuesta, ha luchado para que otros estén conscientes de las señales en su cuerpo.

“Me costó mucho encontrar el diagnóstico. Estuve un año diciendo síntomas aleatoriamente a la gente sin saber que eran síntomas de una sola cosa. Se me diagnosticaron como veinte cosas más que no eran”, dijo a Ventaneando.

Después de análisis de sangre las opciones comenzaron a llegar. “Me decían: ‘tienes leucemia, tienes lupus’. Me dijeron cualquier cantidad de cosas y me costó un año de perseguir un diagnóstico. Fue tan fácil como empezar a tomar una pastilla todos los días y me regresó a la vida, la personalidad, pude volver a dormir, a controlar mi peso, mis emociones. Creo que hay que normalizar las conversaciones que son completa y absolutamente humanas”, aseguró.

¿Qué es el hipotiroidismo?

De acuerdo con la American Thyroid Association el hipotiroidismo significa que la glándula tiroides –que se localiza en la parte delantera del cuello– no es capaz de producir suficiente hormona tiroidea para mantener el cuerpo funcionando de manera normal.

La función de estas hormonas es la de apoyar a utilizar energía, mantener la temperatura corporal y a que el cerebro, el corazón, los músculos y otros órganos funcionen normalmente. Cuando sus niveles están bajos, las células no pueden recibir suficiente hormona tiroidea y los procesos corporales comienzan a ser más lentos.

Los síntomas y el tratamiento del hipotiroidismo

Es importante acudir con los especialistas para recibir el tratamiento adecuado que generalmente se realiza con pastillas de tiroxina, que contiene una hormona igual a la T4. Hay que tener cuidado ya que si se toma muy poca el hipotiroidismo persistirá y si se excede se pueden desarrollar síntomas de hipertiroidismo.

De acuerdo con sus síntomas, este padecimiento –que no tiene cura, pero puede controlarse– puede confundirse con otros. Estos son algunos de los principales: