Abogados de Heard revelan el supuesto diagnóstico detrás de la violencia sexual de Depp

Aunque el veredicto del juicio de seis semanas entre Johnny Depp y Amber Heard benefició al protagonista de Piratas del Caribe el tema no se ha terminado ya que en medio de un recurso de apelación salieron nuevos documentos los cuales no fueron aceptados como pruebas por la corte en Fairfax, Virginia, pero revelarían un supuesto padecimiento en el actor de 59 años.

De acuerdo con la defensa de la actriz de Aquaman, la disfunción eréctil es la razón que pudo haber contribuido al comportamiento violento de su exesposo. En su presentación del 28 de marzo, los abogados afirmaron que esta enfermedad fue una de las razones por las que aparentemente fue agredida sexualmente con una botella durante un viaje a Australia, acusaciones que Depp ha negado.

“Aunque el Sr. Depp preferiría no revelar su condición de disfunción eréctil, dicha condición es absolutamente relevante para la violencia sexual, incluida la ira del Sr. Depp y el uso de una botella para violar a Amber Heard”, alegan los documentos vía Page Six. Según esta postura, el diagnóstico hacía “agitar o enfadar” al histrión en sus encuentros con Heard, lo que hacía “más probable” el ataque. Depp tomaría Cialis como parte de su tratamiento.

La versión de Amber Heard sobre las agresiones sexuales

En una de las ocasiones en que Heard subió al estrado para dar su testimonio refirió que en la misma pelea en que Depp perdió un dedo, el actor intentó penetrarla con una botella y la amenazó con cortarle el rostro. “Recuerdo que no quería moverme porque no sabía si estaba rota. Johnny tenía la botella dentro de mí y me la metía una y otra vez”, señaló entre lágrimas.

Asimismo, aseguró que años antes ya había pasado otro episodio, esta vez en Hicksville, cuando supuestamente Depp estaba molesto, por lo que empezó a romper cosas alrededor y posteriormente la acusó de esconder su cocaína. “Me arranca la ropa interior y luego procede a hacer una búsqueda en la cavidad. Metió sus dedos dentro de mí”, confió entonces.