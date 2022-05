'Me empujaba, me golpeaba': Heard habla de la violencia física y sexual que sufrió con Depp

En el juicio que emprenden Amber Heard y Johnny Depp en Fairfax, Virginia, luego de que el actor de Piratas del Caribe demandara a su exesposa por difamación por 50 millones de dólares luego de un artículo en donde ella afirmó haber sufrido de violencia doméstica, llegó el turno a la intérprete en Aquaman de relatar lo que vivió.

Por cerca de tres horas, Heard se subió al estrado para hablar del inicio de su relación con Depp, así como su comportamiento cariñoso, aunque también celoso, abusivo y controlador. Esto se hacía más frecuente con el abuso de alcohol o drogas.

¿Qué dijo Amber Heard sobre Johnny Depp?

Aunque aseguró que para ella era una experiencia “horrible” sentarse para revivir los hechos por semanas –lo cual calificó de doloroso y difícil-, acusó a Depp de violencia sexual al detallar un episodio que supuestamente ocurrió en 2013 en un viaje a Hicksville cuando su entonces pareja se enojó, rompió cosas alrededor y la acusó de esconder su cocaína.

“Es como agarrar mis senos, tocar mis muslos. Me arranca la ropa interior y luego procede a hacer una búsqueda en la cavidad. Metió sus dedos dentro de mí”, confió ante la corte a la que llegan luego que Depp argumentara que perdió los 22.5 millones de dólares que ganaría con la sexta entrega de la franquicia, ya que fue despedido de su papel como Jack Sparrow.

Heard también aseguró que al empezar su relación, cuando estaba cerca de Johnny sentía que era la persona más hermosa del mundo y que valía un millón de dólares, pero luego se tornó controlador con actos como golpear la pared. “Sabía que estaba mal y sabía que tenía que dejarlo. Y eso es lo que me rompió el corazón. Porque no quería dejarlo”, agregó en declaraciones recopiladas por Variety.

Además, recordó la primera vez que la golpeó mientras estaba sentada en el sofá, todo luego que le preguntara acerca de un tatuaje en su brazo. Ella sonrió y él respondió con una bofetada en la cara; el acto se repitió dos veces más hasta que terminó en el suelo. “Él me empujaba, me empujaba hacia abajo. Volvería a levantarme. Eventualmente, simplemente me golpeaba”.