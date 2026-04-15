Crisis financiera de Magnicharters fue detecta por la AFAC... desde enero: ¿Por qué siguió volando?

La presidenta Sheinbaum planteó que Mexicana de Aviación ayude a los pasajeros 'abandonados' por Magnicharters.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum identificó problemas financieros de la aerolínea Magnicharters desde enero de 2026... pero aún así permitió que la empresa continuara operando sin ninguna restricción.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) realizó una verificación técnica administrativa (VTA) a Magnicharters en enero, de acuerdo al Artículo 84 de la Ley de Aviación Civil.

“En esta verficación se aclaró que cumplían con todas las medidas de seguridad operacional para continuar volando. No obstante, se solicitó resolver las observaciones en materia financiera y acreditar las soluciones de las mismas”, refirió la autoridad aeronáutica en una tarjeta informativa.

Ante la suspensión de operaciones anunciada por Magnicharters el 11 de abril, la autoridad aérea determinó la suspensión temporal del Certificado de Operador Aéreo (AOC) de la empresa.

“Adicionalmente, ante la falta de capacidad financiera identificada, se detectó que esto podría representar un riesgo para la seguridad operacional. Asimismo, se otorgará a la empresa un plazo para presentar un plan que atienda los hallazgos detectados y garantice el cumplimiento de las condiciones necesarias para operar de manera segura”, agregó la AFAC.

De esta manera, Magnicharters cuyos trabajadores emplazaron a huelga, no podrá volar hasta que haga frente a las obligaciones financieras identificadas por la autoridad desde hace tres meses.

Incluso, en caso de no acreditar la solvencia requerida, se procederá a la revocación definitiva del título de concesión y del AOC, lo que implicaría el cese permanente de sus operaciones comerciales.

¿Qué pasó con los pasajeros de Magnicharters que quedaron ‘varados’?

Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), detalló que en colaboración con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) varios clientes de Magnicharters fueron ubicados en vuelos de otras aerolíneas.

“Me informó el secretario Jesús Esteva que se habían puesto de acuerdo con las otras aerolíneas para que los espacios que tuvieran vacíos, de los que estaban regresando, porque fue justo al regreso de vacaciones, pudieran ubicarlos”, puntualizó la presidenta Claudia Sheinbaum en su ‘mañanera’ del lunes 13 de abril.

El titular de la Profeco criticó que en los módulos de Magnicharters en los aeropuertos no hubiera nadie para dar información a sus clientes y que “hay un teléfono que publicaron en un boletín y no contestan”.

Magnicharters es una aerolínea mexicana fundada hace más de 42 años por Augusto Bojórquez y Luis Bojórquez Maza y opera como Grupo Aéreo Monterrey (razón social).

La flota de la aerolínea está conformada por 12 aeronaves Boeing 737. Magnicharters se enfoca en viajes a destinos de playa pues sus rutas desde la Ciudad de México cubren vuelos a Mérida, Costa Mujeres, Cancún, Huatulco y Puerto Escondido.