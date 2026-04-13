¿Quién es dueño de MagniCharters, aerolínea que detuvo sus vuelos por dos semanas?

Esto sabemos sobre los vuelos 'parados' por la aerolínea Magnicharters.

La aerolínea regiomontana Magnicharters informó que suspendió todas sus operaciones durante dos semanas, lo cual causará afectaciones en clientes que viajen en rutas de Cancún, Mérida y Huatulco. La empresa señaló que tiene problemas logísticos.

El anuncio de cancelación de vuelos de Magnicharters ocurre al final de la temporada vacacional de Semana Santa 2026.

Ante la situación, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), destacó el plan de atención para pasajeros.

“Los viajeros que se encuentren en los aeropuertos de Cancún, Mérida y Huatulco y que tenían vuelo programado con Magnicharters podrán acercarse a los mostradores de las aerolíneas Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris para que se les brinde el apoyo posible”, indicó la autoridad.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo hoy en su conferencia de prensa matutina que la aerolínea Magnicharters tomó la decisión de un día al otro, por lo que la Secretaría de Comunicaciones dijo que buscará apoyar con otras aerolíneas que tengan espacios vacíos en sus vuelos.

“Incluso estamos viendo con Mexicana (…) Estamos viendo la manera de apoyar a estos pasajeros para que puedan tener vuelos para poder regresar a sus lugares de origen. SICT está dando todo el apoyo necesario a los pasajeros, obviamente ante la circunstancia de que no se avisó, se hizo lo mejor que se pudo. Ya Profeco y las autoridades correspondientes revisarán por qué se hizo esto”, destacó Sheinbaum Pardo.

¿Quién es dueño de MagniCharters y qué le pasó a la aerolínea?

Magnicharters es una aerolínea mexicana que fue fundada en 1984 por Augusto Bojórquez y Luis Bojórquez Maza, asociada a la agencia de viajes Magnitur. La empresa opera como Grupo Aéreo Monterrey (razón social). De acuerdo con documentos oficiales, el apoderado legal es José David Bojorquez Maza.

En LinkedIn, Bojórquez Maza aparece como director de Grupo Aéreo Monterrey (cuya marca comercial es Magnicharters).

Magnicharters cuenta con 12 aeronaves Boeing 737. Sus rutas desde la Ciudad de México incluyen destinos a Mérida, Costa Mujeres, Cancún, Huatulco y Puerto Escondido. Desde Monterrey, hace vuelos a Puerto Vallarta y Cancún.