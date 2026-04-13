Aterrizaje forzoso de Magnicharters

Tienen ya tres décadas de operación, de origen regio, y es una de las aerolíneas aéreas que millones de mexicanos conocen, ya que en estos años lograron operar vuelos y paquetes con precios bajos hacia los principales destinos turísticos, y podrían ser claramente los precursores de lo que hoy se conoce como low cost y sí, ha pasado en otros años algunos tropiezos, hoy se encuentra en tierra, dicen por dos semanas.

Jesús Esteva (Ilustración de Oscar Castro)

En plena temporada vacacional, una de las que más ventas ha registrado en décadas pasadas, no así tras la pandemia, pues en 2022 movió 362 mil pasajeros, en 2023 cayó a 280 mil, en 2024 hasta 218 mil y al cierre del año pasado apenas los 200 mil con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) que lleva el general Emilio Avendaño García y que junto con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) que tiene al frente a Jesús Esteva y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) con Iván Escalante, tuvieron que salir al quite para resolver a miles de pasajeros varados en pleno cierre de vacaciones.

Iván Escalante (Ilustración de Oscar Castro)

El anuncio fue sorpresivo y en las redes de la aerolínea solo alude que por dos semanas por temas de “logística” no cumplirá con el servicio y lamenta la situación; el caos en aeropuertos sobre todo de destinos de playa como Cancún fue la constante y el lema de ser la “La Aerolínea Turística de México”, simplemente quedó en anécdota y hoy la flota Magnicharters que está compuesta por 12 aeronaves Boeing 737 está en tierra y sin claridad de si el regreso llegará, o sólo seguirá el mismo plan de vuelo de Interjet y Mexicana.

Desde luego que en otros años tuvo problemas con el pago de turbosina, sin que se tenga claridad que ante el aumento del combustible sea la causa de quedarse en tierra, por lo pronto, a esperar que las autoridades definan el plan para esta empresa, ¿retomará el vuelo?.

Inversiones crecen en Estado de México

La conectividad, la ubicación y la alta aportación de capital humano han hecho que el Estado de México se fortalezca como uno de los motores económicos del país en un momento marcado por la relocalización global de las cadenas productivas.

Delfina Gómez (Ilustración de Oscar Castro)

Los números lo confirman con claridad, ya que la entidad gobernada por Delfina Gómez tiene más de mil 700 millones de dólares captados en el primer trimestre de 2026, y no solo mantiene su atractivo tradicional, sino que comienza a capitalizar el fenómeno del nearshoring, aprovechando su cercanía con el mayor mercado del mundo y contar con tres aeropuertos cercanos.

Hay que ver que firmas como Nestlé, Unilever, Mattel y Tramontina han apostado por expandirse, consolidando un ecosistema que ya concentra el 11 por ciento de las unidades económicas del país y que aporta cerca del nueve por ciento del PIB nacional; ahí Gómez Álvarez ha señalado que el objetivo es “generar condiciones para atraer inversión y fortalecer el empleo”.

Por lo pronto, los datos muestran la fortaleza y que el dinamismo se sostiene en una base industrial amplia: más de 31 mil unidades económicas en la industria alimentaria, además de estar en nichos como utensilios de cocina y comercialización de motocicletas.

Desde luego, como escribía al inicio, la ubicación estratégica, la conectividad logística y la infraestructura instalada son claves para que el estado sea un nodo natural para empresas que buscan acercar su producción a América del Norte, tendencia que ha reconfigurado las decisiones de inversión en los últimos años. A ello se suman políticas de incentivo que han canalizado más de 200 millones de pesos en estímulos fiscales, facilitando la instalación de empresas en este nuevo entorno competitivo.

Aunque también hay que decirlo, el desafío hacia delante será consolidar estos avances y ampliar su impacto, porque más allá de los montos de inversión, el siguiente paso consistirá en traducir este crecimiento en mayores oportunidades para distintos sectores productivos. En ese equilibrio entre atracción de capital, aprovechamiento del nearshoring y fortalecimiento del mercado interno, se definirá la siguiente etapa del Estado de México, en donde también factores como la inseguridad y la certidumbre jurídica juegan un papel importante en las decisiones de largo plazo de las empresas, y ahí la combinación de cambios estatales y federales podrían ser un freno a que se siga avanzando, ya veremos que sucede.

“Pacto financiero” para gasolineras

Como les comenté la semana pasada, hay urgencia para que se ponga en marcha todo el plan anunciado en la pasada Convención Bancaria de que las gasolineras ya no tengan que pagar a los bancos, adquirientes y agregadores la comisión por aceptar pagos con tarjeta de crédito y débito. Los bancos dejaron claro que quieren ser solidarios y asumir parte del costo que los empresarios gasolineros –que también son sus clientes– han adquirido al poner un techo al costo de la gasolina.

Las pláticas las ha llevado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con Angel Mendoza Cabrera quien se ha reunido con bancos, emisores de vales, agregadores, incluso con uniones de crédito y hasta ahora el objetivo es que tanto adquirientes como agregadores bajen sus cobros por lo menos a lo mismo que los bancos lo están bajando. Desde luego, la discusión no está nada fácil, ya que ellos aseguran que tienen menos ingresos que los bancos, pero eso sí, todos están siendo llamados a integrarse y al menos por unos seis meses asumir el costo, en espera que se estabilice la situación con los precios de la gasolina.

Lo que es un hecho, es que de acuerdo con especialistas del sector energético, el precio que se tenía antes de esta guerra en Oriente no regresará y hay que asumir que estamos en un nuevo entorno económico, y si bien serán seis meses de este “pacto financiero” para las gasolinas, por llamarlo de algún modo, no puede ser permanente, mientras la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo Nacional) que tiene al frente a Enrique Félix Robelo, sigue sola aceptando los costos.

Récord en fondos de inversión

Jorge Alegría (Ilustración de Oscar Castro)

Son ya cinco billones de pesos en activos bajo administración alcanzados por la industria de fondos de inversión en México, hito que será festejado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que lleva Jorge Alegría Formoso.

Y ahí, el trabajo realizado por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB) que preside Álvaro García Pimentel de difusión de los productos y servicios que tienen sus agremiados ha funcionado, por lo pronto, crecieron también las pequeñas cuentas de inversionistas que están ya muy metidos en la compra de acciones de las empresas mexicanas en bolsa, un cambio que poco a poco ya se ve.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.