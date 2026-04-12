Magnicharters suspende todas sus operaciones durante dos semanas: ¿Qué pasará con tu vuelo?

Magnicharters informó la suspensión de sus operaciones, y otras aerolíneas trabajan con las autoridades para reponer los vuelos afectados.

De manera intempestiva, Magnicharters, la aerolínea de origen regiomontano, suspendió todas sus operaciones durante dos semanas, dejando pasajeros afectados en Cancún, Mérida y Huatulco.

En un aviso emitido a sus pasajeros, la aerolínea alegó problemas logísticos e indicó que todos sus vuelos programados para las siguientes dos semanas no podrán llevarse a cabo.

“Debido a problemas logísticos, los vuelos programados durante las próximas dos semanas no podrán llevarse a cabo. A nuestros clientes les comunicamos que enfrentamos esta situación con la debida diligencia para solucionarla”, refirió la aerolínea.

¿Tenías vuelo en Magnicharters para estos días? Esto debes saber

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), dio a conocer que las aerolíneas y los grupos aeroportuarios trabajan en conjunto en un plan de atención para los pasajeros en tránsito.

“Los viajeros que se encuentren en los aeropuertos de Cancún, Mérida y Huatulco y que tenían vuelo programado con Magnicharters podrán acercarse a los mostradores de las aerolíneas Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris para que se les brinde el apoyo posible”, agregó la autoridad.

Por ley, las aerolíneas que realicen cancelaciones de sus operaciones deberán brindar una opción adicional para que sus pasajeros puedan volver o realizar sus vuelos, así como pagar compensaciones económicas debido a la suspensión de las operaciones o, en su caso, reembolsar lo pagado más una indemnización a los pasajeros.

Magnicharters, en polémica el año pasado por problemas laborales, es una de las aerolíneas más pequeñas en México, pero atiende a más de 200 mil pasajeros anuales. Según reportes de la autoridad, la aerolínea opera con solo dos aeronaves a febrero en cinco aeropuertos y al cierre del primer bimestre tuvo una caída del 5 por ciento en el número de viajeros atendidos.

La firma que cuenta con más de 30 años de servicio, fue fundada en 1994, tiempo en el que ha ofrecido a millones de pasajeros las mejores condiciones de calidad, comodidad y seguridad, señaló que “lamenta profundamente esta situación”.

La aerolínea no precisó el número de pasajeros afectados por la decisión, ni como cubrirá posibles afectaciones económicas a sus usuarios.

La flota de la empresa consta de 12 aeronaves Boeing 737 que enlazan las Ciudad de México y Monterrey con destinos turísticos como Puerto Vallarta, en Jalisco; Huatulco y Puerto Escondido, en Oaxaca; Cancún y la Riviera Maya, en Quintana Roo; así como Mérida, en Yucatán.

Con información de EFE.