Aeroméxico repite en 2026 como la aerolínea global más puntual del mundo

Después de haber sido reconocida el año pasado como la aerolínea más puntual del mundo, en 2026 Aeroméxico es galardonada nuevamente con este distintivo por parte de la consultora internacional Cirium, y así se convierte en la primera que lo recibe dos años seguidos.

Además, la Airline Passenger Experience Association (APEX) la nombró, por su parte, Mejor Aerolínea Global de Norteamérica 2026.

De acuerdo al On-Time Performance Review de Cirium, Aeroméxico operó alrededor de 190 mil vuelos en 2025, de los cuales el 91.88 por ciento despegaron a tiempo y el 90.02 por ciento aterrizaron de acuerdo al itinerario. Durante este periodo, la compañía superó en más de tres puntos porcentuales su desempeño operativo en comparación con lo registrado en 2024, cuando también obtuvo el primer lugar en este rubro.

La entrega del reconocimiento se llevó a cabo en el Hangar Oriente de la línea aérea, donde estuvieron presentes Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, y Jeremy Bowen, CEO de Cirium, consultora especializada en análisis de datos de aviación.

Aparte de estos resultados en materia de puntualidad, Aeroméxico lideró también el Factor de Finalización entre las aerolíneas globales durante el año pasado, indicador que mide el porcentaje de vuelos completados, sin cancelaciones o desvíos, manteniéndose durante siete meses como la empresa aérea más puntual a nivel global.

“Convertirnos por segundo año consecutivo en la aerolínea más puntual del mundo es resultado de un trabajo lleno de entrega y compromiso compartido para seguir llevando el nombre de México a lo más alto. Gracias a todos los colaboradores que desde los aeropuertos, hangares, pistas y oficinas hacen despegar de forma segura y puntual las alas del Caballero Águila”, afirmó Andrés Conesa.

En tanto, Jeremy Bowen aseveró que para este análisis procesaron 25 millones de actualizaciones por día, provenientes de más de 600 fuentes, lo que produce datos de gran precisión. “Estos resultados son muy emocionantes. A menudo, las primeras posiciones en el top de puntualidad están separadas por fracciones de un porcentaje. Las aerolíneas quieren superar a sus competidores, decirles a sus pasajeros que son las número uno y compartir el éxito con sus colaboradores”.

Durante el evento, Aeroméxico recibió también el premio como la Mejor Aerolínea Global de Norteamérica, otorgado por APEX. Joe Leader, director general de esta Asociación, entregó la condecoración que reconoce el servicio de excelencia que ofrece la empresa, comprometida con la experiencia y seguridad de sus pasajeros.

Los premios APEX son resultado de las opiniones certificadas de viajeros y de la información recopilada por Triplt, el planificador de viajes y rastreo de vuelos mejor valorado en el mundo.

En 2025, Aeroméxico transportó a 24.5 millones de pasajeros en sus 129 rutas domésticas e internacionales en México, Europa, Asia, Norteamérica, el Caribe, Centro y Sudamérica.