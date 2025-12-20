AFAC abre investigación tras incidente en vuelo de Magnicharters: ‘Piloto detectó un problema menor’

Un vuelo de Magnicharters con destino a Cancún fue cancelado en el AICM tras un incidente protagonizado por el piloto. (Foto: Antonio Velasco Cruz)

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó este sábado que inició una investigación administrativa tras el incidente ocurrido ayer viernes 19 de diciembre en un vuelo de la aerolínea Magnicharters en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El hecho se registró durante el vuelo GMT-780, con destino a Cancún, cuando durante el proceso de despegue el capitán de la aeronave detectó un “problema menor” que llevó a que el avión regresara a la rampa para su revisión técnica.

De acuerdo con el comunicado oficial de la AFAC, una vez atendido el aspecto técnico se presentó una tripulación de relevo para continuar con la operación del vuelo; sin embargo, el piloto relevado decidió dirigirse a los pasajeros por medio del altavoz del avión.

“En apego a los protocolos de seguridad, se presentaron autoridades de la AFAC y de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria para atender el incidente”, indicó la agencia y añadió que la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación (DAAIA) también llevará a cabo una investigación al respecto.

¿Qué pasó con el piloto de Magnicharters que ‘tomó’ el avión?

Testimonios y videos difundidos en redes sociales muestran al piloto de Magnicharters, identificado como Édgar Macías González, explicando a los pasajeros por qué se canceló el despegue y los motivos por los cuales se encerró en la cabina del avión.

Macías expuso ante los viajeros que la aeronave no despegaría hasta que la aerolínea cumpliera con ciertos pagos pendientes, entre ellos cinco meses de salarios y viáticos adeudados, lo que provocó molestia entre los usuarios.

“Estamos ‘secuestrados’ por el piloto porque no le han pagado”, publicó uno de los afectados.

Durante su mensaje, el piloto pidió comprensión de los pasajeros y explicó que su protesta era una última medida para visibilizar los conflictos laborales con la empresa.

“Les pido de corazón que me entiendan, que comprendan, soy padre de familia de tres hermosos hijos. Es muy difícil para mí. Estoy muy apenado. Me duele tenerlos aquí parados (...) Les pido una gran disculpa, estoy prácticamente en negociaciones con el dueño de la aerolínea. Nos tienen que pagar hoy lo que nos deben. Nos deben más de cinco meses de salarios (...) esta aeronave no sale hasta que nos paguen lo que nos deben”, declaró Macías.

La protesta del piloto derivó en la intervención de personal de seguridad aeroportuaria, que ingresó a la aeronave para retirarlo de la cabina. Posteriormente, el hombre fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

El incidente obligó a la cancelación del vuelo, mientras que los pasajeros fueron desalojados del avión sin que se reportaran personas lesionadas.

¿Quién es el dueño de la aerolínea Magnicharters?

Magnicharters es una aerolínea mexicana fundada en 1994 en Monterrey, propiedad de la familia Bojórquez. La empresa opera bajo la razón social Grupo Aéreo Monterrey S.A. de C.V. y tiene su base principal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En 2023 estuvo a punto de sumarse a la lista de empresas aéreas que suspenden operaciones en el AICM por un adeudo de 70 millones de pesos.

Hasta el momento, y tras el incidente ocurrido en el vuelo con destino a Cancún, Magnicharters no ha emitido un comunicado oficial aclarando su postura sobre los hechos ni sobre la situación laboral alegada por el piloto, aunque la investigación de las autoridades continúa en curso.