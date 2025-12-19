Jugada maestra: Acciones de Volaris suben tras anunciar alianza con Viva Aerobus

Así suben las acciones de Volaris tras el anuncio de su alianza empresarial con Viva Aerobus.

Las aerolíneas mexicanas Viva Aerobus y Volaris, informaron sobre el arranque de un proceso de unificación empresarial, bajo el nombre ‘Grupo Más Vuelos’, aunque se conservaran ambas marcas. Tras el anuncio del jueves, las aerolíneas han registrado ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Se espera que con esta ‘jugada maestra’, las aerolíneas concentren cerca del 69 por ciento del volumen de pasajeros transportados por aerolíneas mexicanas.

El ‘Grupo Más Vuelos’ de Viva Aerobus y Volaris tendrá en conjunto unos 86 destinos en conjunto, 324 rutas y 991 vuelos diarios, con la fusión de operaciones de ambas compañías.

¿Cómo cotizan las acciones de Volaris este 19 de diciembre?

Tras el anuncio de Volaris y Viva Aerobus, las acciones de la aerolínea generaron ganancias, según el reporte de la BMV.

Hacia las 16:00 horas de este viernes, las acciones de Volaris se ubican en 17.1 pesos, un alza de 14 por ciento. Más temprano, el papel llegó hasta los 17.99 pesos.

¿Qué sigue ante la alianza de Volaris y Viva Aerobus?

Volaris y VivaAerobus iniciaron la creación de un grupo aéreo conjunto, en un proceso que esperan cerrar tras los trámites regulatorios necesarios en los próximos 12 meses, según indicaron este viernes los directivos de ambas empresas.

“Comenzaremos con todos los trámites y aprobaciones necesarios ante nuestros reguladores, así como con las aprobaciones de los accionistas. Esperamos que se cierre en los próximos 12 meses”, dijo Juan Carlos Zuazua, director ejecutivo de VivaAerobus.

Mientras que Enrique Beltranena, de Volaris, consideró que creen “fundamentalmente que la transacción ofrece importantes beneficios para los clientes, los empleados y las comunidades, y seguiremos reforzando esa idea”.

La fusión de Volaris-Viva Aerobús está sujeta a la aprobación de los accionistas.

Zuazua y Beltranena coincidieron en la visión de que Volaris y Viva Aerobús sigan siendo marcas independientes, pero la alianza ayudará a que compartan una base financiera más sólida.

El anuncio de las compañías mexicanas ocurre luego de que, a finales de octubre, el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) revocó la aprobación de trece rutas operadas por aerolíneas mexicanas hacia territorio estadounidense, al acusar a México de violar los términos del acuerdo aéreo bilateral.

Según la autoridad estadounidense, las autoridades mexicanas obstaculizaron la competencia al retirar o reasignar franjas horarias —conocidas como slots— a las aerolíneas estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y en el Aeropuerto Felipe Ángeles, en favor de compañías locales.

Apenas en diciembre, el gobierno mexicano regresó 6 slots para aerolíneas estadounidenses en el Aeropuerto de la CDMX.

Con información de EFE.