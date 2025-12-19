Marco Rubio ‘aplaude’ a Sheinbaum por cooperación en seguridad: ‘Está haciendo más que nunca’

Marco Rubio destacó la coopera de México más que nunca contra el narcotráfico. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock/EFE)

Marco Rubio reconoció la labor de México y su cooperación en materia de Seguridad y el beneplácito de Washington con la presidenta Claudia Sheinbaum, en medio de una campaña agresiva contra el crimen organizado en el Caribe.

“El Gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia”, declaró Rubio en rueda de prensa, al responder sobre la cooperación brindada por distintos países de Latinoamérica en los planes de seguridad fronteriza y contra el tráfico de drogas de la administración de Donald Trump.

“Queda mucho por hacer en la batalla contra el narcotráfico, pero tenemos cooperación”, subrayó Rubio, quien consideró a los grupos involucrados en el tráfico de estupefacientes como “la amenaza más primordial” para todo el continente americano.

Además, señaló a otros países de Latinoamérica que trabajan de manera conjunta con Washington, como Panamá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y República Dominicana.

Marco Rubio ‘exhibe’ a Venezuela; lo acusa de cooperar con grupos criminales

En contraste, el máximo responsable de la diplomacia estadounidense indicó que Venezuela representa un caso contrario.

“Tenemos un régimen ilegítimo que no solo no coopera con Estados Unidos, sino que coopera con elementos criminales, como por ejemplo el ELN y las FARC”, aseguró Rubio.

Desde el verano, Estados Unidos mantiene un amplio despliegue militar en el Caribe, con el objetivo de presionar al Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de liderar al Cartel de los Soles.

Como parte de estas acciones, las autoridades estadounidenses destruyeron más de 30 supuestas lanchas del narcotráfico. En tanto, el propio Donald Trump declaró en una entrevista el jueves que no descarta declarar la guerra a Venezuela.

Marco no ve “serio” llamado de Maduro a Fuerzas Armadas colombinas

Recientemente, ante la escalada entre Estados Unidos y Venezuela, Nicolás Maduro hizo un llamado al Ejército Colombiano para colaborar entre ambos países para garantizar la paz y la estabilidad de la región.

Ante este escenario, Marco Rubio dijo que no considera que este llamado sea “algo serio”.

“No, nosotros no lo vemos como algo serio en términos de involucrar a las Fuerzas Armadas de Colombia”, respondió Rubio este viernes.

A la par, cargó contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Dijo que no permitirían que “un individuo inestable” dañe la relación con Estados Unidos, además cuando su cargo está por terminar.

“No vamos a permitir que las declaraciones de un individuo inestable afecten nuestra relación. Esta es una alianza muy importante, una asociación estratégica muy importante, que hemos construido con mucho esfuerzo a lo largo de décadas, y no vamos a permitir que se desmorone por culpa de una sola persona”, comentó.