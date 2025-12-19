‘Grupo Más Vuelos’, la nueva empresa que nace de Volaris y Viva Aerobus: ¿A cuántos destinos viajará?

Volaris y Viva Aerobus anunciaron la creación de Grupo Más Vuelos, un nuevo grupo empresarial que integra a ambas aerolíneas sin que esto implique la fusión de sus marcas ni de sus operaciones.

De acuerdo con la información que brindaron ambas aerolíneas, el nuevo grupo contará con 86 destinos en conjunto, 324 rutas y 991 vuelos diarios, sumando la operación de ambas compañías.

Es importante recalcar que cada aerolínea continuará operando de manera independiente, manteniendo su identidad, experiencia de viaje y atención al cliente.

En el caso de Volaris, la aerolínea mantendrá 425 vuelos, de los cuales 128 son nacionales y 97 internacionales. Por su parte, Viva Aerobus seguirá operando 140 vuelos nacionales y 44 internacionales.

Las empresas han enfatizado que esta alianza no afectará a los pasajeros, ya que no habrá cambios en los servicios ni en la forma en que cada marca interactúa con su clientela. El objetivo principal de Grupo Más Vuelos es integrar a los inversionistas de ambas compañías bajo una misma estructura corporativa, fortaleciendo su presencia y competitividad en el mercado aéreo.

Estos son los detalles que se conocen hasta ahora sobre Grupo Más Vuelos, un movimiento estratégico que busca consolidar la oferta aérea sin alterar la experiencia que los usuarios ya conocen.

‘Grupo Más Vuelos’ ofrecerá vuelos a bajo costo

Con la creación de Grupo Más Vuelos, Viva y Volaris buscan fortalecer su posición en el mercado aéreo mediante mayores economías de escala. A través de este nuevo grupo de aerolíneas, ambas compañías se beneficiarán de menores costos de propiedad de la flota, un mejor acceso a capital y una posición financiera más sólida.

Esta alianza permitirá ampliar la oferta de servicios de bajo costo y alta calidad, haciendo que los viajes aéreos sean más accesibles para un mayor número de pasajeros. El objetivo es expandir el alcance del mercado y estimular la demanda, tanto a nivel nacional como internacional.

“Estimamos que la formación del nuevo grupo de aerolíneas nos permitirá impulsar el crecimiento de la aviación en México, en línea con el modelo de precios bajos y vuelos punto a punto que ha revolucionado a nuestra industria en las últimas dos décadas”, señaló Enrique Beltranena, presidente y CEO de Volaris.

Juan Carlos Zuazua, CEO de Viva, destacó que “la intención es que esta transacción permita tanto a Viva como a Volaris ofrecer tarifas bajas y más vuelos punto a punto hacia un mayor número de ciudades en México y el extranjero, beneficiando no sólo a los pasajeros, sino también a las economías y comunidades locales”.

Con información de Aldo Munguía